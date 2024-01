Gardez une longueur d’avance sur les tendances de la mode et au-delà grâce à notre newsletter hebdomadaire gratuite Lifestyle Edit. Gardez une longueur d’avance sur les tendances de la mode et au-delà grâce à notre newsletter hebdomadaire gratuite Lifestyle Edit.

je s’est effondré une fois dans une gare. Je pensais avoir reçu une balle dans le ventre. Harrie Dobby, une actrice de 36 ans, le dit d’un ton neutre – peut-être parce que la douleur fait désormais partie de sa vie quotidienne. Après tout, elle en fait l’expérience de temps en temps depuis plus de 20 ans. Comme les 1,5 millions de femmes au Royaume-Uni dont la maladie a été confirmée par leur médecin, Harrie pense souffrir d’endométriose. Elle « croit » – plutôt que ne sait – parce qu’elle a passé la majeure partie de deux décennies à tenter d’obtenir un diagnostic officiel.

« J’ai été tellement éclairée par les professionnels de la santé à cette époque que j’ai fini par m’allumer moi-même », dit-elle. « Vous commencez à penser : peut-être que mon seuil de douleur est très bas ? Peut-être que je dramatise trop ?

L’endométriose est une maladie dans laquelle un tissu semblable à la muqueuse de l’utérus se développe à l’extérieur de celui-ci, provoquant souvent des douleurs débilitantes et altérant la vie et, dans certains cas, rendant difficile la grossesse. La sensibilisation à la maladie et à ses symptômes reste faible parmi le public et les professionnels de la santé, malgré le fait qu’environ 10 pour cent des femmes britanniques ou de celles qui ont été assignées à la naissance en souffrent. “Ce n’est pas du tout rare”, déclare Emma Cox, PDG de l’association caritative Endometriosis UK.

Les femmes souffrant de douleurs pelviennes extrêmes se voient souvent simplement prescrire des analgésiques (Getty)

La douleur d’Harrie a commencé à s’aggraver vers l’âge de 15 ans. Elle est allée chez le médecin parce que, avec les GCSE à l’horizon, elle craignait de ne pas pouvoir passer un examen si elle avait ses règles. Ce fut le début d’un voyage de toute une vie au cours duquel Harrie fut constamment renvoyé ou reçut des informations contradictoires.

“La première fois, ils m’ont trompé et m’ont dit de prendre du Feminax [a brand of period pain relief],” elle dit. « Dans les années qui ont suivi, on m’a administré un médicament différent à chaque fois que j’allais chez le médecin : des médicaments contre la nausée, de la codéine, du Buscopan pour le syndrome du côlon irritable, de l’ibuprofène extra fort… »

Toutes les quelques années, elle recommençait le processus pour essayer de découvrir ce qui se passait dans son corps. À chaque fois, elle n’arrivait nulle part. Finalement, après son effondrement à la gare, elle a été orientée vers une analyse interne, qui a montré que son intestin et son utérus étaient collés ensemble. “Ils ont dit que, dans la mesure où ils pouvaient diagnostiquer l’endométriose sans procéder à l’opération complète, ils pensaient que c’était ce que j’avais”, explique Harrie. « À ce moment-là, on m’a dit qu’il était peu probable que je puisse avoir des enfants. »

Préoccupé par ces avertissements antérieurs concernant une éventuelle infertilité, Harrie a décidé de recommencer le processus de diagnostic quelques années plus tard. Elle a été orientée vers un spécialiste, a subi une analyse interne et a obtenu un rendez-vous de suivi. Son expérience avec le spécialiste n’a pas été positive, c’est le moins qu’on puisse dire.

Les expériences des femmes à qui nous avons parlé sont tristes, choquantes et révèlent des problèmes de sexisme systémique qui existent toujours au sein du système de santé. Dr Jasmine Hearn

«Je suis entrée dans ce bureau et le médecin était au téléphone», se souvient-elle. «J’ai dû rester assis là à attendre un moment avant qu’il termine sa conversation. Puis il a dit qu’en regardant mon scanner, il n’y avait aucun signe d’anomalie. Il m’a dit que « les femmes ressentent parfois un peu de douleurs menstruelles et se mettent ensuite en tête le mot endométriose ; tous ceux qui franchissent ma porte pensent qu’ils l’ont, mais ce ne sont que des douleurs menstruelles.

