Ce médecin britannique dit qu’il peut prédire l’heure exacte du décès d’un patient atteint d’un cancer

La science et la technologie ont un impact important sur notre vie quotidienne, en particulier en matière de soins de santé. La science a beaucoup progressé au fil du temps. Il y avait des choses qui étaient inconnues des gens ordinaires, mais qui peuvent maintenant être facilement comprises. Mais il y a certains aspects de la vie qui sont considérés comme la volonté de Dieu et qui dépassent la compréhension d’un homme — comme la naissance et la mort. La science a sûrement pris beaucoup de choses sous son contrôle, car maintenant les études peuvent prédire la naissance d’un enfant. De nombreux chercheurs ont essayé d’utiliser des statistiques pour nous dire combien de temps nous pouvons vivre. Maintenant, un médecin a affirmé qu’il peut prédire l’heure exacte de la mort d’une personne.

Le docteur britannique Seamus Coyle faisait des recherches sur les patients atteints de cancer depuis plusieurs années ; et maintenant il a atteint une telle invention, qui aidera à connaître l’heure exacte de la mort d’un patient atteint de cancer. Le médecin affirme qu’il a développé un modèle, à travers lequel il peut dire l’heure exacte de la mort des patients atteints de cancer.

Selon le rapport du Daily Star, Seamus – qui a fait des années de recherche – a été en mesure de développer un modèle grâce auquel la mort d’un patient atteint de cancer peut être prédite avec précision. Les membres de leur famille pourront savoir quand ils doivent faire leurs adieux à leurs proches. Travaillant comme consultant au Clatterbridge Cancer Centre, le Dr Seamus s’efforce d’aider les gens à comprendre les premiers signes du cancer.

Le Dr Seamus a déclaré au portail : « Des recherches sont menées sur le cancer depuis longtemps, mais jusqu’à présent, personne ne pouvait dire exactement quand le patient mourrait. Les médecins avaient leur propre idée à ce sujet et souvent les membres de la famille n’étaient pas avec le patient dans ses derniers instants.” Selon son rapport publié dans l’International Journal of Molecular Sciences, il existe des preuves de changements chimiques dans l’urine des patients. , dans les dernières semaines avant leur mort. Lorsque le patient urine, l’heure exacte de sa mort est connue et après cela, ils quitteraient le monde paisiblement.

