Ce Montréalais a forgé des haches médiévales utilisées pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame

La tête de hache, chauffée par les flammes de la forge de Mathieu Collette, brille à blanc parmi les braises.

Collette, un forgeron qui utilise des méthodes traditionnelles pour façonner des outils en fer et en acier, le tire du feu et, d’une série de coups de marteau, le façonne.

Pendant ce temps, en France, peut-être en ce moment même, des charpentiers utilisent des haches qu’il a façonnées pour tailler des rondins de chêne rouge dans les fermes de toit de Notre-Dame-de-Paris, la cathédrale la plus célèbre du monde.

Les axes devaient être aussi proches que possible des originaux utilisés par les charpentiers qui ont construit la cathédrale pour la première fois aux XIIe et XIIIe siècles, afin que les nouvelles poutres en bois portent les mêmes marques que les anciennes.

Collette et les autres forgerons qui sont allés en France pour aider au projet étaient particulièrement bien placés pour les fabriquer.

Mathieu Cossette martèle une tête de hache brûlante et incandescente. (Matthieu Lapierre/CBC)

« Nous sommes les seuls qui restent », a déclaré Collette en entrevue cette semaine à sa forge de Montréal, située dans une ancienne station de pompage du bassin Peel.

« Nous avons fabriqué les haches de la même manière, en utilisant des techniques, des matériaux et des outils de l’époque. »

Après qu’un incendie en 2019 a détruit une partie de son toit, de ses murs et de sa flèche, les autorités françaises ont décidé de reproduire l’église exactement telle qu’elle avait été construite il y a environ 800 ans.

Mathieu Cossette travaille une tête de hache chauffée au rouge sur une enclume dans son atelier de Montréal. (Matthieu Lapierre/CBC)

C’est une entreprise qui demande une attention méticuleuse aux détails.

Pour savoir quels types de haches fabriquer, Soumia Luquet, la directrice de la Maison Luquet, un atelier traditionnel près de Munster, en France, et son équipe ont analysé les marquages ​​qui restaient sur les poutres en bois de chêne récupérées de Notre-Dame. Ils ont également examiné des gravures anciennes qui montraient des ouvriers de l’époque hissant des haches et utilisant des outils.

C’était une sorte d’enquête médico-légale, car ils essayaient de créer des haches qui, entre les mains des artisans modernes, laisseraient les mêmes marques sur le bois que celles du XIIIe siècle.

Un ouvrier utilise une hache pour couper du bois lors d’une manifestation publique devant Notre-Dame-de-Paris pour montrer les techniques médiévales utilisées pour le levage d’une partie de la charpente reconstituée de la cathédrale. (Alain Jocard/AFP via Getty Images)

Ils ont opté pour cinq modèles de haches, certaines conçues pour hacher, d’autres pour un travail de finition plus fin. Mais pour en faire assez pour l’équipe d’artisans, ils devaient fabriquer plusieurs répliques de chaque hache, 60 au total.

Étant donné qu’il faut de neuf à 14 heures pour fabriquer une hache, Luquet savait qu’ils avaient besoin de main-d’œuvre supplémentaire.

Arrive Cossette qui, dans le monde de l’outillage, passe pour un maître.

L’outillage « a disparu de l’histoire » avec l’industrialisation, dit Luquet, « et Mathieu est l’un des premiers de cette génération qui a choisi d’aller vers ce métier ».

Une grue soulève une partie du nouveau toit de la cathédrale Notre-Dame, jeudi 25 mai 2023, près d’Angers, dans l’ouest de la France. (Jeffrey Schaeffer/AP Photo)

Cossette est arrivé en France en octobre 2022 et, pendant des semaines avec peu de sommeil, il a travaillé aux côtés d’un petit groupe d’outilleurs. Au coude à coude, travaillant dans la chaleur de la forge à 50°C, entourés par le feu et le bruit des marteaux frappant le fer, ils ont façonné du minerai de fer brut dans les haches qui, une fois terminées, ont été envoyées aux charpentiers.

« Je pense que nous ne pouvons toujours pas croire ce que nous avons fait », a déclaré Luquet. « Tu sais d’une certaine manière que tu as laissé une partie de toi dans l’histoire. »

D’une certaine manière, dit Luquet, l’incendie leur a donné l’occasion de construire une nouvelle base de connaissances, de réapprendre un art perdu dans l’histoire et, comme l’a dit l’un de leur équipe, de reconstruire la cathédrale, détruite dans un incendie, avec les feux de leurs forges.

Des perles de sueur coulent du visage de Mathieu Cossette alors qu’il travaille près de la forge. Elle peut atteindre 50 C à l’intérieur de l’atelier. (Matthieu Lapierre/CBC)

« C’est un projet de toute une vie », a déclaré Cossette. « Je suis tellement triste que l’église ait brûlé. Cela n’aurait jamais dû arriver. Mais en fait, je suis très fier. »

Cossette y voit une entreprise spirituelle – son rôle non pas en tant que protecteur d’un art perdu, mais en tant que l’un des premiers d’une nouvelle génération d’outilleurs. Les travaux sur la cathédrale, s’ils sont importants, sont une façon de montrer au public quel rôle son artisanat peut jouer dans un contexte de changement climatique et de nécessité de réduire les déchets.

« Il est important d’avoir des forgerons d’outils tranchants aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Toute la société s’est développée autour des capacités du forgeron. »

Lors d’une journée récente à sa forge, connue sous le nom de Forges de Montréal et abritant un petit musée où Cossette enseigne son art, il a travaillé sur une tête de hache Biscayne, le type utilisé par les commerçants de fourrures dans les années 1700. Cossette transforme certaines de ces vieilles têtes de hache, rouillées et corrodées, en outils brillants et fraîchement affûtés qui peuvent être réutilisés.

Quand le métal est encore chaud après l’avoir martelé et taillé à la bonne forme, il pose son poinçon et d’un coup fort, laisse sa marque sur le fer.

C’est essentiellement la fin d’un processus à forte intensité de main-d’œuvre qui contraste fortement avec les techniques industrielles modernes. Les outils de Cossette ne durent pas des décennies, mais des siècles, voire plus.

« C’est la valeur d’un forgeron traditionnel, c’est d’aider la communauté », a déclaré Cossette.

« Je me trouve plus heureux si j’aide les gens. »