Il a également écarté ses inquiétudes en matière d’infertilité – en disant : « Je ne sais pas pourquoi quelqu’un vous aurait dit cela » – et a déclaré qu’il pouvait la faire opérer si elle le voulait, mais qu’il « n’en voyait pas l’utilité ».

«Je me suis dit que je ne voulais absolument pas que cet homme m’opère», dit Harrie. Elle a abandonné une fois de plus. « Si un homme entrait chez le médecin et lui disait que chaque mois ses couilles lui faisaient tellement mal qu’il ne pouvait pas travailler, il subirait tous les tests possibles. Mon sentiment général est qu’il existe un niveau de douleur fondamental que les femmes sont censées supporter.

L’histoire d’Harrie est loin d’être unique. Selon une nouvelle étude, les femmes rencontrent de nombreux défis et obstacles pour accéder à l’aide et au soutien, à la fois lorsqu’elles recherchent un diagnostic ou lorsqu’elles ont déjà reçu un diagnostic d’endométriose. Doit être publié dans le Journal de communication sur la santé plus tard ce mois-ci, l’étude menée par l’Université métropolitaine de Manchester a interrogé 33 femmes et interrogées sur leur diagnostic ou leurs expériences en attente de diagnostic. Le « gaslighting médical » était un problème qu’ils considéraient comme systémique au sein des soins de santé, laissant les femmes se sentir « rejetées, impuissantes et démotivées ».

Il existe toujours un manque « choquant » d’éducation médicale autour de l’endométriose (Getty)

«L’attente moyenne pour un diagnostic était d’environ 11 ans», me dit le Dr Jasmine Hearn, maître de conférences en psychologie et auteur principal de l’article. « Les expériences des femmes à qui nous avons parlé sont tristes, choquantes et révèlent des problèmes de sexisme systémique qui existent toujours au sein du système de santé. Il existe un réel manque de sensibilisation à l’endométriose et à d’autres pathologies gynécologiques. Ils ne sont pas la première priorité lorsque les gens vont chez le généraliste.

Au lieu de cela, les femmes sont souvent traitées pour le SCI ou la maladie de Crohn avant que les problèmes de santé menstruelle ne soient étudiés. Une mauvaise compréhension de ce qui constitue « normal » en matière de règles est une grande partie du problème, dit Cox. « Il existe un mythe historique selon lequel les règles sont douloureuses et les femmes doivent y faire face. Mais si cela interfère avec votre vie de tous les jours, ce n’est pas normal. C’est un peu comme dire qu’une migraine équivaut à avoir un léger mal de tête.

Le fait qu’on dise constamment aux femmes qu’elles ont juste besoin de sourire et de le supporter, d’accepter la douleur chronique sévère comme faisant partie de la vie, est extrêmement préjudiciable, dit le Dr Hearn. « Toutes ces expériences s’accumulent les unes sur les autres – elles laissent les femmes honteuses et embarrassées au point qu’elles disent qu’elles ne croient même plus à leurs propres symptômes, qu’elles ne veulent pas aller chez le médecin, qu’elles ne veulent plus aller chez le médecin. Je n’ai pas l’impression que quelqu’un soit franc ou honnête sur ce qui ne va pas chez lui.

Comme le dit Alice, 27 ans, participante à l’étude : « Je ressens beaucoup de méfiance à l’égard du système de santé en général, simplement parce qu’on m’a dit que la douleur était dans ma tête, que je devais avoir un seuil de douleur bas ou que J’avais mal parce que j’étais gros.

