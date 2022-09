Ce montage pakistanais d’Arshdeep Singh abandonnant la prise d’Asif Ali est tout droit sorti du spectacle d’Ekta Kapoor

Arshdeep Singh est maintenant dans un show d’Ekta Kapoor ? Pas vraiment, mais cette vidéo de montage de fans fait rire la janta pakistanaise aux dépens du jeune quilleur. Singh a peut-être montré beaucoup de promesses avec sa mort sur la discipline du bowling dans la Coupe d’Asie en cours, mais c’est la malheureuse chute du meneur contre le Pakistan qui a mis son nom au sommet des tendances en Inde et au Pakistan.

Pour les non-initiés, Singh s’est retrouvé dans le vif du sujet lorsqu’il a laissé tomber un gardien dans le match Super 4 à un moment très crucial du match. Le Pakistanais Asif Ali, cependant, a saisi l’occasion à deux mains et a aidé son équipe à battre l’Inde par 5 guichets.

Après avoir déjà fait l’objet de coups de brique et de moqueries sur les réseaux sociaux, Singh n’a pas encore été épargné.

Un fan pakistanais a fait un pas en avant et a transformé la goutte de Singh en un épisode entier du feuilleton quotidien d’Ekta Kapoor. Oui, des lumières clignotantes, de la musique dramatique et un montage complet avec beaucoup de rembobinage et de relecture pour mettre du sel dans les blessures des fans indiens ainsi que du quilleur.

C’est le meilleur montage que j’ai vu jusqu’à présent 😭 pic.twitter.com/zlfiEho3CD – Haseeb (@HaseebTweets) 5 septembre 2022

Le badinage en ligne qui ne voit pas de fin.

Les Indiens ne peuvent pas nous battre dans les mèmes et l’humour 😂 c’est tellement incroyable lol https://t.co/TyhbACAg1c — Ambreeeen.. (@Nostalgicc_A) 6 septembre 2022

Je ne peux pas arrêter de rire 😂😂😂😂😂😂 https://t.co/Y5DrtHKcZQ pic.twitter.com/jyHgUGGPSK — ᗅsʜii🇵🇰 (@HKuniversee) 6 septembre 2022

#AsiaCup2022 le prix va à cette vidéo 😅😅 https://t.co/koMdMRS3B6 — ابن سعید (@aamir_asa_) 6 septembre 2022

Dimanche dernier, le Pakistan a perdu contre l’Inde dans les phases de championnat, mais ils ont rebondi pour commencer la phase Super4 avec une victoire. Singh, qui a remporté la finale au cours de la finale, a concédé 27 points sur ses 3,5 overs, et avait le meilleur taux d’économie parmi les quilleurs indiens, à l’exception de Ravi Bishnoi, mais sa prise a chuté au 18e sur Ali, qui à ce moment-là n’avait même pas ouvert son compte, à court troisième homme s’est avéré le changeur de jeu. Le Pakistan a profité de la chance pour saccager 19 points de l’avant-dernier pour se faire une place devant.

