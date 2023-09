Ce multimillionnaire arrogant se prépare à une guerre de classes

L’affirmation de Tim Gurner selon laquelle les travailleurs sont trop payés et que le chômage devrait augmenter ressemble exactement à une caricature du Capital

Tim Gurner, fondateur de la société immobilière Gurner Group, dont la valeur nette est estimée à 584 millions de dollars, est devenu viral après un commentaire qu’il a fait lors du Financial Review Property Summit.

Le multimillionnaire australien a déclaré : «Nous devons voir le chômage augmenter. Le chômage doit augmenter de 40 à 50 %, à mon avis. Nous devons voir la douleur dans l’économie. Nous devons rappeler aux gens qu’ils travaillent pour l’employeur, et non l’inverse. Cette déclaration extrême reflète le fait que la guerre des classes est bien réelle – et que ce ne sont pas les travailleurs qui la déclenchent.

Il a également déclaré que les travailleurs ont été « J’ai payé cher pour ne pas en faire trop ces dernières années », ce qui n’est certainement pas vrai. Dans le monde occidental, les salaires sont découplés depuis des décennies de la productivité, celle-ci s’envolant tandis que la première stagne. Tous les modestes progrès réalisés pendant la pandémie de Covid-19 se sont en grande partie évaporés.

Comme l’a déclaré l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans un rapport de juillet : « L’emploi s’est complètement rétabli depuis la crise du COVID-19 et le chômage est à son plus bas niveau depuis le début des années 1970. Même si les salaires horaires nominaux ont augmenté, ils n’ont pas suivi jusqu’à présent le rythme de l’inflation, ce qui a entraîné une baisse des salaires réels dans presque tous les pays de l’OCDE.

Sur le thème du resserrement du marché du travail, désormais connu sous le nom de « Grande Démission », il existe un certain nombre de théories, mais deux sont les plus marquantes. Tout d’abord, une évidence : de nombreuses personnes sont mortes du Covid-19 (plus d’un million rien qu’aux États-Unis), dont de nombreux travailleurs. Un article de Brookings publié en août 2022 suggérait que jusqu’à 4 millions d’Américains étaient exclus du marché du travail en raison du « long Covid », c’est-à-dire d’une invalidité de longue durée provoquée par la maladie.

Deuxièmement, et c’est sans doute lié au fait que les gens en ont tout simplement assez de leurs emplois sans issue. Un sondage Pew Research auprès des Américains de mars 2022 a révélé : « La majorité des travailleurs qui ont quitté leur emploi en 2021 affirment que les bas salaires (63 %), l’absence de possibilités d’avancement (63 %) et le sentiment de manque de respect au travail (57 %) étaient les raisons pour lesquelles ils ont démissionné, selon l’enquête du 7 au 13 février. .» Depuis que les employeurs ont fait pression contre le paiement des équipements de protection individuelle, le maintien des normes de qualité de l’air et ont réussi à se dégager de toute responsabilité liée au Covid, il n’est pas étonnant que les gens ne veuillent pas risquer leur vie ou leur santé pour un maigre salaire et de longues heures de travail.

Bien que ces deux points concernent principalement les États-Unis, ils s’appliquent toujours à pratiquement tous les autres pays développés. L’incongruité du pouvoir entre les travailleurs et les employeurs a été si longtemps biaisée en faveur de ces derniers que le fait d’avoir un peu d’influence sur les travailleurs pendant la pandémie n’a été qu’un mouvement extrêmement mineur et difficilement détectable vers un rééquilibrage de la balance. Naturellement, les ultra-riches voient cela comme une attaque parce que cela va à l’encontre de leurs intérêts – mais ce sont eux qui lancent une guerre de classe perpétuelle contre les travailleurs.

En fait, les commentaires de Gurner sur le chômage s’inspirent presque directement de l’un des principes fondamentaux du marxisme, à savoir l’idée de l’armée de réserve du travail. Karl Marx a soutenu (apparemment paradoxalement) dans « Le Capital : critique de l’économie politique » qu’à mesure que le capitalisme se développe, la nécessité d’extraire davantage de main-d’œuvre d’un groupe plus restreint de travailleurs, créant ainsi un groupe de travailleurs redondants (l’armée de réserve), devient plus impératif. Cette armée de réserve de chômeurs et de travailleurs sous-employés augmentera ou diminuera en fonction de l’état de l’économie et des besoins de l’accumulation du capital.

L’idée commune est que plus l’économie se développe, plus d’emplois sont créés ; tout le monde profite de l’accumulation du capital et cela se répercute des employeurs sur les travailleurs. Marx soutient cependant que le capital trouvera de nouveaux moyens de maximiser la productivité avec moins de travailleurs (augmentation de l’exploitation) et de tirer parti de l’armée de réserve du travail (les chômeurs) pour supprimer la croissance des salaires. En plaidant pour une augmentation du chômage afin d’atténuer l’influence des travailleurs, Gurner plaide essentiellement en faveur de ce que Marx a dit que les capitalistes feraient dans son magnum opus.

Gurner, et d’autres multimillionnaires qui pensent peut-être comme lui mais qui ont au moins le sens de ne pas le dire à voix haute, devraient prendre du recul, respirer et adapter leur ligne au 21e siècle plutôt qu’à quelque chose qui sort de l’époque de Charles Dickens. Des concepts tels que la semaine de travail de 40 heures, le week-end, les droits du travail, les augmentations et un salaire minimum décent sont la norme depuis environ un siècle. Gurner devrait se rappeler que les choses que les travailleurs réclament aujourd’hui, qui sont enracinées dans la social-démocratie du XXe siècle, ne sont pas principalement conçues pour aider les salariés, mais plutôt pour sauver les gens comme lui de la colère de la classe ouvrière mécontente.

Il est également important de réaliser qu’il y a des gens derrière les chiffres du chômage ; des êtres humains avec des vies, des familles et une expérience aussi lucide que celle de Gurner et de ses amis. Suggérer même une augmentation du chômage comme politique est extraordinairement cruel et manifestement anti-humain. Compte tenu de la fragilité de la démocratie occidentale d’aujourd’hui, les personnes haut placées qui envisagent même de telles choses doivent se rappeler qu’il n’est possible de pousser les gens que jusqu’à un certain point.