Ce médecin de famille rural aimerait prendre sa retraite — il a 80 ans

S’il continue à travailler jusqu’à ce que sa santé s’effondre, le Dr Peter Bell dit que les gens diront qu’il est mort en faisant ce qu’il aimait.

“Je préférerais avoir le temps de me promener dans les bois”, a-t-il déclaré.

Bell traite des générations de patients dans le petit village de Sharbot Lake, en Ontario, situé à environ 123 kilomètres au sud-ouest d’Ottawa, depuis plus d’un demi-siècle : prenant leur tension artérielle, effectuant des biopsies et retirant « des centaines et des centaines » d’hameçons des pêcheurs blessés – y compris les “clients réguliers”.

À 80 ans, Bell a largement dépassé l’âge où la plupart des gens prennent leur retraite pour poursuivre leurs passions – dans son cas, les petits-enfants, le jardinage, la nature et le passe-temps qui l’a amené dans la région : la chasse aux antiquités.

Mais comme tant de communautés ontariennes, grandes et petites, Sharbot Lake est coincée dans une tendance plus large qui empêche l’appel au rideau professionnel de Bell.

“Nous sommes dans cette grave pénurie de médecins”, a déclaré Bell. « Nulle part au Canada n’est maintenant à l’aise de pouvoir recruter facilement.

Wayne Robinson, un résident de Sharbot Lake, a déclaré que son médecin de famille, le Dr Peter Bell, est un « gars courageux et engagé » et qu'il a la meilleure attitude au chevet de tous les professionnels de la santé qu'il a vus.

Pratique lancée dans les années 1970 à partir d’une bande-annonce

Bell est l’un des deux médecins de famille, plus une infirmière praticienne et d’autres membres du personnel, desservant une liste d’environ 3 000 patients depuis leurs salles d’examen dans le bâtiment de l’équipe de santé familiale du village, qui surplombe le lac et sa plage d’été populaire.

Ce nombre comprend les résidents à l’année; chalets saisonniers; d’autres vivant dans des communautés à l’extérieur de Sharbot Lake mais dans la zone de couverture officielle de la clinique ; et même certaines personnes, selon Bell et le maire, qui reviennent à Sharbot Lake pour des soins parce qu’elles ne peuvent pas trouver rapidement un médecin de famille dans des endroits plus grands comme Kingston.

En haut de la colline de la clinique se trouve le parking où Bell, alors nouveau médecin à la fin de la vingtaine, a commencé sa pratique dans une remorque de 60 pieds en 1971.

Bell est venu à Sharbot Lake au début des années 1970 et a commencé sa pratique à partir d’une roulotte. (Francis Ferland/CBC)

Bell a déclaré que l’ancien médecin du village était décédé des années auparavant et bien que la veuve ait offert son bureau à Bell, les chambres étaient trop petites et il n’y avait rien d’autre à louer en ville, alors Bell a fait venir une remorque du lac Ontario.

Alors qu’il le nettoyait, “un vieil homme est monté sur son vélo et a dit d’une voix traînante:” Le médecin est-il là? Nous avons ouvert un jour plus tôt”, a déclaré Bell.

Les chambres étaient des salles d’examen, le salon servait de salle d’attente et la salle de bain était l’endroit où les échantillons étaient collectés. “La cuisine était le bureau”, a déclaré Bell.

La conduite d’eau de l’hôtel n’a pas toujours coopéré et l’installation globale était serrée, « mais cela a fonctionné » jusqu’à ce que le canton de Central Frontenac achète le bâtiment actuel de la clinique en 1972.

Le bâtiment de l’équipe de santé familiale de Sharbot Lake est décoré de photos d’archives décrivant l’histoire de la communauté. (Guy Quenneville/Radio-Canada)

La charge de travail de la clinique rend difficile d’effectuer autant de visites à domicile que par le passé, a déclaré Bell, mais il donne toujours la priorité aux patients en soins palliatifs.

Lorsque le père de la mairesse de Central Frontenac, Frances Smith, est décédé il y a plus de dix ans, Bell est passé, a-t-elle déclaré.

“Mon père était sous sa garde. Il est resté avec nous jusqu’à l’arrivée du directeur de funérailles.”

Bell est également le médecin de Smith. Ses enfants aussi, dit-elle.

La mairesse de Central Frontenac, Frances Smith, dit que Bell mérite de se reposer. (Francis Ferland/CBC)

“Il a fait ses preuves”

Le planificateur financier local Wayne Robinson est le patient de Bell depuis 50 ans. Il a pris sa retraite en 2017, bien qu’il soit cinq ans plus jeune que Bell.

“Je pense qu’il a mérité ses éperons”, a déclaré Robinson à propos de la volonté de Bell de rétrograder.

Bell a noté, sans la moindre envie ou déception, que certains des quelque 250 résidents en médecine familiale qui se sont rendus à Sharbot Lake pour leurs rotations ont également pris leur retraite avant lui.

Le maire Smith a déclaré que Bell “avait besoin de se reposer”. Elle préside le conseil d’administration de la clinique et a déclaré qu’elle faisait ce qu’elle pouvait depuis deux ans pour trouver un remplaçant.

Mais “c’est très difficile de nos jours”, a-t-elle déclaré, citant la concurrence d’autres communautés et le nombre réduit de diplômés en médecine familiale parmi lesquels choisir.

