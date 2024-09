Ce médicament a le potentiel de stopper les migraines avant qu’elles ne commencent : ScienceAlert

Les migraines et les maux de tête affectent des milliards de personnes dans le monde entier, et une nouvelle étude suggère que le médicament ubrogepant peut mettre fin à la douleur avant même que la migraine ne se soit complètement installée.

Vendu sous la marque Ubrelvy, ubrogépant Le médicament est déjà utilisé pour traiter les migraines, mais des chercheurs américains ont voulu voir s’il pouvait agir plus tôt que prévu. L’étude a été financée par le développeur du médicament, la société pharmaceutique AbbVie.

L’Ubrogepant a été administré pendant ce qu’on appelle la prodrome de la migraine – lorsque des symptômes tels qu’une sensibilité à la lumière commencent à se faire sentir, mais avant que le pire de la douleur n’ait commencé.

Le médicament agit en inhibant une protéine appelée CGRP (peptide lié au gène de la calcitonine) qui joue un rôle clé dans les migraines.

« D’après nos résultats, le traitement par ubrogepant peut permettre aux personnes souffrant de migraines qui présentent des signes avant-coureurs avant l’apparition d’une migraine de traiter rapidement les crises de migraine à leurs premiers stades et de poursuivre leur vie quotidienne avec peu d’inconfort et de perturbations », dit neurologue Richard Lipton, de l’Albert Einstein College of Medicine de New York.

Plus de 400 adultes ont participé à l’étude, tous avec des antécédents de migraines et capables de reconnaître le début du prodrome de la migraine. L’équipe les a répartis au hasard en deux groupes : l’un prenant de l’ubrogepant avant la douleur migraineuse, et l’autre prenant un placebo.

On a ensuite demandé aux participants d’évaluer l’effet de leur migraine 24 heures plus tard : 65 % du groupe ubrogepant ont déclaré qu’ils n’étaient « pas du tout limités » ou « un peu limités » par la douleur à ce stade, contre 48 % du groupe placebo.

Le médicament semble également agir rapidement : seulement deux heures après la prise, les personnes prenant le médicament étaient déjà significativement plus susceptibles de déclarer « aucun handicap, capacité à fonctionner normalement » que celles prenant le placebo.

« Améliorer les soins dès les premiers signes de migraine, avant même que les maux de tête ne commencent, peut être la clé pour améliorer les résultats », dit Lipton. « Nos résultats sont encourageants et suggèrent que l’ubrogepant peut aider les personnes souffrant de migraines à fonctionner normalement et à vaquer à leurs occupations quotidiennes. »

Il convient de noter que l’étude repose sur les déclarations personnelles des participants plutôt que sur une mesure clinique, et qu’une dose précoce d’ubrogepant n’a pas fonctionné pour tout le monde à chaque fois, mais c’est une découverte encourageante pour les personnes souffrant de migraines.

L’efficacité de ce traitement repose sur la capacité à ressentir une migraine 24 à 48 heures à l’avance, grâce à des symptômes tels qu’une sensibilité à la lumière et des changements d’humeur – ce n’est pas quelque chose que tout le monde peut faire, bien que les migraines plus sévères soient généralement associé avec des symptômes prodromiques plus visibles.

Nous ne savons toujours pas exactement ce que provoque des migrainesmais leur intensité peut rendre les personnes incapables de fonctionner correctement. Des recherches comme celle-ci sont importantes pour améliorer notre compréhension du fonctionnement des migraines et de la façon dont elles peuvent être arrêtées.

« Cela pourrait conduire à une meilleure qualité de vie pour les personnes souffrant de migraines », dit Lipton.

La recherche a été publiée dans Neurologie.