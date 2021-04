La nouvelle du prochain combat pour le titre des poids moyens a été confirmée par le patron de l’UFC Dana White, le combat devant dépasser la carte de l’UFC 263 le 12 juin dans un combat qui sera une revanche de leur première rencontre en avril 2018. À cette occasion, Adesanya était a remporté la victoire via une décision partagée sur les tableaux de bord des juges.

Depuis lors, Vettori est resté invaincu et a remporté des victoires contre Cezar Ferreira, Jack Hermansson et, plus récemment, Kevin Holland pour annoncer sa candidature en tant que menace pour le titre dans le giron de l’UFC à 185 livres.

Le champion des poids moyens Israel Adesanya revient dans sa division lors d’un match revanche avec Marvin Vettori à l’UFC 263, a déclaré Dana White @bokamotoESPN. pic.twitter.com/kVldXyKryc – ESPN MMA (@espnmma) 24 avril 2021

Vettori devait combattre l’Anglais Darren Till plus tôt ce mois-ci dans un combat qui devrait révéler l’identité du prochain adversaire d’Adesanya avant que l’Anglais ne soit contraint de se retirer après avoir subi une fracture de la clavicule en préparation.

Un autre ancien ennemi d’Adesanya, l’ancien champion Robert Whittaker, aurait également été en ligne après son bombardement en cinq rounds de Kelvin Gastelum le week-end dernier, mais c’est Vettori et non le banger australien qui a été aligné pour se jeter avec. Adesanya – qui se battra pour la première fois depuis sa tentative infructueuse de remporter le titre des poids lourds légers de l’organisation à Jan Blachowicz.

Et bien que Vettori présentera probablement une menace capable pour le porte-étendard des poids moyens de l’UFC, plus de quelques fans ne sont pas exactement d’avis que White et l’UFC ont posé à Adesanya un défi aussi puissant qu’il aurait pu l’avoir.

Ce ne sera même pas compétitif Izzy l’écrase – DarrenRawDogTill (@raw_till) 24 avril 2021

Bobby Knuckles a de nouveau manqué de respect – Brandon (@MrTakes_) 24 avril 2021

L’homme le manque de respect à Whittaker est incroyable smh – strikeforce_nickdiaz (@SNickdiaz) 24 avril 2021

« Ce ne sera même pas compétitif, « a suggéré un fan. »Izzy l’écrase.«

D’autres, cependant, se demandaient pourquoi Whittaker – qui a battu Till, Jared Cannonier et Gastelum lors de ses trois derniers combats – n’a pas été réservé pour son propre match revanche avec Adesanya, contre qui il a perdu son titre des poids moyens en 2019.

« Bobby Knuckles a de nouveau manqué de respect, « a écrit un en ligne, tandis qu’un autre a ajouté que le »le manque de respect envers Whittaker est incroyable« .

Cependant, le seul homme qui pourrait ne pas être trop préoccupé par le développement est Whittaker lui-même.

« Je dois rentrer chez moi et regarder mes blessures», a déclaré Whittaker après sa victoire contre Gastelum à Las Vegas la semaine dernière lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé par un combat en juin avec Adesanya.

« En entrant dans ce combat, je n’étais pas à 100%. Je ne pense pas qu’un combattant le soit, mais je dois prendre soin de mes mains – et en particulier de mon tibia, des choses comme ça. Mes jambes, elles sont un peu battues. «

Ainsi, lorsque Whittaker fera son retour à l’action, probablement plus tard cette année, il sera en aussi bonne santé que possible dans sa tentative de récupérer le titre mondial qu’il a détenu pendant plus de deux ans.