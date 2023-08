Ce ne sont pas les ensembles Lego de votre enfant – pourquoi les briques jouets gagnent en popularité auprès des adultes

Métro matin6:12Voici pourquoi de plus en plus d’adultes recommencent à construire avec Lego

Quand Graeme Dymond était à la maternelle, son professeur lui a demandé de dessiner ce qu’il voulait être quand il serait grand. Alors il a dessiné une image de lui jouant avec son jouet préféré, Lego.

Des décennies plus tard, il a revu ce professeur.

« Je lui ai dit que j’avais réalisé cette image », a déclaré Dymond, un professionnel certifié Lego et organisateur de la convention des fans de Lego, Bricks in the Six à Mississauga, en Ontario.

« Je ne savais même pas que cela aurait pu être une carrière. En tant qu’enfant, je ne savais certainement pas que ce serait un travail que je pourrais faire. »

L’homme de 39 ans est l’une des nombreuses personnes qui ont soit gardé leur amour pour Lego, soit l’ont redécouvert à l’âge adulte. Et cette clientèle est devenue un élément important de la stratégie marketing du groupe Lego.

Un nombre croissant de nouveaux ensembles sont spécifiquement destinés aux adultes, avec une étiquette 18+ dans le coin et des étiquettes de prix allant jusqu’à 1 000 $, ce qui est bien plus que la plupart des allocations pour enfants.

Cet ensemble de maisons Lego a été conçu pour ressembler à Jelly Bean Row à St. John’s, T.-N.-L. Les adultes qui utilisent les briques jouets pour créer des scènes élaborées comme celle-ci deviennent une partie importante de la stratégie marketing du groupe Lego. (Philip Drost/CBC)

Genevieve Capa Cruz, chef de produit pour le département adulte du groupe Lego, affirme que cela fait partie d’une nouvelle stratégie pour l’entreprise.

« Cela a été une très bonne trajectoire pour nous et nous pouvons le voir dans nos données sur les consommateurs », a déclaré Capa Cruz, notant que leurs données leur indiquent qu’ils ont généralement une forte rétention de leurs fans plus âgés.

Bien qu’elle ne veuille pas partager de statistiques spécifiques sur la part de sa base de consommateurs composée d’adultes, Capa Cruz a déclaré qu’elle était « florissante » et « saine ».

Transformer un jouet en carrière

Dymond a toujours eu une affinité pour les briques Lego. Au lycée et à l’université, il choisissait souvent de rester pour jouer avec des briques plutôt que de sortir avec des amis.

Après l’université, il a obtenu un emploi de formation en entreprise dans une banque à Toronto. Mais il sentait toujours l’attraction du jouet. Lorsqu’il y a eu un concours de construction de Lego dans la ville, il a abandonné le travail pour concourir.

« Je ne pensais pas que j’avais ce qu’il fallait pour gagner », a déclaré Dymond. « Mais j’ai pensé que j’aimerais rencontrer d’autres personnes comme moi qui sont des adultes et qui aiment construire des Lego. »

Mais ses nombreuses nuits passées à construire des ensembles Lego à la maison en valaient la peine, car il a gagné, devenant le premier maître constructeur de modèles Legoland au Canada. Le prix; une opportunité de travailler pour la société Lego.

Parfois, les fans de Lego utilisent les briques pour recréer des lieux de leurs émissions préférées, comme le Rosebud Motel de Schitt’s Creek, avec des versions « minifig » de la distribution. (Philip Drost/CBC)

Il l’a fait pendant quelques années et travaille maintenant en tant que pigiste pour aider les entreprises à proposer des créations Lego personnalisées. Il a construit un dinosaure à taille humaine, des mosaïques et a récemment créé une réplique de la tour Eiffel, le tout dans le cadre de ce qu’il appelle « l’un des plus grands métiers du monde ».

Dymond a également organisé une convention de fans de Lego en juillet, réunissant des fans de la région du Grand Toronto et d’ailleurs.

Commercialisation auprès des adultes

Simon Liu, qui a assisté à la convention pour exposer sa grande tour Lego, a redécouvert le jouet lorsqu’il était à l’université et avait besoin de quelque chose pour se distraire des examens.

Il dit que la stigmatisation qui existait autour de jouer avec Lego à l’âge adulte s’est évaporée.

« Tout le monde à mon travail sait, par exemple, que je suis parti pour une convention Lego », a déclaré Liu.

Simon Liu se tient à côté de sa tour Lego lors de la convention des fans de Lego en juillet. Il dit qu’il n’y a plus de stigmatisation autour des adultes qui aiment Lego. (Philip Drost/CBC)

Une partie de ce qui attire les adultes vers Lego, selon Liu, est le marketing de l’entreprise. Il note que les étagères des magasins Lego regorgent d’ensembles destinés aux fans plus âgés.

