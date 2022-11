“Ce ne sont pas que des fruits à portée de main”: les sanctions du Canada contre Haïti frappent de grands noms

Les sanctions que le Canada a annoncées ce week-end contre six politiciens haïtiens de haut rang peuvent ou non réussir à changer leur comportement – mais elles ont montré que le gouvernement du Canada n’est pas aussi engagé envers le parti au pouvoir en Haïti que l’opposition haïtienne l’a prétendu.

Les six personnalités sanctionnées étaient liées au Parti Haïtien Tet Kale (PHTK) ou “Parti Haïtien des Têtes Chauves”. Parmi eux, l’ancien président Michel Martelly, dont la tête glabre a donné son nom au parti.

Comme pour rendre la réprimande plus claire, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré aux journalistes lors du Sommet de la Francophonie en Tunisie dimanche que les actions du Canada en Haïti ne sont pas coordonnées avec le gouvernement de facto d’Haïti.

“Notre approche ne consiste pas à faire ce qu’un parti politique ou le gouvernement veut”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas simplement soutenir un côté ou l’autre sur l’échiquier politique en Haïti, mais cette fois nous avons mis en place de sérieuses sanctions contre l’élite, contre ces oligarques, des individus spécifiques qui depuis trop longtemps profitent directement de la violence et de l’instabilité en Haïti qui nuit au peuple haïtien.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a ajouté que les sanctions « sont liées au fait que (les six) profitent de la violence qui est militarisée par les gangs en Haïti. Et donc notre objectif est de nous assurer que ces personnes qui profitent de la violence , qui font partie d’un système corrompu, doivent rendre des comptes.”

Tout indique un changement dans la vision du gouvernement fédéral sur le parti qui a effectivement dirigé Haïti pendant une décennie.

Un ancien président “charmant”

Le diplomate canadien à la retraite Gilles Rivard a bien connu Michel Martelly pour deux raisons. Premièrement, il a été ambassadeur du Canada en Haïti, le seul pays au monde où l’ambassadeur du Canada exerce une influence majeure en tant que poids lourd politique local.

Deuxièmement, ils étaient voisins.

“La résidence officielle de l’ambassadeur du Canada en Haïti est voisine de la résidence de M. Martelly”, a déclaré Rivard à CBC News.

Le président et voisin dont Rivard se souvient était un “homme très facile à vivre” qui avait développé ses compétences interpersonnelles en tant qu’interprète à succès de la musique compas haïtienne.

“Michel Martelly est ce qu’on appelle un séducteur”, a-t-il dit. “C’est un homme qui est sur scène, donc il sait interagir avec les gens et je me souviens avoir eu une très bonne relation avec lui.”

Pourtant, il y avait des indications que l’ancien musicien connu sous le nom de “Sweet Mickey” pourrait être moins gentil en privé.

“Il pourrait être très charmant publiquement”, a déclaré Girard. «Mais quand il a dû régler des problèmes avec son parti et ses ministres, c’était probablement une personne différente. Et pourtant, il était proche du Canada.

“Le Canada avait une bonne relation avec Martelly.”

Les sanctions canadiennes ont été largement rapportées et commentées en Haïti, où le gouvernement d’Ariel Henry, dominé par le PHTK, est impopulaire.

Rivard a déclaré que les noms de haut niveau sur la liste des sanctions du Canada – des personnes comme l’ancien président Martelly et les anciens premiers ministres Laurent Lamothe et Jean Henry Ceant – ont envoyé le message que personne n’est trop ancien pour être pointé du doigt.

L’ancien premier ministre haïtien Laurent Lamothe en 2012. (Dieu Nalio Chery/Associated Press)

“Ce ne sont pas seulement des fruits à portée de main. Vous essayez d’obtenir, vous savez, des fruits très hauts dans l’arbre”, a-t-il déclaré à CBC News. “Nous avons nommé trois poids lourds de la politique haïtienne, donc cela aura un impact.

“Cela enverra un message très fort aux gens qu’ils pourraient être ajoutés à cette liste, et en soutenant ouvertement les gangs, ils s’exposent, et je pense qu’ils seront beaucoup plus prudents.”

Alors que les sanctions canadiennes contre les oligarques russes ont tendance à être principalement symboliques, Rivard a déclaré que les sanctions canadiennes contre des personnalités de l’élite haïtienne peuvent avoir un impact très réel.

“Beaucoup d’Haïtiens ont des propriétés aux États-Unis, au Canada et en France”, a-t-il déclaré. “Vous seriez surpris de savoir combien d’Haïtiens ont un passeport canadien dans leur tiroir au cas où ils en auraient besoin.”

Un manoir à Québec

Les avoirs étrangers de Martelly ne sont pas concentrés au Canada mais à Palm Beach, en Floride, et il n’a pas été sanctionné par le gouvernement américain jusqu’à présent.

Mais l’un de ceux qui ont été sanctionnés, le sénateur Rony Celestin, est un cas d’école de la façon dont les sanctions canadiennes peuvent nuire aux élites haïtiennes.

Le sénateur Rony Celestin est l’un des derniers responsables en Haïti à avoir encore un mandat électoral valide. Le Canada l’accuse de collaborer avec des gangs armés. (Facebook)

Il ne pourra plus profiter de sa maison de 4,25 millions de dollars dans un quartier exclusif de Laval, au Québec, qu’il possède avec son épouse Marie Louisa Celestin, qui est également fonctionnaire consulaire d’Haïti à Montréal.

