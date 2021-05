Ce McDonald’s Outlet en Arizona est le seul au monde à arborer un «M» bleu. C’est pourquoi

Les emblématiques arches dorées du symbole McDonald’s ont été gravées dans nos esprits qu’il est difficile d’imaginer le logo dans une autre couleur. Cependant, un McDonald’s dans une ville de l’Arizona est devenu une attraction touristique majeure pour son symbole unique. Au lieu de l’habituel Golden «M», la chaîne de restauration rapide a une arche de couleur bleu pâle dans la ville de Sedona. Lorsque la chaîne devait être ouverte il y a environ trois décennies, les autorités locales sont intervenues craignant que le M jaune vif ne prenne en compte l’incroyable vue sur le désert autour de la région.

La petite ville est célèbre pour sa vue spectaculaire sur les montagnes de roche rouge entourant la région avec laquelle le jaune vif aurait pu contraster avec elle, par conséquent, la décision a été prise contre elle et une nuance de bleu pâle a été choisie et elle a ouvert en 1993. Le le logo bleu est au sommet d’un vieux bâtiment brun et robuste pour atténuer son effet.

Cependant, malgré les efforts pour empêcher le restaurant de sortir, ironiquement, le panneau bleu a eu l’effet inverse et attire les touristes du monde entier pour se faire cliquer avec le logo turquoise dans le village calme. Le menu servi est le même qu’ailleurs et rien d’autre sur la chaîne n’est changé mais il parvient toujours à attirer les touristes parcourant des milliers de kilomètres pour voir le signe inhabituel.

Selon Le soleil, il y a des lois dans la ville de Sedona stipulant que les bâtiments ne sont pas autorisés à affecter négativement les environs magnifiques, par conséquent, l’arc jaune a été découragé.

D’autres restaurants uniques de McDonald sont à Monterey, en Californie et au nord de Scottsdale avec des arches noires. Cependant, l’architecture de grandeur chic avec un énorme lustre accroché à l’intérieur du magasin en Californie a attiré l’attention et a été comparée à un 5 étoiles de luxe. Restaurants.

À Long Island, New York est le « plus beau » McDonald’s d’Amérique construit à l’intérieur d’un ancien manoir blanc de style géorgien avec d’immenses balcons, un double escalier et une belle véranda.

A l’origine une ferme construite en 1795, McDonalds avait prévu de le démolir pour le convertir en un restaurant d’apparence simple, mais la communauté locale s’est battue contre le bâtiment historique et a forcé l’entreprise à le restaurer.

