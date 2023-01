Ce n’est pas à Eloy Jiménez de se rendre au rôle de DH pour les White Sox : “Je suis vraiment motivé”

Avec Andrew Benintendi installé comme voltigeur de tous les jours, Andrew Vaughn remplaçant le défunt José Abreu au premier but et Oscar Colás devrait fournir une puissance gaucher et une défense capable dans le champ droit à long terme, les étoiles sont apparemment alignées pour qu’Eloy Jiménez devienne le principal frappeur désigné des White Sox en 2023. Ou du moins, y prenant plus de frappeurs que quiconque.

“Une chose qu’il a montrée en seconde période, c’est qu’il pouvait produire en tant que DH”, a déclaré le directeur général Rick Hahn en novembre, avant que Benintendi ne soit sur la photo. “Avoir de la flexibilité, la possibilité de le mettre dans le champ extérieur aide au lieu d’avoir quelqu’un enfermé dans un spot DH. Mais à la fin, nous devrons voir ce que nous finirons par faire dans les virages extérieurs et si nous sommes mieux servis en l’ayant principalement dans ce spot DH, en obtenant cette production là-bas.

Ainsi, lundi, lors d’une vidéoconférence avant l’entraînement de printemps, plusieurs membres des médias de Chicago ont tenté d’enfermer Jiménez dans cette réalité lorsqu’il l’a initialement repoussé. En réponse, il a réaffirmé sa position à plusieurs reprises.

“L’année dernière, quand je faisais plus de DH que (je jouais) le champ extérieur, c’est parce que j’ai subi une intervention chirurgicale”, a déclaré Jiménez lorsqu’on lui a demandé d’accepter un rôle de DH. « Et je comprends cela. Mais cette année, j’ai travaillé très dur pour jouer plus au champ extérieur qu’en DH. Donc je ne pense pas vraiment que je vais l’accepter, parce que si je travaille dur, je vais m’améliorer et je veux jouer dans le champ extérieur.



Eloy Jiménez a l’intention de jouer le champ extérieur. (Rick Scuteri / États-Unis aujourd’hui)

À la fin de la saison dernière, alors qu’AJ Pollock – le voltigeur droit de l’équipe de 34 ans lors de la journée d’ouverture, devenu voltigeur gauche principal – poursuivait un doublé contre le mur dans le champ central (où il a fini par faire 35 départs), il a conduit à la maison l’idée que placer tout le monde à sa place idéale sur le tableau de profondeur pourrait avoir une utilité limitée. Jiménez n’est peut-être pas dans le champ extérieur pour la meilleure formation que les White Sox peuvent offrir contre le lancer droitier en pleine santé. Mais la liste actuelle des options de cinquième voltigeur des Sox est la première signature de la ligue mineure; Les paramètres défensifs de Jiménez dépassent ceux de Vaughn et Gavin Sheets; et l’infusion de voltigeurs gauchers (essentiellement nécessaires) pourrait signifier que leur meilleure formation offensive contre les lanceurs gauchers pourrait facilement nécessiter Jiménez dans le champ droit.

Jiménez a déclaré qu’il pensait que les lectures pour le vol de balle dans le champ droit étaient plus simples, pour ce que ça valait.

“Je me prépare vraiment à jouer plus de matchs dans le champ extérieur que DH”, a déclaré Jiménez à plusieurs reprises. « J’ai travaillé dur dans chaque partie et je me sens vraiment bien. Je pense que cette année va être une très bonne année parce que si je peux être en bonne santé, je peux faire beaucoup de choses. Je travaille vraiment dur chaque jour pour jouer plus de matchs et aider l’équipe.

La messagerie aurait probablement été plus fluide si Jiménez avait dit qu’il accepterait avec plaisir un rôle de DH, où il a atteint .274/.343/.500 l’année dernière tout en affichant la meilleure discipline de plaque de sa carrière. Cela aurait également été un changement assez choquant par rapport à la façon dont il a toujours parlé de ses ambitions d’être un défenseur fiable. Et puisque le tableau de profondeur lui laisse une blessure loin d’être nécessaire sur le terrain tous les jours, sa préparation pour la saison doit rester en nature. En conséquence, sa mentalité déclarée publiquement l’est aussi.

Autant une grande partie du plan pour les White Sox 2023 se résume aux joueurs – et à toute une organisation – qui sortent de saisons décevantes devant faire leurs preuves, la notion de cette étant l’année où Jiménez peut éviter que sa défense n’entrave son attaque, il semble particulièrement branlant sans changement significatif. Mais imposer des limites à cela et garder Jiménez en assez bonne santé pour que sa chauve-souris soit dans l’alignement sous une forme ou une autre toute l’année incombe à la direction de Pedro Grifol et de son personnel, une profondeur adéquate étant fournie par Hahn et le front office, et beaucoup de gens autre que Jiménez, qui a déjà montré des signes de réduction des risques dans son jeu défensif dans les dernières semaines de 2022.

« J’ai parlé à Éloy, je lui ai dit de continuer à travailler dans le champ extérieur, de travailler aussi dans le champ droit », a déclaré Grifol lors de la conférence de presse pour la signature de Benintendi plus tôt ce mois-ci. “Cette conversation a déjà eu lieu avec lui, et de manière vraiment professionnelle Éloy c’est comme, tout ce qui est le mieux pour ce club de balle et tout ce qui nous aide à gagner des matchs de baseball.

“J’ai une bonne communication avec (Grifol), avec l’entraîneur aussi”, a déclaré Jiménez. « Nous avons une très bonne communication, donc ce n’est pas un problème. Je pense que c’est bien.”

Lorsqu’on lui a demandé qui comblerait le vide de leadership laissé par Abreu, Jiménez a admis qu’offrir un nom en ce moment, avant que l’équipe n’ait eu l’occasion de geler ou d’élaborer une structure de leadership, serait malhonnête. Une formation axée sur l’attaque contre les lanceurs gauchers avec Jiménez dans le champ extérieur pourrait devoir être liée par Yasmani Grandal, qui n’a pas non plus joué 100 matchs depuis 2019 en raison de blessures, mais sans le récent succès offensif sur lequel se rabattre.

Ce qui revient à dire que les White Sox ont déjà trop de vrais problèmes et questions à résoudre pour des candidats comme Jiménez acceptant un rôle défensif réduit pour occuper le devant de la scène. Étant donné qu’avoir un champ extérieur sain et productif qui pousse constamment Jiménez vers DH représente l’un de leurs meilleurs scénarios, les rendements positifs qu’il apporterait devraient avoir un moyen de résoudre les problèmes.

“Nous avons en quelque sorte plus faim parce que nous n’avons pas réussi l’année dernière, et cela signifie, oui, que nous sommes plus motivés en ce moment”, a déclaré Jiménez. « L’année dernière, ce fut une année difficile parce que nous avons tout et nous n’avons pas réussi. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à travailler très dur parce que je pense que si j’étais en bonne santé, je pourrais aider davantage l’équipe. C’est pourquoi je suis vraiment… en ce moment, je suis vraiment motivé. Dans mon esprit, je dis juste que j’ai besoin d’être en bonne santé. Parce que je sais que si je suis en bonne santé, je peux aider à ma manière.

(Photo du haut : Ron Schwane / Getty Images)