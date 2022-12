Ce modèle animatronique ET sans peau bizarre vient d’être vendu pour 2,56 millions de dollars

Hé, les enfants des années 80, rappelez-vous à quel point nous étions attachés à ET, l’extraterrestre ? J’étais assez jeune quand le 1982 Steven Spielberg Le film est sorti, mais je me souviens très bien avoir éclaté en sanglots au cinéma quand j’ai pensé que nous avions perdu l’extraterrestre charismatique. Je suis tenté de recommencer à gémir à l’âge adulte après avoir vu “le premier squelette de personnage ET mécatronique original” de la production.

Les enchères de Julien



Le animatronique vendu par Julien’s Auctions dimanche dans le cadre d’une grande vente de souvenirs hollywoodiens. Le prix final a atteint un impressionnant 2,56 millions de dollars (2,1 millions de livres sterling, 3,8 millions de dollars australiens). L’enchérisseur gagnant n’a pas été révélé, mais c’est clairement quelqu’un avec un estomac de fer.

Le modèle grandeur nature n’a pas de peau, vous pouvez donc voir tous les éléments motorisés qui le faisaient fonctionner avant CGI. L’artiste d’effets spéciaux multi-oscarisé Carlo Rambaldi a conçu l’animatronique, qui a 85 points d’articulation. Il a fallu jusqu’à une douzaine d’opérateurs pour faire bouger ET sur le plateau. C’est une machine impressionnante.

La famille de Rambaldi a confié le modèle à Julien’s Auctions, qui a qualifié son état de “qualité musée”.

Oui, l’ET est incroyable. Une réalisation époustouflante dans les effets spéciaux. C’est aussi tout à fait terrifiant, mais je ne vois pas exactement cela d’un point de vue impartial. Je ne peux pas me séparer de l’enfant sanglotant dans la salle de cinéma il y a toutes ces années.

Même avec toute la peau disparue, ET a toujours des yeux émouvants. Je suis juste intensément bizarre par le crâne et le corps transparents et les dents géniales sans lèvres. C’est la version film d’horreur d’ET, je crains de ne pas pouvoir me secouer.

Mais si ET m’a appris quelque chose, c’est l’importance de la résilience et de l’espoir. Je ne laisserai pas squelette ET envahir mes souvenirs. Je vais les récupérer. Cet enfant en larmes dans le noir me parle en disant : “Ça va aller. Cela peut sembler être un cauchemar en ce moment, mais tout finira par s’arranger.” Je pense qu’il est temps pour un ET, le rewatch extra-terrestre. Peut-être avec moins de pleurs cette fois. Peut-être.