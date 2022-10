Ce message devient viral est la pensée de tous les doctorants

Vous avez du mal à vous mettre au travail ? Vous pensez que vous procrastinez trop ? Tu n’es pas seul. Fixer un délai dans lequel accomplir une tâche spécifique peut souvent s’avérer gênant. C’est le cas de ce doctorant qui n’arrive pas à se concentrer. Mais il a ensuite proposé une solution qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Une photo d’une note d’un “terrible procrastinateur” demandant aux autres de ne pas entamer de discussion avec lui est devenue virale.

Téléchargé par l’utilisateur de Twitter Steve Bingham, le message, qui est imprimé en majuscules, se lit comme suit : “S’il vous plaît, ne me parlez pas. Je fais mon travail de doctorat et si vous me parlez, je ne m’arrêterai pas car je suis un terrible procrastinateur ! Courriel si nécessaire. Merci.” Regarde:

Je pense que chaque doctorant a besoin de ce signe à un moment donné @PhDVoice pic.twitter.com/M0xLrntxrW – Steve_Bingham (@Steve_Bingham92) 4 octobre 2022

Selon Twitter, Bingham est lui-même doctorant à l’Université de Leeds et également maître de conférences en marketing à la Nottingham Business School. L’image a réussi à rassembler 8,8K likes. “J’ai besoin de ça agrafé sur mon front”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Je suis un terrible procrastinateur. Voici quelques réactions :

Accepteriez-vous cette technique pour éviter la procrastination ?

