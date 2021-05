Ce millionnaire Dogecoin est «  Hodl’ing On  »

En février, lorsque Glauber Contessoto a décidé d’investir ses économies dans Dogecoin, ses amis avaient des inquiétudes. «Ils étaient tous comme, tu es fou», dit-il. «C’est une pièce de plaisanterie. C’est un mème. Ça va s’écraser. Leur scepticisme était justifié. Après tout, Dogecoin est une blague – une monnaie numérique lancée en 2013 par une paire de programmeurs qui ont décidé d’usurper l’engouement de la crypto-monnaie en créant leur propre argent virtuel basé sur un mème sur Doge, un chiot Shiba Inu parlant. Et investir de l’argent dans des crypto-monnaies obscures revenait, historiquement, à le jeter sur un feu de joie. Mais Contessoto, 33 ans, qui travaille dans une société de médias hip-hop de Los Angeles, n’est pas un investisseur ordinaire. Il fait partie des nombreux amateurs à la recherche de sensations fortes qui ont sauté la tête la première sur les marchés ces derniers mois, utilisant des applications de négociation d’actions comme Robinhood pour rechercher des gains démesurés sur des paris spéculatifs risqués. En février, après avoir lu un fil de discussion Reddit sur le potentiel de Dogecoin, Contessoto a décidé de tout faire. Il a maximisé ses cartes de crédit, emprunté de l’argent en utilisant la fonction de trading sur marge de Robinhood et dépensé tout ce qu’il avait sur la monnaie numérique – investissant environ 250 000 $ en tout. Ensuite, il a observé son téléphone de manière obsessionnelle alors que Dogecoin devenait un phénomène Internet dont la valeur éclipsait celle d’entreprises de premier ordre comme Twitter et General Motors.

La valeur de ses avoirs Dogecoin aujourd’hui? Environ 2 millions de dollars.

En apparence, Contessoto – qui a abandonné ses études universitaires et n’a aucune formation financière formelle – ne semble pas différent d’un joueur chanceux qui entre dans un casino, mise tous ses jetons sur un seul tour de roulette et sort millionnaire.

Mais il est également emblématique d’un nouveau type d’investisseur hyper-en ligne qui gagne en appliquant les compétences de l’économie de l’attention numérique – partager des mèmes, cultiver le buzz, produire des flux sans fin de contenu pour les médias sociaux – sur les marchés financiers.

Ces investisseurs, pour la plupart des jeunes hommes, ne se comportent pas de manière rationnelle dans le sens démodé d’Homo economicus. Ils choisissent des investissements non pas en fonction de leurs fondamentaux sous-jacents ou des estimations des analystes de Wall Street, mais sur des critères plus vagues, tels que leur drôle, leur aspect futuriste ou le nombre de célébrités qui tweetent à leur sujet. Leur philosophie est que dans le monde saturé de médias d’aujourd’hui, l’attention est la marchandise la plus précieuse de toutes, et que tout ce qui en attire beaucoup doit valoir quelque chose.

«Les mèmes sont la langue des milléniaux», a déclaré Contessoto. « Maintenant, nous allons avoir un mème associé à une devise. »

Contessoto, un fan de hip-hop affable et barbu qui porte le surnom de Jaysn Prolifiq, est un immigrant de première génération dont les parents sont venus du Brésil aux États-Unis quand il avait 6 ans. Enfant dans la banlieue du Maryland, il a vu sa famille se débattre. avec de l’argent, et il a juré de devenir riche. Il a découvert un amour de la musique hip-hop à l’adolescence, et après l’école, il a déménagé à Los Angeles, où il a pris un emploi gagnant 36000 $ par an en tant que monteur vidéo d’entrée de gamme tout en essayant de réserver des concerts pour un up-and-. rappeur qu’il connaissait.

Son rêve était d’économiser suffisamment d’argent pour acheter une maison – une maison où lui et ses amis hip-hop pourraient vivre tout en faisant de la musique ensemble.

Mais ce genre d’argent était insaisissable, et il a passé plusieurs années à s’écraser sur des canapés tout en essayant d’économiser suffisamment pour un acompte.

En 2019, il a commencé à acheter des actions sur Robinhood, l’application de trading sans commission. Il est resté fidèle à de grandes entreprises bien connues comme Tesla et Uber, et lorsque ces transactions ont rapporté de l’argent, il a acheté davantage. Et en janvier 2021, il a regardé avec fascination un groupe de traders sur Reddit augmenter avec succès le cours de l’action de GameStop, serrant les fonds spéculatifs qui avaient parié contre le détaillant de jeux vidéo et se faisant des millions dans le processus. (Il a essayé de participer à l’échange GameStop, mais il était trop tard et il a fini par perdre la majeure partie de sa mise.)

Peu de temps après la saga GameStop, Contessoto naviguait sur Reddit lorsqu’il a vu un article sur Dogecoin. Il avait déjà entendu parler de la monnaie. (Elon Musk, qui est à peu près ce que le pape François est aux catholiques pour les fans de Dogecoin, l’avait appelé la «crypto du peuple».) Mais au fur et à mesure qu’il faisait plus de recherches, il devint convaincu que l’image jokey et accessible de Dogecoin pourrait en faire le prochain GameStop.

« Dogecoin a la meilleure image de marque de toutes les crypto-monnaies », a-t-il déclaré. «Si vous mettez devant moi tous les symboles d’Ethereum, Bitcoin, Litecoin – tout a l’air super high-tech et futuriste. Et Dogecoin ressemble à: Hé les gars, quoi de neuf? »

Il imagine que les débutants qui investissent dans la crypto-monnaie pour la première fois pourraient graviter vers quelque chose d’amusant et reconnaissable, et que Dogecoin pourrait éventuellement devenir une sorte de rampe d’accès au monde plus large de l’argent virtuel.

