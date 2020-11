Dublin, 27 novembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport “Deception Technology – Global Market Trajectory & Analytics” a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Ce n’est ni des DSI ni des directeurs financiers, son COVID-19 pilote la transformation numérique dans les entreprises du monde entier

Le COVID-19 émergeant comme le principal moteur de la transformation numérique, les technologies et les services de cybersécurité ont été mis à l’honneur en raison des risques accrus de cyber-attaques plus sophistiquées. La pandémie inaugure une nouvelle ère de cybersécurité et le marché mondial de la technologie de déception, selon ce scénario, devrait atteindre 4,6 milliards de dollars américains d’ici 2027, avec un TCAC de 13,7% sur la période d’analyse.

Aujourd’hui, le paysage informatique reste irréversible et les entreprises migrent vers de nouveaux modèles d’exploitation; réévaluer les architectures de sécurité informatique; réinitialiser les systèmes de sécurité aux trous numériques enfichables; et l’adoption de technologies de travail à distance innovantes. L’accélération de la transformation numérique met en évidence le fait que les entreprises se sont transformées numériquement en quelques semaines pour assurer la continuité des activités, car les verrouillages et les restrictions confinent des milliards de personnes chez eux. Plus de 60% des entreprises en Amérique du Nord, en Europe et en Asie s’attendent à assister à une vitesse de changement plus rapide de la transformation numérique au cours des années 2020 à 2023.

Inaugurée par la pandémie, la FMH sera la nouvelle culture de l’avenir

Aux États-Unis, pendant la période pré-pandémique, seuls 5% à 7% de la main-d’œuvre du pays travaillaient à domicile (WFH), alors que plus de 58% occupaient des emplois compatibles avec le travail à distance. Cependant, plus de 35% à 40% travailleront à domicile plusieurs jours par semaine d’ici la fin de 2021. La pandémie crée une culture mondiale du «travail à domicile» qui durera très probablement au-delà de la crise. Dans ce contexte, chaque entreprise a besoin d’un plan de travail à domicile et de continuité des affaires bien pensé. La transformation numérique est désormais visible dans tous les secteurs industriels.

La télésanté remplacera les visites chez le médecin d’ici 2025; d’ici 2021, les nouvelles constructions d’habitations comprendront des espaces de coworking mettant en évidence la permanence du travail à distance; la chaîne d’approvisionnement 4.0 atteindra 100% d’adoption d’ici 2025; Le commerce électronique représentera 60% des dépenses de détail d’ici 2020 et la blockchain et la tokenisation seront intégrées aux services financiers d’ici 2023. Les technologies numériques offrent des avantages en termes de productivité, de sécurité, d’efficacité, d’agilité, de requalification de la main-d’œuvre et d’expérience client. vitale en temps de crise comme la pandémie actuelle. La pandémie aide à tester l’efficacité des solutions numériques et dans le monde post-pandémique, l’innovation numérique s’accélérera encore plus.

Les entreprises ne peuvent plus se tromper elles-mêmes. Les problèmes de cybersécurité sont en plein essor.

Alors que la dépendance aux technologies numériques s’envolera, les mesures de cybersécurité connaîtront également une augmentation parallèle de l’attention, créant de nouvelles opportunités pour la technologie de déception. Étant donné que les organisations à tous les niveaux ouvrent plus de sites pour un accès à distance, il existe un risque plus grand que les connexions à distance et les actifs accessibles à distance soient menacés de cyberattaques. La technologie Deception est une nouvelle plateforme de cybersécurité à venir qui cherche à prévenir les dommages causés par les cybercriminels qui ont infiltré un réseau. En créant des leurres et des pièges qui imitent les actifs légitimes de l’entreprise dans toute l’infrastructure, la technologie vise à fournir une détection précoce et précise des menaces qui ont contourné les contrôles de sécurité du périmètre.

Le VPN est menacé à mesure que son utilisation augmente. Tromper l’intrus égalisera le terrain de jeu avec les cyber-attaquants

L’augmentation stupéfiante du nombre de travailleurs distants et mobiles au cours des deux derniers mois a amené les infrastructures VPN à courir un risque immense. L’utilisation du VPN a augmenté parallèlement à l’augmentation des infections COVID-19. En Italie, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Iran et en France, l’utilisation du VPN en mars 2020 a augmenté respectivement de 175,2%, 132,5%, 62,1%, 48,4%, 51,9% et 47,4%.

