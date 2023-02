« Ce ne sont que des promesses vides » : les Palestiniens se sentent trahis par les États-Unis, préviennent qu’ils ne peuvent supporter que trop

Ramallah, Cisjordanie

CNN

—



Abu A’asem brasse pot après pot de sa spécialité de café arabe, malgré la pluie battante. Son stand d’angle au cœur de Ramallah est toujours occupé, quel que soit le temps, mais son avenir en tant que Palestinien est aussi sombre que le ciel.

“J’ai 40 ans et je vois toujours la même chose. De nombreux dirigeants sont venus et sont partis et la situation reste la même », dit-il.

Malgré la rencontre du secrétaire d’État américain Antony Blinken avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à quelques kilomètres de là, mardi, A’asem se dit sûr que les Palestiniens ne sont pas une priorité pour Washington.

« Sa visite est uniquement destinée à Israël », dit-il. “C’est juste de bonnes manières de passer car il est dans le quartier.”

La visite de Blinken est intervenue au cours d’un mois qui a vu le nombre de Palestiniens tués par les forces de sécurité israéliennes à son plus haut niveau en huit ans. Dix de ces décès sont survenus à cause d’un raid des forces israéliennes à Jénine jeudi. Les tensions ont rapidement monté en flèche et le lendemain, un Palestinien a tiré et tué sept Israéliens devant une synagogue.

La fusillade de vendredi soir a eu lieu dans la colonie israélienne de Neve Yaakov, une zone qu’Israël considère comme un quartier de Jérusalem, mais qui est considérée comme une terre illégalement occupée par la plupart de la communauté internationale.

Blinken a cherché à faire baisser la température, même avant son arrivée en Israël, tout en renforçant l’engagement à toute épreuve des États-Unis envers la sécurité israélienne. Il a également déclaré que les États-Unis, en particulier l’administration Biden, restaient attachés à une solution à deux États.

S’exprimant aux côtés d’Abbas à Ramallah, Blinken a déclaré qu’il était d’abord nécessaire “de prendre des mesures pour désamorcer, arrêter la violence, réduire les tensions et essayer également de jeter les bases d’actions plus positives à l’avenir”.

Mais cela, a-t-il dit, n’était “pas suffisant” en soi. « Il est également important de continuer à lutter non seulement pour réduire la violence, mais aussi pour s’assurer qu’en fin de compte, les Israéliens et les Palestiniens jouissent des mêmes droits, des mêmes opportunités. Ce que nous voyons maintenant de la part des Palestiniens est un horizon d’espoir qui se rétrécit, pas un horizon qui s’élargit, et cela aussi, selon nous, doit changer.

Pourtant, A’asem ne fait pas confiance au plus haut diplomate des États-Unis.

“Il pourrait nous offrir quelque chose ici et là, mais ce ne sont que des promesses vides”, dit-il. “Depuis le premier jour de l’occupation, ce sont les mêmes promesses et les mêmes choses et ce sont des échecs et des promesses vides.”

Au bout de la rue, l’odeur des noix de cajou et des amandes grillées dans la boutique de Rifa’at Yousuf transperce l’air froid de l’hiver. Lui non plus n’est pas optimiste.

« C’est allé de mal en pis », dit Yousuf, 44 ans, à propos de la politique américaine envers les Palestiniens.

« La visite (de Blinken) n’est pas la bienvenue pour nous les Palestiniens », ajoute-t-il, accusant le secrétaire d’État de permettre l’occupation israélienne et de soutenir ce qu’il qualifie d’actions violentes d’Israël en Cisjordanie occupée. “Nous, en tant que peuple palestinien, nous sommes contre toute visite de quiconque soutient Israël de cette manière.”

Le Premier ministre israélien Benajmin Netanyahu a promis cette semaine qu’Israël « renforcerait » les colonies en réponse aux fusillades à Jérusalem, une position contre laquelle Blinken a mis en garde mardi.

Mais s’adressant à Jake Tapper de CNN mardi, Netanyahu a déclaré que les gens pouvaient être “accrochés” aux négociations de paix avec les Palestiniens, affirmant qu’il avait opté pour une approche différente.

“Lorsque le conflit arabo-israélien (sera) effectivement terminé, je pense que nous reviendrons aux Palestiniens et obtiendrons une paix viable avec les Palestiniens”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur les concessions qu’Israël accorderait aux territoires palestiniens, Netanyahu a répondu : « Eh bien, je suis certainement disposé à leur donner tous les pouvoirs dont ils ont besoin pour se gouverner. Mais aucune des puissances qui pourraient (nous) menacer et cela signifie qu’Israël devrait avoir la responsabilité primordiale de la sécurité.

Netanyahu sur le processus de paix : “Nous allons devoir vivre ensemble”

La désillusion, le désespoir et le sentiment d’abandon sont difficiles à avaler pour la plupart des habitants de Ramallah, mais c’est particulièrement dur pour la jeunesse palestinienne, qui ne voit aucun avenir pour son peuple ni pour lui-même.