«J’ai l’impression que finalement nous allons tous acheter et vendre des choses avec des mèmes, et Dogecoin va montrer la voie», a-t-il déclaré.

Aussi étrange que puisse paraître sa thèse d’investissement, il est difficile de contester les résultats. Même après un récent crash suite à l’apparition de Musk sur « Saturday Night Live » (dans lequel il a plaisanté sur le fait que Dogecoin était une « hâte »), Dogecoin reste un commerce très lucratif. Un dollar investi dans Dogecoin le 1er janvier vaudrait 203 dollars aujourd’hui – bien plus qu’un investissement comparable dans Bitcoin, Ethereum ou n’importe quelle action du S&P 500.

La montée stratosphérique de Dogecoin a également alimenté de nombreuses grognements parmi les amateurs de crypto-monnaie, qui y voient un spectacle collant qui éclipse les utilisations plus sérieuses de la crypto-monnaie. L’un des créateurs originaux de Dogecoin a désavoué la pièce, et même Musk a averti les investisseurs de ne pas sur-spéculer sur la crypto-monnaie. (Musk a récemment à nouveau bouleversé les marchés de la cryptographie, après avoir annoncé que Tesla n’accepterait plus Bitcoin.)

Qu’est-ce qui explique alors la durabilité de Dogecoin?

Il ne fait aucun doute que la manie Dogecoin, comme la manie GameStop avant elle, est au moins en partie attribuable à une combinaison d’ennui de l’époque pandémique et de l’appel éternel des stratagèmes pour devenir riche rapidement.

Mais il y a peut-être plus de forces structurelles à l’œuvre. Au cours des dernières années, la flambée des coûts du logement, la dette record des prêts étudiants et les taux d’intérêt historiquement bas ont rendu plus difficile pour certains jeunes d’imaginer atteindre la stabilité financière en gravissant lentement les échelons de carrière et en économisant de l’argent par chèque de paie. comme le faisaient leurs parents.

Au lieu d’échelles, ces personnes recherchent des trampolines – des investissements risqués et volatils qui pourraient soit entraîner une aubaine qui changera leur vie, soit les renvoyer là où ils ont commencé.

Contessoto est une étude de cas de premier ordre. Il gagne désormais 60000 dollars par an grâce à son travail – une vie décente, mais loin d’être suffisante pour s’offrir une maison à Los Angeles, où la maison médiane coûte près d’un million de dollars. Il conduit une Toyota malmenée et a passé des années à vivre modestement. Mais dans la trentaine, toujours sans maison à son nom, il a décidé de partir à la recherche de quelque chose qui pourrait changer sa fortune du jour au lendemain et s’est retrouvé à la porte de Dogecoin.

Lorsque Contessoto se souvient de la façon dont il cherchait autrefois la richesse – travailler dur, réduire ses dépenses, économiser de l’argent sur chaque chèque de paie – il voit la preuve d’un système truqué contre les gens ordinaires.

«Je me sens comme ces experts de la télévision, l’ancienne génération de l’argent et de la richesse, ils essaient de faire peur aux gens pour qu’ils restent en sécurité afin que personne ne devienne trop riche», m’a-t-il dit.

Sa nouvelle devise, a-t-il dit, est «la peur que l’argent ne rapporte pas».

De nombreux aspects de la philosophie d’investissement de Contessoto tourmenteraient l’estomac d’un conseiller financier traditionnel. Mais le plus fou de tous est que malgré ses gains spectaculaires, il n’a pas encore encaissé ses millions de Dogecoin. Il pense que le prix de la devise continuera d’augmenter et il ne veut pas manquer de bénéfices futurs en vendant trop tôt. (Il envisage de vendre 10% de sa participation l’année prochaine, une fois que ses revenus seront classés comme des gains en capital à long terme et imposés à un taux inférieur.)

Au lieu de cela, il se présente comme un expert en Dogecoin, adoptant des surnoms comme «le Dogefather» et «Slumdoge Millionaire» et réalisant des vidéos YouTube faisant la promotion de Dogecoin auprès des autres.

«Je suis optimiste car ils viennent dans la communauté Dogecoin», a-t-il déclaré. «Si cela a dépassé mes attentes de Dogecoin, et que je ne l’ai atteint que dans deux mois, imaginez où ce sera dans un an.»

Bien sûr, comme pour tout investissement volatil, il y a une chance réelle que les avoirs Dogecoin de Contessoto perdent la majeure partie ou la totalité de leur valeur, et que son rêve d’accession à la propriété soit à nouveau hors de portée. Déjà, le prix du Dogecoin a chuté de près de 50% par rapport à son niveau record, rasant des centaines de milliers de dollars du portefeuille de Contessoto.

Mais les joueurs quittent rarement la table la première fois qu’ils perdent, et l’engagement de Contessoto envers «HODLing» – un acronyme privilégié par les traders de crypto-monnaie qui signifie «tiens bon pour la vie» le soutient dans les récentes turbulences du marché. Plus tôt cette semaine, il a publié une capture d’écran de son application de trading de crypto-monnaie, montrant qu’il en avait acheté plus. Et jeudi, lorsque la valeur de ses avoirs Dogecoin est tombée à 1,5 million de dollars, soit environ la moitié de ce qu’elle était au sommet, il a publié une autre capture d’écran de son compte sur Reddit.

«Si je peux hodl, vous pouvez HODL!» la légende lue.

