Les commentaires de Biden interviennent alors que les incidents anti-asiatiques ont augmenté pendant la pandémie: selon Stop AAPI Hate, un groupe qui suit ces rapports, plus de 2800 incidents de ce type ont été documentés depuis mars dernier, allant d’attaques violentes à des abus verbaux, y compris des personnes craché à l’épicerie et appelé insultes raciales. Selon un rapport du Center for the Study of Hate and Extremism de la California State University San Bernardino, qui a examiné les données de la police dans 16 grandes villes, les crimes haineux ciblant les Américains d’origine asiatique ont augmenté de 150% l’année dernière. Et plus récemment, une vague d’agressions violentes contre des personnes âgées a renouvelé l’attention sur cette question.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy