« Ce mec est tellement plein de conneries »: le patron de l’UFC, White, claque l’agent de Francis Ngannou après avoir annoncé un combat intérimaire pour le titre des poids lourds de l’UFC

Il a été révélé lundi soir que les meilleurs prétendants aux poids lourds Gane et Lewis se battront pour la couronne intérimaire des poids lourds dans la tête d’affiche de l’UFC 265 le 7 août – ce qui se trouve être la date à laquelle l’UFC visait la première défense de titre de Ngannou contre la rumeur. Lewis.

Cependant, le cogneur camerounais – qui est le troisième champion d’origine africaine de l’histoire de l’UFC – avait demandé un délai supplémentaire pour se préparer après avoir remporté le titre mondial avec un KO au deuxième tour de l’ancien champion Stipe Miocic, après quoi il s’est rendu dans son pays natal pour faire défiler son Ceinture UFC à l’accueil d’un héros.

Le représentant de Ngannou, Marquel Martin, a par la suite déclaré qu’il était «choqué » que l’UFC créerait un titre intérimaire si peu de temps après que son combattant ait remporté la ceinture – en particulier après que Ngannou ne se soit vu offrir une telle incitation en attendant que Miocic et Daniel Cormier terminent leur série de trois combats pour la couronne des poids lourds.

White, cependant, accepte rarement de s’opposer à l’agent d’un combattant – et a lancé une tirade furieuse contre Martin sur les réseaux sociaux.

« Ce mec est tellement plein de merde ! » White a écrit un commentaire sur la page Instagram du journaliste d’ESPN Brett Okamoto.

« Il sait exactement ce qui se passe et n’est pas du tout « choqué ». Parce que nous lui avons dit plusieurs fois que cela allait arriver. Sa direction est incompétente et j’espère que Francis commencera à chercher de nouvelles personnes pour l’aider dans sa carrière.. »

Je me souviens de mon combat pour le titre intérimaire contre Jairzinho …. oh attends wait — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 28 juin 2021

Martin, qui travaille avec la célèbre agence CAA, a ensuite riposté avec sa propre salve et a affirmé que l’UFC n’avait pas engagé de pourparlers lorsque Ngannou a demandé de retarder le combat contre Lewis d’un mois en septembre.

« Choc total avec votre décision après que nous ayons dit que septembre était bon pour nous, rage Martin.

« Choc complet que vous ayez proféré des menaces moins de trois mois après que vous en soyez tous conscients. Choc complet après avoir su pourquoi Francis avait besoin de plus de temps. C’est exact.

« Je sais que tu es passionné mais tu essaies de discréditer par intégrité alors que je n’ai été que respectueux envers toi, Hunter [Campbell] et tout votre personnel ? Parle plus de toi que de moi. Je ne suis même pas en colère, je suis vraiment impressionné d’avoir attiré votre attention.

« Gestion incompétente ? Je pense que nous avons fait un sacré bon travail. Je pense que vous n’aimez vraiment pas le fait que Francis soit représenté non seulement par moi mais par toute une agence, une agence que vous ne pouvez pas contrôler. C’est pourquoi vous avez des gens qui essaient de le représenter tout le temps à votre avantage.

« Je vous dis quoi, divulguons tout pour que les gens voient. E-mails, appels, SMS, tout. Accord? Parce que je suis prêt à être blackboulé par l’UFC. Je ne suis pas défini par cela, vous ou quelqu’un d’autre d’ailleurs. Comment ça sonne ? Cordialement, votre ancien employé, Marquel Martin. »

Le vainqueur du combat Gane contre Lewis sera plongé dans un match pour le titre incontesté avec Ngannou, mais le calendrier du combat pour le titre intérimaire suggère que le retour de Ngannou sera désormais vraisemblablement retardé jusqu’à la fin de 2021 au plus tôt.

Le va-et-vient furieux est la dernière complication dans une division des poids lourds qui devient un casse-tête croissant pour White et l’UFC. On s’attendait à ce que l’ancien champion de longue date des poids lourds légers, Jon Jones, prenne le rôle de premier challenger de Ngannou après son récent passage aux poids lourds, mais un différend salarial entre lui et l’UFC semble avoir fait échouer toute discussion à ce sujet pour le moment.

Gane, quant à lui, a attiré l’attention de White lorsqu’il a dépassé le Russe Alexander Volkov lors de l’événement UFC du week-end dernier à Las Vegas, et est maintenant en ligne pour affronter son ancien partenaire d’entraînement Ngannou au sommet du sport, à condition bien sûr qu’il puisse contourner Derrick Lewis et tous les autres barrages routiers érigés par les Blancs et l’UFC entre-temps.