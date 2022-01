Ce musée en Australie peut s’adapter au réchauffement climatique. Comment ça marche?

De nombreuses institutions muséales sont toujours aux prises avec la question du rôle qu’elles devraient jouer dans la lutte contre la crise climatique. Mais ce n’est pas le cas du nouveau musée d’art de Bundanon en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il a été construit pour répondre et s’adapter aux catastrophes climatiques actuelles et futures auxquelles le pays est confronté. Ce musée d’art de 500 mètres carrés est situé à Bundanon, une propriété de 1 000 acres que les philanthropes Arthur et Yvonne Boyd ont conçue comme une destination artistique. Le cabinet d’architectes Kerstin Thompson a construit le musée à flanc de colline pour le protéger d’éventuels incendies de forêt. Les amateurs d’art pourront découvrir une collection de 4 000 œuvres d’art contemporain, estimée à 46,5 millions de dollars. Certaines des œuvres seront exposées à partir du 29 janvier dans l’exposition « De l’impulsion à l’action », qui coïncide avec l’ouverture du musée. Elle comprend des dessins d’Arthur Boyd et de nouvelles pièces créées par des artistes australiens spécialement pour l’exposition.

Bundanon abrite également une nouvelle structure connue sous le nom de Bridge for Creative Learning. Ce pont mesure plus de 160 mètres de long et borde le musée d’art. Il abrite un centre d’apprentissage créatif, un restaurant et même des chambres pouvant accueillir 64 personnes pour la nuit. La structure est alimentée à l’énergie solaire et a été construite pour préserver le système de drainage naturel du site.

Repenser le fonctionnement des musées

Pour Rachel Kent, PDG de Bundanon, il est essentiel que les musées repensent de plus en plus leur fonctionnement afin de réduire leur impact environnemental. « Les musées d’art ont toujours fonctionné avec une forte consommation d’énergie », a-t-elle expliqué à Architectural Digest. « Les systèmes de refroidissement et de chauffage sont nécessaires, par exemple, pour maintenir une température stable essentielle à la conservation des œuvres d’art. Avec la crise climatique actuelle, c’est clairement insoutenable. Il est vital que les musées et les galeries, comme les autres secteurs industriels, recherchent activement des solutions visant à atteindre un objectif énergétique net zéro.

D’autres musées à travers le monde suivent l’exemple de Bundanon pour devenir plus durables. En décembre, le Musée royal de l’Ontario au Canada est devenu la première institution muséale à embaucher un conservateur dédié exclusivement aux questions environnementales. A Londres, le Horninmam s’est engagé à lutter contre les effets du changement climatique en installant un éclairage LED dans ses aquariums. Cette mesure a permis à l’institution britannique d’économiser plus de 11 000 kWh d’électricité par an, soit l’équivalent de l’ébullition de 100 000 bouilloires.

