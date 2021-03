Êtes-vous aussi quelqu’un qui aime la street food, et en particulier les momos? Le goût qui remplit l’âme et la chaleur des momos juteux en font les choix les plus appréciés de nos jours. Amoureux de Momo, qui veulent essayer le meilleur de la ville et savourer des boulettes qui plaisent à l’âme, il y a une chance que la vue d’un jumbo momo vous fasse sauter de joie. En parlant de cela, il n’y a absolument aucune pénurie de joints momo à Delhi. La capitale de l’Inde a des rues peuplées de fans de momo qui n’ont sûrement pas besoin d’excuse pour se gaver de ce plat qui fait claquer les lèvres. La joie d’une assiette de momos avec un chutney épicé au bord de la route est incomparable et Indie Momo à Delhi représente cela et bien plus encore!

Momois est une collation tibétaine, cuite à la vapeur ou frite, farcie d’une délicieuse garniture et est généralement servie avec du chutney de piment rouge ou de la mayonnaise. Cependant, un endroit à Delhi a repensé ce délice de dumping et l’a réinventé. Comme nous le savons tous, il existe des variantes et des préparations intéressantes du plat. Le dernier venu de la liste est Jumbo momo. Indie Momo au West Patel Nagar de Delhi prétend vendre le plus gros momo de la ville. Ce jumbo momo, équivalent à 10 morceaux de momos, vous donnera envie de plus. Le jumbo momo est servi avec quatre sortes de condiments et est un régal à déguster en groupe.

Partagés par le restaurant sur leur page Instagram, les visuels révèlent un grand momo servi dans une assiette avec différentes options de trempette.

Prateek Mittal, propriétaire d’Indie Momo, a déclaré NDTV que le Jumbo momo est livré avec trois garnitures différentes, à savoir les légumes, le paneer et le poulet. Il a dit que la réponse à leur adaptation unique du bon vieux momo a été énorme et est un succès parmi les jeunes et les familles. «Notre spécialité est notre garniture qui est très généreuse. Le veg momo est au prix de 120 roupies, le paneer est de 150 et un jumbo poulet momo vous coûterait 170 roupies », a-t-il déclaré sur le portail.

Depuis son partage, le message a reçu des tonnes de commentaires et est devenu viral sur d’autres sites de réseautage social.

Avez-vous déjà eu la chance de l’essayer?