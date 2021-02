Ce moule visqueux peut stocker la mémoire sans cerveau. Alors, comment prend-il des décisions?

Les souvenirs sont ce qui fait de nous des humains. Se souvenir de notre passé, reconnaître les hauts et les bas que nous avons traversés, savoir ce que nous aimons ou détestons, etc. Mais dans les grands animaux et le règne végétal, la mémoire est un outil de survie. Tout organisme doit se souvenir des chemins qu’il doit emprunter pour trouver de la nourriture ou éviter le danger. Connaître et reconnaître les conditions / aliments / animaux sûrs vs nocifs, etc. La plupart du temps, la fonction de la mémoire est reconnue comme un attribut des organismes dotés d’un système nerveux fonctionnel, mais les dernières recherches montrent qu’elle peut également être trouvée dans un organisme unicellulaire.

L’organisme en question est une moisissure visqueuse nommée Physarum polycephalum.

La chose est quelque part à l’intersection entre les règnes végétal, animal et fongique. Les chercheurs pensent que cet organisme peut contenir des indices évolutifs sur les eucaryotes (tous les organismes multicellulaires comme les plantes et les animaux, même les humains). Selon le livre Guinness des records du monde, cet animal unicellulaire est la «plus grande cellule du monde». Son corps entier, y compris les réseaux complexes formés avec des tubes et autres, est essentiellement une grande cellule. Elle peut mesurer quelques centimètres ou plusieurs mètres de long.

L’équipe de recherche a donné à ce moule des énigmes; comme trouver le chemin le plus court à travers un labyrinthe. Ils ont surnommé le processus décisionnel de Physarum « intelligent », il peut évidemment restructurer ses tubes pour former de nouveaux réseaux basés sur chaque rencontre avec la nourriture. Ils ont suivi le processus de migration et d’alimentation de la moisissure et ont découvert qu’il y avait une «empreinte» distincte après chaque rencontre. Il était visible par des réseaux restructurés épais et amincis après un flux.

«Compte tenu de la réorganisation très dynamique du réseau de P. polycephalum, la persistance de cette empreinte a suscité l’idée que l’architecture du réseau elle-même pouvait servir de mémoire du passé,» dit Karen Alim. Les résultats ont impressionné l’équipe car ils rendent le concept de mémoire complètement différent de la façon dont nous le comprenons.

Ils ont souligné que cette créature était un réseau vivant très simpliste; ce qui rend sa capacité à stocker des souvenirs encore plus intrigante. Alim pense que ces observations peuvent avoir un impact sur la conception de robots plus intelligents capables de naviguer dans des environnements complexes.

L’étude est publiée dans Actes de l’Académie nationale des sciences.