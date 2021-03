16. Après la datation Jake Gyllenhaal, Witherspoon a rencontré son mari actuel, agent talentueux de la CAA Jim Toth, lors d’une fête début 2010 où il est venu à son secours. « Ce type vraiment ivre me frappait, se faisant un tel idiot, me criant dessus », a-t-elle dit Elle en 2012. « Il était comme, [slurring, scowling, pointing finger in her face] «Vous ne me connaissez pas. Et je me suis dit: ‘Ouais, je sais. Je ne te connais pas! Jim est venu et a dit: «Veuillez excuser mon ami. Il vient de rompre avec quelqu’un. Jim était un très bon ami, le tirant hors de cette situation. C’est juste un peu qui il est, une très bonne personne. « Ils se sont mariés dans son ranch à Ojai, en Californie, en mars 2011 et ont accueilli leur fils, Tennessee en septembre 2012.

17. En 2013, Witherspoon et Toth ont été arrêtés par Atlanta PD alors que Toth entrait et sortait des voies. Alors que les agents arrêtaient son mari pour DUI, elle serait devenue furieuse et a commencé à agir, demandant aux agents: «Connaissez-vous mon nom? Quand ils ont répondu qu’ils n’avaient pas besoin de le faire, elle aurait répondu: « Vous êtes sur le point de découvrir qui je suis. » Elle a été arrêtée pour conduite désordonnée, plaidant plus tard sans contestation d’obstruction.

« Par respect pour la situation juridique actuelle, je ne peux pas commenter tout ce qui est rapporté en ce moment. Mais je veux dire que j’ai clairement bu un verre de trop et je suis profondément embarrassée par les choses que j’ai dites », a-t-elle déclaré dans une déclaration. « C’était vraiment une situation effrayante et j’avais peur pour mon mari, mais ce n’était pas une excuse. Je manquais de respect à l’officier qui faisait juste son travail. Les mots que j’ai utilisés cette nuit-là ne reflètent certainement pas qui je suis. J’ai rien que du respect pour la police et je suis vraiment désolé pour mon comportement. «