Ce modèle OnlyFans a abandonné la drogue et gagne maintenant Rs 1,5 Cr par mois

La question de savoir si tout le monde mérite un arc de rédemption est un sujet discutable, mais certaines personnes dans le monde se sont réformées après avoir pris le mauvais chemin et certaines de leurs histoires de rédemption valent la peine d’être racontées. L’un d’eux est celui du mannequin OnlyFans Elijah Rose Watson. La femme de 33 ans qui gagne une fortune et s’occupe de toute la famille a déjà été considérée par sa propre famille comme une toxicomane qui ne réussirait pas dans la vie. Et ils avaient de bonnes raisons de le faire. Selon un rapport du Daily Star, Elijah a même volé de l’argent à sa mère pour alimenter sa toxicomanie à un moment donné.

Elijah rêvait d’une vie de mannequin à l’âge de 17 ans mais elle s’est vite retrouvée en mauvaise compagnie et a abandonné ses études. Elle est devenue accro à la drogue et à l’âge de 22 ans, sa dépendance était devenue incontrôlable. Son état d’ébriété l’a empêchée de trouver un emploi et sans argent sur elle-même, elle a même commencé à voler sa mère pour se procurer de la drogue. À un moment donné, elle a dû être hospitalisée à cause d’une surdose de médicaments.

Cependant, bientôt sa vie a basculé d’une manière que les gens qui la connaissaient n’auraient pas imaginé. La prise de conscience que la drogue ruinait sa vie a frappé Elijah à l’âge de 28 ans et elle a démissionné en 2019. Décidant de travailler sur son rêve d’adolescente d’être mannequin, elle a ouvert un compte OnlyFans, qui est ensuite devenu un emploi à temps plein juste après le verrouillage induit par la pandémie. Elle utilise la plateforme non seulement pour partager des photos, mais aussi pour raconter l’histoire de sa dépendance et comment elle s’en est débarrassée. Son entreprise a glorieusement décollé et elle gagne maintenant 1,8 lakh livres, soit environ Rs 1,5 crore chaque mois. Elijah est celui qui dirige la maison maintenant.

Eliza a déclaré: «Ma toxicomanie a ruiné ma vie. J’étais devenu agressif et violent. J’ai arrêté de sortir avec mes amis parce que je savais ce que je faisais. J’ai décidé de me lancer dans la mode et le fitness après être devenue sobre ». Elle a également déclaré qu’elle avait récupéré son ancien compte Instagram de son adolescence et avait également commencé à ajouter de nouvelles photos en tant que portfolio pour les photographes, et cela a décollé. “Mes abonnés ont augmenté deux fois plus vite”, déclare Elijah.