« Nous sommes très contrariés », déclare Nihad Omar, 18 ans. “Chaque jour, nous voyons quelqu’un devenir un martyr ou un prisonnier, c’est le même cycle et les chiffres ne cessent d’augmenter, ils ne diminuent pas.”

Les analystes des deux côtés affirment que les promesses du gouvernement israélien de répondre à la violence avec une « poigne de fer », associées au désespoir ressenti par de nombreuses personnes à Gaza et en Cisjordanie, ont transformé la région en une poudrière avec une mèche de plus en plus courte. . Faisant écho à ce sentiment, Omar dit que la pression que les Palestiniens peuvent et sont prêts à supporter est limitée.

“L’occupation nous entoure de partout et ne laisse pas respirer le peuple palestinien”, dit-il.

Hanan Ashwari, défenseure des droits des Palestiniens et ancienne membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, dit que la frustration envers les États-Unis et Israël ressentie par les interlocuteurs de CNN est valable et très répandue à Ramallah et en Cisjordanie.

« (Blinken) veut intégrer Israël dans la région, ce qui signifie, vous savez, écarter les Palestiniens, récompenser Israël et normaliser l’occupation », a déclaré Ashwari. “Ensuite, ils parlent d’être en faveur d’une solution à deux États, ils se tapent sur l’épaule et ils rentrent chez eux.

“C’est très ironique, parce qu’ils se sont tenus à l’écart et ont permis à Israël de détruire la solution à deux États en détruisant l’État palestinien, en volant des terres, en tuant des gens, en démolissant des maisons et en terrorisant, par le biais des colons et de l’armée, les Palestiniens”, ajoute-t-elle. .

La désillusion, dit Ashwari, ne concerne pas seulement les États-Unis, mais aussi la direction palestinienne actuelle.

“Nous avons eu un leadership qui n’est pas seulement de la rhétorique, mais qui a conservé des positions de pouvoir et a échoué à bien des égards à livrer au peuple même ses propres politiques”, explique-t-elle. “Je pense qu’il est temps d’avoir des élections et d’avoir une nouvelle direction choisie par le peuple jouissant de la légitimité de l’élection.”

La plupart avec qui nous avons parlé à Ramallah sont d’accord.

« Les dirigeants palestiniens essaient d’apaiser le peuple palestinien et d’apporter le bien, mais ils sont handicapés et incapables d’y parvenir », dit Omar.

“Les gens qui sont autour [current Palestinian Authority President] Mahmoud Abbas est malheureusement plus coopératif avec les Israéliens que lui », déclare Yousuf. “J’aimerais que nous ayons quelqu’un avec l’esprit de Yasser Arafat.”

Mais certains accordent encore du crédit à Abbas et à ses dirigeants.

« Les dirigeants palestiniens essaient d’apporter des solutions au peuple palestinien, mais ils sont confrontés à de nombreux défis », déclare le propriétaire du café A’asem.

Ces défis à un avenir palestinien plus prospère, y compris l’établissement d’un État palestinien, disent-ils, sont des barrages routiers délibérément mis en place par les politiciens israéliens. Pour Ashwari, les politiques israéliennes envers les Palestiniens, désormais mises en œuvre par ce qui est le gouvernement le plus à droite de l’histoire du pays, détruisent lentement mais sûrement la viabilité d’une solution à deux États.

“Israël s’assure qu’il n’y a pas d’État palestinien souverain viable en élargissant les colonies, en volant plus de terres”, a déclaré Ashwari. “C’est inacceptable. Plus vous construisez de colonies, moins vous avez de terres pour les Palestiniens. »

Dans les rues de Ramallah, les Palestiniens sont parfaitement conscients de cette réalité.

“Nous espérons une solution à deux États mais ce que nous voyons à l’horizon et ce que nous voyons sur le terrain, rien n’indique une solution à deux États [is viable]», dit Yousuf. “Les Palestiniens n’ont ni pouvoir, ni opinion, ni choix, la solution à deux États n’est que des mots, nous aspirons à une solution à deux États, mais cela devient un rêve, un rêve irréaliste.”

« Il n’y aura pas de solution à deux États », reconnaît Omar. “Avec les occupants israéliens jamais.”

Alors qu’il prépare une autre cafetière, A’asem, pensif, réalise que le rêve d’un État palestinien ne semble pas se rapprocher.

“Peut-être que la (solution) à deux états est devenue un rêve irréaliste”, concède-t-il, apparemment navré par la reconnaissance.

Mais ce sentiment de défaite n’est qu’un laps de temps avant un retour fougueux.

« Nous, les Palestiniens, nous sommes un peuple émotif, nous sommes généreux, et nous serons généreux envers le peuple juif lorsqu’il viendra en tant qu’invité », dit-il. “Mais avec un occupant, il n’y aura jamais de paix.”