Vous commencez à penser : peut-être que mon seuil de douleur est très bas ? Peut-être que je dramatise trop ? Harry Dobby

Un autre problème est le tabou sociétal qui subsiste autour des règles et de la santé menstruelle ; «Il y a là une certaine répugnance», reconnaît Cox. Les symptômes de l’endométriose comprennent des douleurs pelviennes chroniques, des douleurs menstruelles qui interfèrent avec la vie quotidienne, des selles douloureuses, l’infertilité ou des difficultés à tomber enceinte et des saignements menstruels abondants – autant de sujets que les gens évitent de discuter, y compris certains professionnels de la santé. « Nous parlons de caca, de règles, de relations sexuelles douloureuses, d’infertilité – de nombreux tabous qui se chevauchent tous », explique Cox. « Mais nous sommes en 2024 : comment se fait-il que nous ne puissions toujours pas avoir de conversations ouvertes sur tous les aspects de notre santé, y compris la santé menstruelle ?

Emma, ​​21 ans, participante à l’étude, a déclaré avoir été elle-même confrontée à cette stigmatisation : « Je n’ai aucun problème à parler des menstruations et des règles, mais ce sont les réactions des gens et de la société sur le sujet qui me donnent l’impression de ne rien pouvoir dire. C’est presque comme s’il s’agissait d’une question de femmes qu’il fallait traiter tranquillement et seule.»

Je demande à Cox si les médecins de sexe masculin sont particulièrement mauvais pour prendre au sérieux la douleur des femmes, mais la réponse relève peut-être davantage de la génération que du sexe. «C’est généralisé», dit-elle. « Cela est plus probablement lié au moment où ils ont reçu leur éducation ; Les femmes médecins croient également au mythe selon lequel « les règles sont censées faire mal ». Il y a encore un manque choquant d’éducation à ce sujet.

Mais ce qui ressort clairement de l’étude, c’est que les femmes sont « hyper conscientes du sexisme systémique et se sentent opprimées par une société patriarcale dominée par les hommes, où la santé des hommes est prioritaire par rapport à celle des femmes », explique le Dr Hearn. Les médecins généralistes de tous sexes recommandent aux femmes souffrant de douleurs pelviennes sévères « d’essayer le Pilates » ou simplement de « se détendre ». Certaines femmes participant à l’étude souffraient d’avoir des managers exclusivement masculins, qui ne croyaient pas que leurs douleurs menstruelles étaient si extrêmes qu’elles ne pouvaient pas travailler. « Ils se sentent opprimés parce qu’on ne les croit pas et qu’on ne les prend pas au sérieux », ajoute le Dr Hearn.

Selon les experts, davantage de financement pour la recherche et une meilleure éducation – à la fois pour les membres du public et pour les professionnels de la santé – seront essentiels pour réduire les délais de diagnostic et améliorer le traitement de l’endométriose.

« Il faut un énorme changement de culture en faveur de la santé des femmes en général », déclare le Dr Hearn. « Notre principale recommandation est d’améliorer la formation, de l’intégrer dans la formation médicale – et de sensibiliser le public par le biais de messages de santé publique. Il faut davantage de services : davantage de services de santé dédiés aux femmes, davantage de parcours vers des spécialisations gynécologiques pour les professionnels de la santé.»

L’association caritative Endometriosis UK a fait campagne avec succès pour que le bien-être et la santé menstruels soient inclus dans le programme scolaire (cela devait être ajouté avant Covid, mais la pandémie a repoussé son inclusion) ; Les prochaines étapes de l’équipe du Dr Hearn consistent à recueillir le point de vue des professionnels de la santé sur les défis qu’ils rencontrent lorsqu’ils tentent de soutenir les patientes atteintes d’endométriose.

Pour l’instant, si vous présentez des symptômes d’endométriose, Cox recommande de tenir un journal pour vous aider à identifier la fréquence à laquelle la douleur survient et d’où elle émane. « Parlez à votre cabinet de médecin généraliste ; ils ont souvent un médecin spécialisé dans la santé des femmes, alors demandez à voir cette personne », dit-elle. « Et tout le monde a le droit…