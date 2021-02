La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refondu la réouverture de l’un des tristement célèbres centres de détention pour migrants de l’ancien président Trump comme solution temporaire à la pandémie, arguant que ne pas enfermer les enfants serait «inhumain».

Psaki a été embrouillé par les journalistes mardi après que l’administration Biden a rouvert un centre de détention pour migrants qui avait été fermé en 2019 sous l’ancien président Donald Trump.

L’attachée de presse a pataugé alors qu’elle tentait de défendre la politique déclarée de Biden «Ne pas expulser les enfants non accompagnés qui arrivent à la frontière» en remettant ces enfants dans le «Cages» – en fait des conteneurs d’expédition – il avait dénoncé avec tant de véhémence lorsqu’ils étaient utilisés par son prédécesseur.

Peter Doocy, l’un des rares vrais journalistes restants, place Jen Psaki dans une situation difficile en répétant ses propres paroles de Kamala Harris. Psaki: «Ce ne sont pas des enfants gardés dans des cages."

Ces gens n’ont honte de rien.

« Ce ne sont pas des enfants gardés dans des cages, » Psaki a insisté, argumentant «C’est une installation qui a été rouverte et qui va suivre les mêmes normes que les autres [Department of Health and Human Services] installations. »

Ce n’est pas une réplication. Certainement pas.

Psaki a ensuite souligné que «Ce n’est jamais notre intention – de reproduire les politiques d’immigration de l’ancienne administration. Mais nous sommes dans une situation où nous n’allons pas expulser des mineurs non accompagnés à la frontière. Ce serait inhumain.

Son explication a supplié la question de savoir lequel est moins humain, étant donné que Biden et son colistier Kamala Harris s’étaient précipités pour qualifier l’utilisation par Trump des mêmes installations en 2019 d’un «Les violations des droits de l’homme commises par le gouvernement des États-Unis.»

Harris a particulièrement accusé Trump d’avoir « A poussé des politiques qui ont été [sic] de mettre les bébés dans des cages à la frontière au nom de la sécurité. »

Ainsi pris entre un rocher et un endroit dur, Psaki a souligné que «Il y a une pandémie en cours», suggérant que cela justifiait la réouverture de l’installation du Texas – puisque le bureau de réinstallation des réfugiés, la destination finale des enfants, ne peut plus héberger autant de personnes en raison des restrictions d’espace de Covid-19.

Plutôt que la détention, la réouverture de l’établissement était uniquement pour la sécurité des adolescents immigrants, a affirmé Psaki, insistant sur le fait « Nous sommes dans une situation où nous n’allons pas expulser des mineurs non accompagnés aux frontières » et «L’administration le ressent» – c’est-à-dire s’opposer à la libération des mineurs migrants incarcérés à la frontière.

«Nous devons trouver des endroits sûrs selon les protocoles COVID pour les enfants, où ils peuvent avoir accès à l’éducation, à la santé et aux services mentaux, conformément à leurs meilleurs intérêts», elle a dit.

Alors qu’une poignée de partisans de Biden se sont ralliés à l’aide de Psaki sur les réseaux sociaux, suggérant que les cellules des conteneurs d’expédition étaient un pas en avant par rapport à «Cages» parce qu’ils offraient l’intimité, ils évitaient de s’attaquer au problème que ces installations avaient offert « intimité » sous Trump, à l’époque où ils étaient dénoncés comme des violations des droits humains. Les démocrates et les défenseurs des migrants plus lucides, en revanche, ont critiqué la réouverture de l’établissement de 700 enfants comme « Absolument contre tout ce que Biden a promis qu’il allait faire. »

