Ce méchant gagnait Rs 150 crore par film, 15 fois plus que le héros ; encore plus que Shah Rukh, Salman, Akshay, Prabhas

Ce méchant a gagné Rs 150 crore pour un seul film il y a des années, une marque que même Shah Rukh, Salman ou Prabhas n’ont pas pu dépasser aujourd’hui.

Les héros vendent des films ! C’est un adage qui est vrai depuis des décennies maintenant. Sauf quelques exceptions où les réalisateurs (Christopher Nolan ou Rajamouli) ou les actrices (Angelina Jolie ou Kangana Ranaut) ont été les principaux attraits d’un film, c’est l’homme principal qui prend les devants. C’est donc impressionnant quand l’un des autres artistes est la personne la mieux payée sur le plateau, ce qui est exactement ce qui s’est passé avec cette sortie de 1989, où le méchant a largement surpassé le héros.

Le méchant qui gagnait 15 fois plus que le héros

Le film en question était Batman de Tim Burton, avec Michael Keaton dans le rôle du super-héros titulaire et Jack Nicholson dans le rôle de son ennemi juré, le Joker. Michael Keaton n’était pas un énorme succès au box-office à cette époque et était principalement connu pour ses succès comiques. Par conséquent, il ne pouvait exiger que des frais de 6 millions de dollars (environ Rs 1 crore au taux de change de l’époque). En comparaison, Jack Nicholson était un acteur respecté et il facturait donc également le même montant pour son apparition. Cependant, étant l’artiste vétéran et le principal tirage au sort du box-office, il a également eu une part dans les bénéfices du film. Batman a été un énorme succès, ce qui signifie qu’au cours de la décennie suivante, Jack Nicholson a gagné 60 millions de dollars (plus de Rs 150 crore en 1995) en redevances grâce à son rôle. Cela faisait de lui l’acteur le mieux payé au monde à cette époque.





Jack Nicholson dans Batman

Le salaire de Jack Nicholson comparé à celui des héros majeurs

Il est intéressant de noter que le chiffre de Rs 150 crore que Nicholson a gagné pour Batman il y a plus de 30 ans est encore inégalé par la plupart des héros aujourd’hui. De nombreux héros hollywoodiens comme Robert Pattinson (le nouveau Batman) ne gagnent pas autant. Même les grands de Bollywood comme Shah Rukh Khan, Salman Khan et Akshay Kumar facturent moins de Rs 150 crore pour un film, tout comme la star Telugu Prabhas. Peut-être que le seul acteur indien à facturer plus que cela est Vijay, qui – selon les rapports – facture 200 crores pour sa prochaine sortie, Leo.