La salle d’examen de Bell offre une vue sur la rive du lac Sharbot et sa plage d’été. (Francis Ferland/CBC)

“Nous allons à des salons de l’emploi, nous avons des vidéos pour dire de venir dans notre belle région, mais à ce stade, il n’y a pas assez de preneurs là-bas. … Nous continuons d’essayer parce que nous devons le faire. Le Dr Bell a été avec nous depuis 52 ans.”

Le canton paie l’hypothèque sur le bâtiment de la clinique et ne peut pas se permettre d’offrir des incitations aux médecins, comme le logement et la pension en plus de financer ses services de base pour les résidents, a déclaré Smith.

Mais avoir un médecin comme Bell est essentiel, a-t-elle ajouté, qualifiant l’octogénaire actif de « plaque tournante du développement économique ».

“Un centre médical dans votre communauté est tellement bénéfique pour avoir des gens qui veulent venir vivre [here]”, a déclaré Smith. “Sans soins médicaux, beaucoup de gens qui ont acheté des maisons ici pourraient ne pas en avoir.”

Bell dit qu’il est venu pour la première fois au lac Sharbot alors qu’il cherchait des antiquités. (Guy Quenneville/Radio-Canada)

“Félicitations au Dr Bell”

Selon le Collège des médecins de famille de l’Ontario, 1,8 million de résidents de la province n’ont pas de médecin de famille – un nombre qui, selon lui, pourrait atteindre trois millions d’ici 2025 si les tendances actuelles persistent.

Environ 1,7 million de personnes ont un médecin de plus de 65 ans, a déclaré le Dr Jobin Varughese, président élu du collège.

“Donc, malheureusement, aussi tragique que soit de dire” Merci pour tous vos services, mais continuez à travailler “, [even older doctors like Dr. Bell] peut devenir un peu plus fréquent qu’un ou deux cas”, a déclaré Varughese.

Il n'est pas inhabituel de recevoir les résultats des tests du Dr Peter Bell le week-end, a déclaré la mairesse de Central Frontenac, Frances Smith, et il "a besoin de se reposer".

La Dre Tara Kiran, médecin de famille et chercheuse à l’hôpital St. Michael’s, qui fait partie du réseau Unity Health Toronto, a déclaré qu’il y a une tendance inquiétante à ce que moins d’étudiants en médecine de l’Ontario choisissent d’entrer en médecine familiale, et il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles .

Ceux-ci incluent la peur de travailler seul dans des cliniques non dotées d’équipes, un salaire inférieur et une stature perçue, et une quantité importante de temps consacré à la paperasserie au lieu d’interagir avec les patients.

“La paperasserie dans les soins primaires est épouvantable”, a déclaré Bell. “Le mercredi est un jour de congé, mais [they] ont tendance à être des jours de paperasse.”

Bell et Kiran citent également un arriéré dans les services médicaux créé par la pandémie de COVID-19, qui met “une énorme augmentation de la pression sur nous”, a-t-il déclaré.

Kiran a co-écrit une étude récente montrant que de nombreux médecins de famille ont pris leur retraite au début de la pandémie, tandis que Bell dit qu’il restera à la clinique de Sharbot Lake jusqu’à ce qu’ils trouvent la bonne personne pour le remplacer.

“Eh bien, félicitations au Dr Bell pour son engagement envers sa pratique et envers la ville”, a déclaré Kiran, ajoutant qu’il n’est pas rare que certains médecins de famille travaillent jusqu’à un âge avancé.

“C’est un métier auquel on se forme depuis longtemps et qui devient une grande partie de notre identité.”

Le bâtiment qui abrite l’équipe de santé familiale attend un nouveau médecin en chef, mais Bell continue d’être le principal médecin de premier recours. (Francis Ferland/CBC)

“Ce ne sera pas facile d’abandonner”

La remarque de Kiran touche un point important à propos de Bell : une partie de lui ne veut peut-être pas poser son stéthoscope pour de bon.

“Je pense qu’il est temps pour lui de prendre du temps pour lui, mais je ne pense pas qu’il ira très facilement”, a déclaré l’infirmière et collègue Alicia Thompson, qui est également la patiente de Bell depuis 24 ans.

Bell a admis que même si la clinique trouve un nouveau médecin, il pourrait être difficile de passer à autre chose.

“J’ai beaucoup d’autres intérêts dans la vie, donc je ne manquerai pas de choses à faire ou de défis”, a-t-il déclaré. “Mais oui, je pense que ce ne sera peut-être pas facile d’abandonner et de transmettre à quelqu’un d’autre.”

“Je pense qu’il ne sera peut-être pas facile d’abandonner et de transmettre à quelqu’un d’autre”, a déclaré Bell à propos de ses 52 années en tant que médecin principal de Sharbot Lake et de son stéthoscope. (Guy Quenneville/Radio-Canada)

Bell s’est occupé d’autres choses tard dans la vie : il n’a commencé à courir en triathlon qu’à l’âge de 40 ans et il a eu son dernier enfant à la fin de la cinquantaine.

Mais lorsqu’il s’agit de sa longue carrière médicale et de sa retraite retardée, son esprit se tourne vers la course à pied.

“Je pense souvent que faire des marathons, c’est un peu comme [operating] une pratique familiale : c’est un travail long, difficile et éprouvant. Quelque part en cours de route, vous risquez de heurter le mur et vous continuez à le traverser. »