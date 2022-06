Ce n’est pas Apple ou Tesla, mais Inrix a des données de 500 millions de véhicules

Les voitures et les camions se déplacent le long de l’autoroute Cross Bronx, un tronçon d’autoroute notoire à New York qui est souvent étouffé par la circulation et contribue à la pollution et à la mauvaise qualité de l’air le 16 novembre 2021 à New York.

Dans cette série hebdomadaire, CNBC se penche sur les entreprises qui ont fait la liste inaugurale Disruptor 50, 10 ans plus tard.

Le transport occupe une place importante dans la liste CNBC Disruptor 50 depuis sa création en 2013, et certains des perturbateurs de transport d’origine sont devenus des noms familiers.

Cela inclut Waze – à l’époque une start-up israélienne de GPS avec peu de reconnaissance de marque aux États-Unis par rapport à Garmin ou TomTom – qui a été acquise par Google pour plus d’un milliard de dollars et est depuis longtemps devenue essentielle pour que les conducteurs évitent les contraventions pour excès de vitesse et connaissance du Dunkin’ Donuts le plus proche. Uber, qui malgré ses difficultés boursières, a indéniablement changé les idées de base sur la mobilité urbaine. Et SpaceX, qui mène la perturbation des transports à ses fins les plus ambitieuses.

Mais un autre nom de cette liste originale du D50 reste moins connu du public, mais c’est un maillon clé pour planifier l’avenir des transports : Inrix.

L’entreprise, qui a maintenant près de deux décennies (elle a été fondée en 2004), reste sous le radar, mais sa portée dans la compréhension des complexités et des défis du transport augmente. TomTom est également un concurrent. Lorsque Inrix, basé à Kirkland, Washington, a été lancé, un problème urgent était le fait que le monde comptait toujours sur des hélicoptères pour surveiller le trafic. « C’était à la pointe de la technologie pour comprendre ce qui se passait », déclare Bryan Mistele, PDG et co-fondateur, et ancien cadre de Microsoft et de Ford.

Aujourd’hui, Inrix, qui opère dans plus de 60 pays et plusieurs centaines de villes, collecte des données agrégées et anonymes de 500 millions de véhicules, d’appareils mobiles, d’applications mobiles, d’opérateurs de parkings, d’opérateurs de téléphonie mobile et de compteurs intelligents, le tout en temps réel, couvrant à la fois les consommateurs et flotte de véhicules, et alimenter un système qui trouve la faveur des agences publiques et des planificateurs de transport qui repensent la mobilité urbaine.

Cette semaine, Apple a présenté sa technologie CarPlay à la WWDC, et il pourrait être intéressant que Siri ajuste la température de votre voiture un jour, mais Inrix a sur sa liste de tâches une gamme de tâches allant de la réduction de l’empreinte climatique du trafic urbain par des moyens tels que l’optimisation de la synchronisation des feux de circulation, pour tracer le fonctionnement des robotaxis autonomes dans les villes, prendre et déposer des passagers et trouver leur propre parking en cas de besoin.

Le cœur de la mission de l’entreprise n’a pas changé : sa mobilité intelligente, basée sur les données GPS. L’exploitation des données GPS des voitures et des téléphones a permis à l’entreprise de décoller et d’atteindre des clients comme IBM, Amazon et des constructeurs automobiles. Les changements les plus importants depuis ses premières années vont au-delà des données de base vers un modèle de logiciel en tant que service, et ce modèle est adopté par son segment de clientèle à la croissance la plus importante : des villes comme New York et Londres et d’autres zones géographiques dans le monde. y compris Dubaï.