«Ce n’est pas à nous de décider:» Un responsable américain refuse d’être attiré par l’appel de Biden à Poutine concernant le retrait de l’Ukraine | Nouvelles du monde

La grande diplomate américaine Wendy Sherman a refusé d’être tirée sur ce que serait exactement la vision de Joe Biden d’un “retrait” russe de l’Ukraine.

La Le président américain a déclaré la semaine dernière, pour la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine, qu’il serait prêt à parler à Vladimir Poutine s’il voulait vraiment mettre fin à la guerre.

Il a déclaré: “Il n’y a qu’une seule façon de mettre fin à cette guerre – la manière rationnelle. Poutine de se retirer de l’Ukraine, numéro un.”

Mais pressée par la rédactrice politique de Sky News, Beth Rigby, la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman n’a pas voulu savoir si un “retrait” incluait également le retrait de la Crimée, annexée illégalement par la Russie en 2014.

Mme Sherman s'est entretenue avec la rédactrice politique de Sky News, Beth Rigby



Elle a rappelé au diplomate que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait précisé que “l’intégrité territoriale” inclurait la Crimée et lui avait demandé si le Royaume-Uni soutenait son ambition.

Mais s’exprimant dans l’émission Beth Rigby Interviews…, Mme Sherman se contentait de dire : « Nous soutenons le président Zelenskyy, nous soutenons le peuple ukrainien. Ce n’est pas à nous de décider ce que serait une solution négociée à la fin. aux Ukrainiens.”

Mme Sherman a poursuivi: “Je pense que nous n’avons toujours rien dit sur Ukrainesans l’Ukraine et les États-Unis et le Royaume-Uni.

“La Grande-Bretagne a été côte à côte dans cet effort. Je suis vraiment très reconnaissant pour tout ce que la Grande-Bretagne a fait pour soutenir les Ukrainiens… nous avons beaucoup devant nous.

“Et ce qui est important ici, c’est qu’il y a un agresseur et c’est Vladimir Poutine et une victime et c’est l’Ukraine.

“Nous avons vu que les Ukrainiens ne seront pas des victimes. Ils vont se battre pour leur pays. Et c’est pourquoi nous les soutenons tous de toutes les manières possibles… Cela peut prendre fin si Vladimir Poutine retire ses troupes.”

La Crimée occupe une place importante dans l’histoire de la Russie et Russie n’a jamais cru que le territoire n’était pas russe.

Moscou ne montre aucun signe de céder son contrôle sur la Crimée.

Le Kremlin a longtemps déclaré que l’Ukraine devait accepter les conditions russes pour mettre fin aux combats, qui en sont maintenant à leur 10e mois.

Il a exigé que Kyiv reconnaisse la Crimée comme faisant partie de la Russie et reconnaisse également d’autres annexions par Moscou.

M. Zelenskyy et ses responsables ont à plusieurs reprises rejeté ces conditions, affirmant que la guerre prendra fin lorsque les territoires occupés seront repris ou que les forces russes les quitteront.

Le mois dernier, le vice-ministre ukrainien de la Défense, Volodymyr Havrylov, a déclaré à Sky News, Les forces ukrainiennes pourraient être de retour en Crimée d’ici la fin décembre.