Célestin est l’un des derniers hommes politiques en Haïti à jouir d’un mandat démocratique, bien que son mandat de six ans expire dans un peu plus d’un mois et qu’il ait déjà a annoncé sa retraite de la vie publique.

La maison de 4,25 millions de dollars du sénateur haïtien Rony Celestin à Laval-sur-le-Lac, au Québec. (Liste de l’agent immobilier)

Célestin affirme avoir fait fortune dans le commerce d’import-export et par l’intermédiaire d’une société appelée PetroGaz Haïti SA, qui revendique sur son site Internet être “parmi les leaders de l’industrie pétrolière … offrant des services haut de gamme dans le monde entier”.

En plus de ses avoirs pétroliers et gaziers, PetroGaz Haïti revendique d’importantes opérations dans le transport maritime et dans l’agriculture. Mais il existe peu de preuves réelles des vastes avoirs de PGH.

Les sénateurs échangent des accusations

La querelle de Célestin en juin avec un autre sénateur haïtien du PHTK, Willot Joseph, a vu les deux échanger des accusations de la corruption et de la criminalité sur les réseaux sociaux et sur les ondes d’Haïti.

Willot Joseph n’est pas un ange lui-même. En 2019, il a admis accepter un pot-de-vin de 100 000 $ US voter pour confirmer un premier ministre désigné.

“Je ne vois rien de mal à recevoir de l’argent pendant les périodes difficiles”, a-t-il déclaré Gazette Haïti. “Je le prends et je n’ai pas à être [a] hypocrite avec qui que ce soit.”

Mais les allégations de Joseph contre Célestin étaient bien pires. En plus de prétendre que Célestin était un trafiquant de drogue, il l’a accusé d’avoir orchestré deux meurtres – dont celui du journaliste Néhémie Joseph, dont le corps criblé de balles a été retrouvé dans le coffre d’une voiture dans le fief de Célestin de Mirebalais en 2019.

Célestin a accusé Joseph de diriger un réseau de voleurs de voitures et de fréquenter des gangs.

Les deux sénateurs en conflit ont appelé une trêve seulement après que chacun eut complètement discrédité l’autre.

“Des mercenaires, pas des gangs”

Frantz Andre, un activiste haïtien-canadien à Montréal, a fait plus que quiconque pour mettre en lumière la richesse difficile à expliquer de Célestin et sa vie de luxe au Canada.

Il a organisé des manifestations de membres de la grande diaspora haïtienne de Montréal au manoir de Laval.

Il a déclaré que la maison du 391, rue les Érables à Laval-sur-le-Lac n’était peut-être qu’une partie des avoirs canadiens de Célestin.

« Il y a environ une semaine, un agent immobilier m’a appelé et m’a dit qu’ils avaient aussi d’autres biens immobiliers à Saint-Eustache », raconte-t-il.

Il s’est dit heureux de voir le Canada prendre des mesures contre des dirigeants politiques comme Célestin et Martelly, même si cela aurait dû se produire plus tôt.

“Tout le monde connaissait Michel Martelly depuis des années”, a-t-il déclaré. “Tout le monde connaissait son beau-frère, Charles ‘Kiko’ Saint-Rémy, qui est connu pour être un trafiquant de drogue. Alors le Canada le savait.”

Il a déclaré qu’il considérait les sanctions comme une “première étape” positive.

“Mais nous pensons qu’il y a encore du chemin à faire, s’attaquer aux vrais criminels, et les vrais criminels sont ces quinze familles d’oligarques qui ont essentiellement dirigé le pays économiquement, politiquement et qui financent également des gangs”, a-t-il déclaré.

En fait, a déclaré André, la notion de “gangs” terrorisant Haïti obscurcit la réalité.

“Je ne les appelle pas des gangs. Je les appelle en fait des mercenaires”, a-t-il déclaré. “Ce sont des gens qui travaillent pour les autres. C’est une guerre entre différents intérêts. Et ce sont des mercenaires, pas des gangs.”

Gros poissons capturés, mais “baleines” toujours libres

Alors que la dernière série de sanctions a peut-être attrapé de gros poissons, a déclaré André, “les baleines doivent encore être prises”.

“Pourquoi ne parlons-nous pas de (Gilbert) Bigio?” Il a demandé. L’homme le plus riche d’Haïti possède et exploite un port privé qui a été utilisé pour la contrebande, et il a été impliqué par des chefs de gangs. « Pourquoi pas l’Acra, pourquoi pas le Vorbe ?

Les hommes qu’André prétend tirer les ficelles des politiciens et des gangsters sont la douzaine de familles d’élite de l’oligarchie haïtienne qui ont autrefois soutenu les Duvalier et qui ont maintenant établi de nouveaux liens avec le PHTK.

André a déclaré qu’il espérait que les sanctions annoncées cette semaine conduiraient à une action rapide contre des propriétés comme la maison de Laval-sur-le-Lac.

“Nous disons simplement que c’est de la corruption, il y a de l’illégalité et nous devons nous assurer que cela est vraiment saisi et d’une manière ou d’une autre, espérons-le, rendu au pays, à la population.”