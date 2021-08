Ce nageur record de Howrah se bat pour gagner un nom dans le livre Guinness

Un vendeur de thé de 22 ans de Howrah au Bengale occidental fait des vagues avec ses prouesses en natation. Mukesh Gupta est un nageur autodidacte qui détient le record du plus grand nombre de plongeons de rivière sans escale en Inde. Il a perfectionné ses compétences en natation en observant les techniques d’autres athlètes. Cependant, en raison de la crise financière, le nageur n’a pas pu s’entraîner correctement pour aller de l’avant.

Mukesh avait traversé le canal Bangla de 16,1 km de la jetée de pêche de Teknaf à la jetée de l’île de Saint Martin au Bangladesh en 4 heures et 8 minutes. Il a appris à nager dans le Gange, a-t-il déclaré dans une interview à l’Indian Express. « Ma première expérience de traversée de la Manche a été horrible car je n’avais aucune expérience auparavant. La température de l’eau n’est pas la même partout et il y a de fortes chances d’attraper une hypothermie », a ajouté Mukesh. Son père travaillait dans une usine, mais celle-ci a fermé en raison de la pandémie de Covid-19. La famille tire désormais ses revenus du magasin de thé de Mukesh. près de Telkal Ghat.

Alors que la nation entière encourage les joueurs aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, des jeunes prometteurs comme Mukesh sont incapables de développer leurs compétences par manque d’argent et de soutien. Plus tôt en 2020, il a fait la une des journaux en nageant de Howrah à Belur Math pour protester contre la CAA et le NRC. Mukesh souhaite traverser la Manche plus tard cette année et espère marquer un nom dans le Livre Guinness des records du monde si des sponsors se présentent pour l’aider.