« Ils l’ont toujours en quelque sorte fait », a-t-il déclaré. « Mais maintenant, c’est comme s’ils avaient une vraie ligne pour adultes. »

ÉCOUTEZ | Comment Lego conçoit ses sets pour adultes : Émissions spéciales de Radio-Canada10:12Comment la société Lego conçoit des ensembles pour adultes

Capa Cruz de Lego dit que cela fait partie d’une poussée très délibérée qui a commencé sérieusement il y a environ quatre ans. La société a vu beaucoup de potentiel pour étendre son empreinte auprès d’un public plus âgé, car elle dit que « les adultes ne dépassent jamais vraiment leur amour pour Lego ».

La société a commencé à examiner le type d’ensembles que les adultes voudraient et comment elle pourrait concevoir des boîtes qui indiquaient clairement qu’elles étaient destinées aux fans plus âgés.

Selon Capa Cruz, ils ont également tenté de repositionner la marque davantage comme un passe-temps que comme un jouet.

Sandy Lai n’a commencé à collectionner des ensembles Lego qu’à l’âge de 30 ans, mais elle conçoit maintenant ses propres créations botaniques Lego. (Philip Drost/CBC)

Construisant l’enfance qu’elle n’a jamais eue

Sandy Lai, de Toronto, dit qu’elle n’a commencé à jouer avec des Lego qu’à l’âge de 30 ans. En 2015, elle a découvert les ensembles de fleurs Lego et en est devenue obsédée.

Aujourd’hui, elle collectionne les décors et partage sur les réseaux sociaux ses propres créations basées sur l’ikebana, l’art japonais de l’arrangement floral.

« J’étais l’une de ces personnes qui n’ont jamais été autorisées à être un enfant en tant qu’enfant », a déclaré Lai. « Donc, cela m’a vraiment ouvert les yeux et a commencé à aider à guérir mon enfant intérieur, pour ainsi dire. »

Lego, dit-elle, lui a permis de « se construire l’enfance que je n’ai jamais eue ».

Fiorella Groves, responsable créative de Lego Art, a aidé à concevoir des ensembles Lego et affirme que la société passe beaucoup de temps à essayer de déterminer quel type d’ensembles captiverait l’imagination de ses fans plus âgés.

Il y a quatre ans, Lego a commencé à commercialiser davantage ses fans adultes avec des ensembles basés sur Star Wars et d’autres références de la culture pop qui font appel à leur sens de la nostalgie. (Philip Drost/CBC)

Un facteur qui entre en jeu pour les décors pour adultes, dit-elle, est l’idée que plutôt que de démonter leurs créations une fois qu’elles sont construites, les adultes veulent les exposer.

« Pour les adultes, nous pouvons voir qu’il y a un facteur important sur l’affichage », a-t-elle déclaré.

Groves note qu’ils essaient également de jouer sur la « facilité de parler » de certains ensembles pour adultes dont ils savent qu’ils sont frappants et attirent l’attention.

Certains d’entre eux incluent des répliques d’œuvres d’art, telles que celles d’Hokusai La grande vague au large de Kanagawaou de Vincent van Gogh La nuit étoilée.

Lego propose également des ensembles pour adultes qui puisent dans notre sens de la nostalgie, comme l’appartement de Amisou le Millennium Falcon de Guerres des étoiles.

Développer une communauté de fans

Dymond, le constructeur professionnel, pense que l’une des raisons pour lesquelles le jouet est revenu dans la vie des gens est en partie parce qu’ils ont des enfants plus tard dans la vie, laissant plus de place aux loisirs.

Il dit que les gens de sa génération et plus âgés qui ont grandi en aimant Lego ont maintenant « un peu plus de revenu disponible, et ils découvrent que, ‘Vous savez quoi, je pourrais revenir là-dedans.’ »

L’une des raisons pour lesquelles les fans comme Dymond pensent que Lego est devenu populaire auprès des adultes est qu’ils ont maintenant le revenu disponible pour investir dans Lego comme passe-temps. (Philip Drost/CBC)

La convention de juillet était le deuxième événement organisé par Dymond, le premier ayant eu lieu juste avant la pandémie. Il dit que la communauté Lego à Toronto a grandi à pas de géant au cours des cinq dernières années, et il ne s’attend pas à ce que cette croissance ralentisse.

L’un de ses objectifs avec les conventions est de rassembler les fans adultes pour collaborer et se connecter et leur faire savoir : « Hé, il y a une maison pour vous, il y a une communauté pour vous. »