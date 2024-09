« Ce n’est pas acceptable » : Valorie Curry, membre du groupe The Boys, critique les fans qui l’ont « à plusieurs reprises » mise mal à l’aise avec des demandes liées aux pétards

Même si Les garçons a livré son Finale de la saison 4 de Nutso à la mi-juillet, sa popularité n’a certainement pas diminué immédiatement, car elle est restée en tête des séries les plus regardées sur Prime Video depuis des semaines Malheureusement, ces fandoms ne se comportent pas toujours de la manière la plus sensée et la plus respectable, ce qui peut conduire à des situations inconfortables comme celle à laquelle la star de la série Valorie Curry a dû faire face lors d’une convention de week-end,

Avec des fans qui attendent Les garçons Saison 5 pour arriver sur le Programme TV 2025 (ou peut-être quelque part après cela), Curry était occupée à promouvoir la série Amazon MGM lors d’une convention irlandaise. Mais cette expérience a été en partie entachée par au moins une paire de fans qui, selon elle, lui ont demandé de faire des choses liées aux actions sordides de son personnage Firecracker lors de sa première saison. L’actrice a pris Instagram pour partager quelques clips de Stories qui ont dénoncé les fans agressifs, tout en félicitant tous ceux qui se sont montrés cordiaux et polis. Comme elle l’a dit :

Je reviens juste du premier jour du Comic-Con en Irlande du Nord à Belfast, et dans l’ensemble, tout le monde était fantastique. Je viens juste de commencer à faire ce genre de convention toute seule, et tout le monde a été très gentil et adorable. C’était vraiment merveilleux. Mais nous devons parler des limites et de ce qui est approprié en termes de comportement. Je sais que des gens ont vu un personnage que j’ai joué faire des choses assez extrêmes dans The Boys. Et je m’en fiche que vous soyez en costume, je m’en fiche que vous soyez dans le personnage, ce n’est pas acceptable et ce n’est pas drôle d’exiger ces choses de moi en personne sur mon stand. Ce n’est pas acceptable.

Curry n’entre pas dans les détails de ce qui s’est passé exactement, ce qui pourrait être dû à plusieurs raisons. Elle n’a peut-être pas voulu attirer l’attention sur les contrevenants, pour ne pas les voir identifiés et harcelés par les commentateurs. Mais il est peut-être plus probable qu’elle n’ait pas voulu préciser ce qu’ils faisaient pour ne pas provoquer de trolling imitateur à l’avenir.

Cela dit, il ne faut pas beaucoup d’imagination pour deviner ce que les fans en question lui demandaient, du moins pour ceux qui ont regardé toute la saison. L’engouement de Firecracker pour Homelander a pris des tournures inquiétantes en raison de son penchant pour le lait maternel et de sa volonté d’endommager son corps avec des médicaments pour s’assurer qu’elle est capable de continuer à le produire pour lui.

Valorie Curry a poursuivi en disant que le comportement grossier a continué même après qu’il a été clairement indiqué qu’elle n’était pas du tout amusée. Selon ses propres termes :

Et franchement, à la personne qui a fait ça à plusieurs reprises aujourd’hui, j’ai clairement fait comprendre que ce n’était pas acceptable, et cela n’a fait que mettre cette personne et son ami en colère. Je ne pensais pas qu’il était nécessaire d’expliquer cela, mais j’étais profondément mal à l’aise. Il était tout à fait clair que j’étais mal à l’aise.

Dans la mesure où nous savons que les avertissements déconcertants sur certains produits sont spécifiquement liés aux mauvaises actions des consommateurs passés, les conventions pourraient bientôt être obligées de conseiller directement aux participants payants de ne pas harceler de manière offensante les autres participants, qu’ils soient célèbres ou non. On ne peut qu’espérer que le bon sens dictera le respect et la décence.

Curry en a dit un peu plus sur son malaise, accusant les fans de penser que leurs actions étaient drôles malgré le manque de gaieté environnante.

J’aimerais vraiment pouvoir faire ça. J’aime vraiment rencontrer les fans et parler des personnages que j’ai joués. Honnêtement, j’adore ça… Je ne pourrai pas faire ça si les gens se comportent de cette façon, parce que ça me met tellement mal à l’aise et honnêtement, vous devriez le savoir. Tout le monde le sait mieux. Et encore une fois, je ne sais pas quelle réaction vous recherchiez ; personne ne riait.

On ne peut qu’espérer que les fans n’amènent pas des pieuvres vivantes aux conventions pour exiger que Chace Crawford fasse l’amour avec l’une d’entre elles. Cela ressemble à une blague, mais à ce stade, c’est probablement plus proche de la réalité que je ne voudrais l’admettre.

On ne sait pas quand Les garçons La saison 5 entrera en production, mais je ne serais pas surpris si le créateur Eric Kirpke trouvait un moyen de faire honte à ce genre de comportement des fans dans les prochains épisodes. (Ou peut-être même dans Génération V Saison 2.) En attendant d’en savoir plus, découvrez tout ce qui figure encore au programme télévisé de 2024 !