L’administration Biden apportera bientôt une réponse radicale à la violation de SolarWinds, afin que le suspect habituel, la Russie, comprenne où Washington trace la ligne sur les cyberattaques, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Lors de son apparition sur l’émission Face The Nation de CBS dimanche, Sullivan a été interrogé sur ce que l’équipe du nouveau président américain Joe Biden allait faire au sujet du piratage de SolarWinds, étant donné que les sanctions se sont avérées inefficaces contre Moscou.

Le conseiller a répondu en disant que l’Américain « La réponse comprendra un mélange d’outils vus et invisibles. » Il n’a pas précisé quels pourraient être ces «outils».

Et il ne s’agira pas simplement de sanctions car, comme vous le dites, une réponse à un ensemble d’activités comme celle-ci nécessite un ensemble d’outils plus complet, et c’est ce que l’administration entend faire.

Aussi sur rt.com Encore une fois avec le « probable »: des espions américains accusent la Russie de pirater SolarWinds en répétant l’hystérie du Russiagate

« Ce sera des semaines, pas des mois » avant que les États-Unis ne préparent des mesures de rétorsion contre la Russie, a déclaré Sullivan.

Nous veillerons à ce que la Russie comprenne où les États-Unis tirent la limite de ce type d’activité.

Une violation de SolarWinds a été signalée en décembre, devenant l’une des cyberattaques les plus importantes et les plus sophistiquées à ce jour. Les pirates ont pu insérer des portes dérobées logicielles dans un programme de gestion de réseau largement utilisé, distribué par la société SolarWinds basée au Texas. Cela leur a permis de compromettre les systèmes de plus d’une centaine d’entreprises commerciales dans le monde, ainsi que de neuf agences gouvernementales américaines, la brèche n’étant découverte que huit ou neuf mois plus tard.

LIRE LA SUITE: « Le plus grand jamais vu au monde »: le président de Microsoft affirme que plus de 1000 ingénieurs en logiciel doivent avoir travaillé sur la culasse SolarWinds

Washington insiste sur le fait qu’une telle opération n’aurait pas pu être menée sans le soutien d’un gouvernement étranger, tandis que les agences de renseignement et de sécurité américaines ont déclaré que le piratage était « probablement d’origine russe », faisant écho aux affirmations des médias grand public sans preuves ainsi qu’à leur propre langage. dans les « évaluations » de l’élection de 2016. Moscou a nié toute implication dans la brèche SolarWinds, la qualifiant de «nouvelle tentative non fondée» des États-Unis de bouc émissaire de la Russie.

Aussi sur rt.com Washington trace un chemin de confrontation avec Moscou dans un échange diplomatique enflammé entre le secrétaire d’État Blinken et FM Lavrov

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!