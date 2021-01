Il reste à voir si Clare est vraiment prête à recevoir l’offre de Spencer pour un rendez-vous java. Après que le public ait appris la scission, une source a déclaré à E! News exclusivement que Dale est celui qui « a rompu », laissant sa fiancée « complètement dévastée ».

L’initié a ajouté: « Elle voulait que cette relation fonctionne et espère qu’elle pourra se raviver à l’avenir. »

Clare, 39 ans, reste dans sa ville natale de Sacramento avec sa mère et n’a pas encore commenté la rupture.

Pour sa part, Dale a écrit sur Instagram: «Je voulais [to] Partagez avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer. Nous apprécions l’amour et le soutien que nous avons reçus de tant de personnes, mais c’est la décision la plus saine pour nous deux en ce moment. «

En d’autres termes, personne ne sait actuellement si une romance entre Clare et Spencer pourrait commencer à se préparer.