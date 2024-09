Ce moment de la finale de la saison 4 d’« Emily in Paris » est l’œuvre de Lily Collins : pourquoi c’est si important

Emily à Paris Le showrunner Darren Star continue de nous surprendre avec la saison 4, partie 2 de la Netflix La série nous laisse avec de grands changements dans la vie du personnage principal, joué par Lily Collins, à la fois sur le plan amoureux et professionnel. Après une histoire d’amour à deux avec Gabriel (Lucas Bravo), une nouvelle énergie italienne est entrée dans la vie d’Emily alors qu’elle se rendait à Rome pour clôturer la saison.

« Je considère toujours Darren comme le meilleur barman et Emily à Paris « C’est juste un cocktail à succès », a déclaré Samuel Arnold, qui joue Julien. Yahoo Canada en décrivant le changement de lieu et l’introduction de nouveaux personnages italiens pour la saison 4. « Il ajoute simplement des ingrédients à chaque saison et rend le tout de mieux en mieux. … Et je veux juste dire, continuons à trembler. »

Spoilers pour Emily in Paris Saison 4, Partie 2 inclus au-delà de ce point

Lily Collins dans le rôle d’Emily dans l’épisode 410 de Emily in Paris (Netflix)

Alors que le spectacle s’appelle toujours Emily à Parisune éventuelle saison 5 de la série pourrait être renommée « Emily à Rome », la saison s’achevant alors que Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) nomme Emily à la tête du nouveau bureau de l’Agence Grateau à Rome. Bien sûr, cela se produit au moment même où Emily entame une relation amoureuse avec Marcello (Eugenio Franceschini), dont l’entreprise familiale travaille désormais avec l’Agence Grateau, pendant au moins six mois, ce qui met fin à leur projet de vendre la société à JVMA.

Mais alors qu’Emily semble adopter un nouveau mode de travail, à l’italienne, elle met en quelque sorte de côté l’énergie axée sur le travail pour prendre un peu plus de temps pour elle. Trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée est également quelque chose qui a été particulièrement important pour la star de la série.

« C’est quelque chose qui était vraiment important pour moi », a déclaré Collins. « J’ai toujours été très motivé par le travail et j’aime ce que je fais, et ce depuis toujours, même quand j’étais adolescent… mais pour moi, c’était difficile de trouver l’équilibre entre arrêter ça et me concentrer uniquement sur ma jeunesse et m’amuser, sans me concentrer sur le travail. »

« Je pense donc que je continue à trouver cet équilibre en tant qu’adulte, et je pense que c’est quelque chose avec lequel Emily a vraiment eu du mal au début. Mais ce que j’ai essayé de faire davantage, c’est d’encourager la vulnérabilité de son personnage et de lui faire comprendre qu’on ne peut pas tout avoir, tout le temps, ou tout avoir compris. Et parfois, il faut juste respirer et poser son téléphone. »

Il y a un moment clé à la fin de la saison 4 qui montre vraiment qu’Emily prend un peu plus de temps pour elle, et c’était en fait une idée de Collins.

À la fin de la saison, on voit Emily prendre un selfie à la fenêtre de son nouvel appartement à Rome. Alors qu’elle hésite à le publier sur les réseaux sociaux, Marcello frappe à la porte pour l’emmener découvrir Rome. Au moment où elle s’apprête à sortir de l’appartement avec lui, Emily pose son téléphone et prend ses clés.

« J’ai dit que je n’avais pas besoin de me concentrer là-dessus, mais je veux que les gens remarquent qu’elle fait un choix, et alors que nous quittons cette saison en espérant en passer à une autre, je veux juste que les gens se souviennent qu’elle a fait preuve de croissance », a déclaré Collins. « Elle n’aurait jamais laissé son téléphone n’importe où, je veux dire qu’elle l’avait parfois autour du cou, sur une chaîne, et maintenant elle dit : « Je vais juste le laisser ici », et ne prend même pas de sac à main, ce qui est époustouflant pour Emily. »

(De gauche à droite) Ashley Park dans le rôle de Mindy, Lily Collins dans le rôle d’Emily dans l’épisode 410 d’Emily in Paris (Giulia Parmigiani/Netflix)

L’amitié de Mindy et Emily : « Elles sont la maison l’une de l’autre »

La vie amoureuse et la vie professionnelle d’Emily mises à part, s’il y a une chose Emily à Paris nous a vraiment montré l’importance de l’amitié, et Mindy (Ashley Park) et Emily, en particulier, nous ont donné envie de chérir un peu plus nos amitiés féminines tout au long de ces quatre saisons (avec, espérons-le, d’autres à venir).

« Je ne peux pas imaginer l’expérience sans Mindy pour Emily, mais aussi pour Ashley », a déclaré Collins. « Et je pense que, que ce soit Sylvie et Emily, ou Camille et Emily, ou Mindy et Emily, je pense qu’il est très important pour toutes les générations de voir les complexités et les couches des amitiés et des relations féminines, que ce soit sur le lieu de travail ou dans les amitiés, et aussi Camille et Sofia, cette relation amoureuse. »

« Je pense qu’il est très important de ne pas toujours se concentrer sur la romance, mais aussi sur la camaraderie et la fraternité qui peuvent naître de la rencontre d’une petite amie. Je pense qu’avec Mindy, nous avons beaucoup grandi ensemble depuis notre séjour à Paris et nous avons beaucoup appris sur la façon de nous battre pour nous-mêmes, de nous défendre l’un l’autre, et ce que c’est que de demander de l’aide et de la recevoir d’un ami qui ne nous juge pas. Je pense qu’elles ont reçu cela l’une de l’autre, et je l’ai certainement reçu d’Ashley, et j’adore pouvoir travailler avec une meilleure amie tous les jours. »

Ashley Park a également souligné qu’une chose qu’elle aime chez son personnage Mindy est qu’elle est une telle « empathique » qui a vraiment compris le besoin d’amitié d’Emily à Paris dès le premier jour de leur rencontre.

« Ce que j’aime tant, c’est qu’elles sont toutes les deux expatriées à Paris et nous les voyons vraiment capables de s’ouvrir à d’autres aspects de leur vie, à elles-mêmes, et de devenir les femmes qu’elles sont parce qu’elles ont trouvé un foyer l’une pour l’autre dans cette ville », a déclaré Park. « Et je pense que cette saison en particulier, nous voyons vraiment qu’elles sont le foyer l’une de l’autre. »

En ce qui concerne la relation entre Sylvie et Emily, les conseils maternels viennent davantage du personnage de Philippine Leroy-Beaulieu.

« J’ai une fille qui a plus ou moins le même âge qu’Emily, donc je suis très habituée à cette position et je l’aime beaucoup », a déclaré Leroy-Beaulieu. « Vous essayez d’aider les femmes à voir ce qu’elles ne voient pas, à emprunter des chemins différents, et je pense qu’elle apprécie le fait qu’Emily accepte de plus en plus ses imperfections. »