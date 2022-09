Ce millénaire a été licencié et réembauché dans la même entreprise en 24 heures

Kyle McCann a toujours été fier de sa capacité à tirer le meilleur parti de n’importe quelle situation. Ainsi, lorsque son patron l’a renvoyé du travail qu’il avait commencé huit semaines plus tôt, McCann a retenu ses larmes et a décidé de se concentrer sur le bon côté des choses. McCann, alors âgé de 26 ans, a rejoint VizyPayune startup basée à Waukee, Iowa, qui conçoit des solutions de technologie de paiement pour les petites et moyennes entreprises à travers les États-Unis, en tant que responsable de compte commercial en juin 2017. Il était le deuxième employé embauché à la startup et s’est lancé dans son nouveau rôle, signant plusieurs nouveaux comptes au cours de ses deux premières semaines de travail. Mais ensuite, les affaires ont ralenti – beaucoup. McCann a passé des semaines sans signer un nouveau client. “Au début, je pensais que ce serait le travail le plus facile au monde, aller voir les propriétaires d’entreprise et leur dire : ‘Comment puis-je vous faire économiser de l’argent ?'”, a-t-il déclaré à CNBC Make It. “Je me suis terriblement trompé… J’ai vite réalisé que je n’étais pas très proche sur le terrain.” Ainsi, quand Austin Mac Nab, le fondateur et PDG de VizyPay, lui a envoyé un texto un vendredi après-midi fin juillet pour passer à son bureau, McCann a su qu’il était grillé. “Je savais exactement ce qui allait arriver, que j’allais me faire virer”, dit-il. “Mais j’ai décidé d’aller à cette réunion avec une attitude positive et de voir ce qui se passerait.”

Une “décision du moment” qui a tout changé

La première pensée de McCann en entrant dans la réunion avec son patron était de savoir comment il allait payer le loyer le mois prochain. Lui et sa petite amie, Shannon, qui occupait un emploi temporaire chez Wells Fargo Home Mortgage, venaient de déménager dans un appartement à Waukee et “ne pouvaient probablement pas payer le loyer sur son seul salaire”, dit-il. “Mais j’ai essayé de me rappeler que tout arrive pour une raison … J’avais vraiment peur mais j’ai essayé de ne pas trop m’inquiéter.” Même après que Mac Nab lui ait annoncé qu’il allait se faire virer, McCann est resté calme et optimiste, remerciant son patron pour l’opportunité, soulignant les éléments positifs de son expérience chez VizyPay et demandant des commentaires sur ses performances. “Il était très humble et ne m’a pas donné un tas d’excuses pour expliquer son échec”, a déclaré Mac Nab. “Il s’est tenu responsable du fait que ce travail n’était pas pour lui, ce que peu de gens font, surtout quand ils se font virer.” En écoutant McCann pendant la réunion, Mac Nab a commencé à remettre en question sa décision de laisser la récente recrue quitter complètement l’entreprise. “J’ai senti qu’il était authentique, authentique et travailleur, et mon instinct s’est manifesté au cours de cette conversation, c’était une décision improvisée”, a déclaré Mac Nab. “Je me suis dit : ‘Je dois le garder d’une manière ou d’une autre, d’une manière ou d’une autre chez VizyPay, mais pas dans ce travail.'” Ainsi, après que Mac Nab ait renvoyé McCann de son rôle de gestionnaire de compte, il lui a proposé un autre emploi à la fin de la réunion qui, selon lui, conviendrait mieux aux compétences et à la personnalité amicale de McCann : comment aimerait-il être un service client représentant à la place ? L’offre était assortie d’un salaire inférieur à celui qu’il gagnait dans son rôle précédent et serait juste suffisant pour couvrir ses factures et ses courses. McCann est rentré chez lui pour en parler avec Shannon d’abord, puis a accepté, à la surprise de Mac Nab. “J’avais des pistes sur d’autres opportunités qui payaient plus, mais j’ai vu quelque chose de spécial dans VizyPay”, déclare McCann. “J’avais hâte de rester dans l’entreprise parce que je croyais vraiment en leur vision et en les personnes qui la soutenaient.”

Kyle McCann, Shannon McCann et Austin Mac Nab au siège social de VizyPay dans l’Iowa Photo: Kyle McCann

Leçons apprises