Ce musée au Mexique met en lumière la salamandre Axolotl en voie de disparition

Un nouveau musée et centre de conservation dédié à la salamandre axolotl en danger critique d’extinction au Mexique met en lumière l’histoire remarquable de l’amphibien qui a retenu l’attention des scientifiques et du public.

Avec une capacité impressionnante à se guérir, les salamandres axolotl (prononcé ah-sho-LO-tul) ont été présentées dans l’exposition, qui s’est ouverte samedi au zoo de Chapultepec à Mexico.

Le centre vise à sensibiliser à l’animal, originaire uniquement du Mexique et qui diminue à l’état sauvage en raison des graves menaces qui pèsent sur son habitat naturel.

Pendant des décennies, les chercheurs se sont émerveillés de la façon dont l’axolotl peut régénérer des membres amputés et des tissus corporels endommagés, même son cœur et son cerveau. Les scientifiques ont également documenté sa capacité à respirer avec les poumons et les branchies, ainsi qu’à absorber l’oxygène à travers sa peau, ce qui le rend particulièrement vulnérable à l’eau polluée.

“Ils sont l’un des rares animaux capables de régénérer leur peau, leurs muscles, leurs os, leurs vaisseaux sanguins, leurs nerfs, leur cœur, leur cerveau”, a déclaré Fernando Gual, responsable de la conservation de la faune sauvage au zoo.

“Une partie extrêmement importante de cet espace est l’éducation environnementale”, a déclaré Gual à propos des expositions, des ateliers et des laboratoires du nouveau musée.

Dans la légende aztèque, le dieu rebelle désespéré Xolotl s’est transformé en axolotl pour se cacher et éviter d’être sacrifié par ses compagnons dieux. Il a encore été découvert, capturé et tué. Ils étaient également un pilier des tables de banquet des rois aztèques.

Alors que l’axolotl originaire du district sud de Xochimilco à Mexico est particulièrement connu, Gual mentionne 16 autres types d’axolotls qui habitent également le Mexique, chacun “comme un ambassadeur des zones humides”.

Les axolotls prospéraient autrefois dans les canaux boueux de Xochimilco, la seule partie restante d’un système autrefois étendu de voies navigables ressemblant à Venise datant de l’époque aztèque. Mais l’étalement urbain, l’eau contaminée et les poissons non indigènes avec un goût pour les jeunes axolotls ont conduit à l’effondrement quasi total de la salamandre, selon des enquêtes démographiques.

Même ainsi, Xochimilco détient toujours près de 11% de la biodiversité du Mexique, selon Gual, les 370 espèces d’amphibiens du pays le classant au cinquième rang mondial.

Lorsque le musée a ouvert ses portes à ses premiers visiteurs, le statut de célébrité de l’axolotl était facile à repérer.

“La vérité est que je suis très, très, très, très excité de pouvoir voir comment ils mangent, comment ils vivent, comment ils sont”, s’est exclamé le visiteur Fernando, refusant de donner son nom de famille mais exhibant un petit tatouage d’axolotl sur son bras.

“Je suis marqué à vie.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)