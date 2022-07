Ce médecin de famille quitte la C.-B. D’autres médecins font partie de ses patients « orphelins »

Cette histoire fait partie de Situation Critical, une série de reportages de CBC British Columbia sur les obstacles auxquels sont confrontés les habitants de cette province pour accéder à des soins de santé appropriés et en temps opportun.

La Dre Anna Chodyra a traversé terre et mer pour pratiquer la médecine.

Originaire de Pologne, l’homme de 47 ans a d’abord immigré au Canada en tant que diplômé international en médecine en 2001.

Elle a fait sa résidence à Calgary avant de traverser les Rocheuses en 2006, lorsqu’elle a déménagé dans la petite ville de Port Moody dans la région des Tri-Cities du Lower Mainland de la Colombie-Britannique, juste à l’est de Vancouver. Elle y a travaillé pendant 13 ans avant de suivre la route Barnet vers l’est jusqu’à Coquitlam, où elle s’est jointe à Meadowbrook Family Practice.

Le médecin de famille a déclaré qu’elle avait actuellement un panel de patients de 2 100 personnes – et elle ne sait pas où l’une d’entre elles ira quand elle et sa famille déménageront en Nouvelle-Zélande cet automne.

“C’est une décision très difficile, sachant que je quitte mes patients sans trouver quelqu’un pour me remplacer, les laissant seuls”, a déclaré Chodyra, ajoutant qu’elle n’avait jamais prévu de quitter la Colombie-Britannique.

“Nous avons essayé de trouver un médecin de remplacement, mais nous n’avons pas pu. Plus personne ne reprend les pratiques.”

Chodyra a fermé sa pratique en Colombie-Britannique à la fin juin, alors qu’elle se prépare à rejoindre un nouveau groupe de médecins de famille dans la petite ville de Waihi, à environ deux heures au sud-est d’Auckland.

La Dre Anna Chodyra a déclaré qu’elle avait du mal à trouver un nouveau médecin pour prendre en charge sa liste de patients, depuis l’annonce de son intention de fermer son cabinet fin juin. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Elle a déclaré que la décision découlait d’un besoin de se rapprocher de la famille de son mari en Australie et en raison de «l’état des soins primaires en Colombie-Britannique», y compris le système actuel de rémunération à l’acte de la province et les pénuries de personnel qui, selon elle, seront moins importantes. d’un problème en Nouvelle-Zélande, où elle aura cinq infirmières et trois médecins pour aider les patients.

“Médecins de famille, nous ne nous sentons pas soutenus et nous nous sentons vraiment sous-évalués”, a-t-elle déclaré.

Son départ imminent, cependant, a envoyé des ondes de choc dans les Tri-Cities, alors que ses patients se démènent pour trouver de nouveaux médecins de famille au milieu d’une pénurie, où environ un million de Britanno-Colombiens sont déjà sans médecin de premier recours.

La Fraser Northwest Division of Family Practice (FNDFP) – une organisation à but non lucratif qui travaille avec et soutient les médecins de famille à Anmore, Belcarra, Coquitlam, New Westminster, Port Coquitlam et Port Moody – a déclaré que son adhésion avait diminué de 7% au cours du passé an. Il estime que, dans les six communautés, il y a 170 fournisseurs principaux, dont environ 49 vivent à Coquitlam.

La directrice du programme à but non lucratif, Jessie Mather-Lingley, a déclaré que depuis 2014, Coquitlam a perdu près de 50 médecins de famille. Elle a déclaré que 15 d’entre eux le sont depuis 2021, soit en raison de la retraite, d’un déménagement ou d’un changement de rôle dans les soins de santé.

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a déclaré dans un communiqué qu’il “s’engage à faire en sorte que tous les Britanno-Colombiens aient accès aux soins de santé lorsqu’ils en ont besoin”.

« Le nombre de médecins de famille a augmenté de près de 9 % depuis 2016-2017 pour atteindre 6 760 MF (médecins de famille) dans la province en 2020-2021. Il s’agit d’une augmentation annuelle moyenne de 2,1 %.

Pourtant, Chodyra et d’autres médecins craignent que les patients incapables de trouver de nouveaux médecins se tournent vers des fournisseurs de soins actifs comme les services d’urgence des hôpitaux pour des soins non urgents, car ils n’ont pas d’autre choix, ce qui mettra encore plus à rude épreuve le système de santé de la Colombie-Britannique avec des retards et des coûts accrus. .

Médecins sans médecins

Pour le médecin de famille Mahsa Mackie, le départ de Chodyra frappe particulièrement près de chez lui. En plus de travailler à Coquitlam, elle est également l’une des patientes que Chodyra laisse derrière elle.

“Si quelqu’un qui, selon nous, a beaucoup d’années devant lui, ferme son cabinet ou quitte la communauté, ce n’est jamais bon signe”, a déclaré Mackie.

Mackie, qui a terminé sa résidence en 2014, a déclaré que la partie la plus difficile de la décision de son médecin de fermer boutique est de savoir qu’elle et ses collègues de la clinique de santé Manhas Health Co. ne pourront pas accueillir tous les “orphelins” de Chodyra.

“J’ai quelques milliers de patients et mon temps d’attente est déjà de quelques semaines. Prendre plus de patients signifie que mes patients actuels n’auraient pas accès aux soins à temps.”

Mackie a déclaré qu’elle avait pris certains des patients de Chodyra, mais que beaucoup d’autres sont bloqués sur la liste d’attente de la clinique, qui ne cesse de s’allonger depuis son arrivée en 2021.

Les patients « orphelins » peuvent peser sur les ressources des urgences

Le médecin urgentiste Dr Ali Abdalvand, qui fait également partie de la liste actuelle de Chodyra, a déclaré à CBC que les patients orphelins se tourneraient vers des interruptions temporaires comme les soins primaires urgents ou les soins d’urgence aigus s’ils ne pouvaient pas trouver un médecin de famille dans leur communauté.

« Le but d’avoir la médecine d’urgence comme spécialité et d’avoir le service d’urgence comme partie intégrante du système de soins de santé est la prestation de soins aigus imprévus », a déclaré le Dr Abdalvand.

Un ambulancier est photographié à l’hôpital St. Paul de Vancouver en janvier. L’urgentologue, le Dr Ali Abdalvand, craint que les patients ne se tournent vers des interruptions temporaires comme les soins d’urgence aigus s’ils ne peuvent pas trouver un médecin de famille dans leur communauté. (Ben Nelms/CBC)

“Si vous finissez par partager les ressources d’un service d’urgence pour fournir des soins primaires, cela laissera de moins en moins de ces ressources pour la prestation de soins aigus imprévus.”

Les données de l’Institut canadien d’information sur la santé, quant à elles, montrent que les dépenses des services d’urgence partout au Canada ont augmenté au cours des dernières années.

Le coût d’une visite à l’urgence est passé de 96 $ en 2005-2006 à 158 $ en 2018-2019, soit un taux de croissance annuel de 4 %.

L’urgentologue, le Dr Ali Abdalvand, craint qu’un surplus de patients en soins primaires n’épuise les ressources de son service, alors que de plus en plus de Britanno-Colombiens ont du mal à trouver un médecin de famille. (Shawn Foss/CBC)

Le même ensemble de données montre également qu’en 2018-2019, le personnel des services d’urgence de la Colombie-Britannique a effectué plus d’heures supplémentaires que partout ailleurs au Canada, à l’exception des Territoires du Nord-Ouest, à 9,14 % de toutes les heures travaillées.

Alors qu’il cherche un nouveau médecin de famille, Abdalvad dit à CBC que la province perd « l’un des meilleurs médecins » qu’il ait jamais rencontrés.

“Je connais des patients qui m’ont dit [Chodyra] est allé et a obtenu [their] ordonnance remplie… et l’a déposée », a-t-il déclaré.« C’est au-delà [care]. Et ça me rend triste.”