Ce matin sous le feu alors que les téléspectateurs furieux disent que l’émission devrait être retirée des ondes

Les téléspectateurs de CE matin ont allumé l’émission après que la liaison de Phillip Schofield avec un travailleur d’ITV beaucoup plus jeune a été révélée aujourd’hui.

Phillip, 61 ans – qui a été limogé par This Morning la semaine dernière – a annoncé ce soir qu’il avait quitté la chaîne après que la liaison avec l’employé masculin ait été révélée.

Rex

Les fans de This Morning ont tourné le dos à la série[/caption] Rex

Il s’est excusé auprès de sa femme pour l’avoir trompée et également auprès du réseau pour « leur avoir menti » à propos de l’affaire.

Il est entendu que le jeune homme, qui était adolescent lorsqu’il a rencontré Schofield, n’est pas une personnalité publique et ne voulait pas que la relation soit révélée.

ITV a rompu son silence sur la situation, avec un porte-parole déclarant : « Nous sommes profondément déçus par les aveux de tromperie faits ce soir par Phillip Schofield.

« Les relations que nous entretenons avec ceux avec qui nous travaillons sont basées sur la confiance. Philip nous a fait des assurances qu’il reconnaît maintenant être fausses et nous nous sentons très déçus.

« Nous acceptons sa démission d’ITV et pouvons donc confirmer qu’il n’apparaîtra pas sur ITV comme cela avait été indiqué précédemment. »

Mais les fans en colère de l’émission pensent qu’il est temps qu’elle soit prise en main et n’ont pas été impressionnés car le compte Twitter de This Morning a partagé un lien vers une fonctionnalité de l’émission ce soir, qui devait vraisemblablement sortir.

En réponse, une personne a fait rage: « Vous devriez être retiré des ondes de façon permanente. »

Un deuxième a déclaré: « Il est temps que le pays boycotte @ce matin, c’est dégoûtant. »

Tandis qu’un troisième ajoutait : « Quelle tentative pathétique de distraction, vous devriez être retiré des ondes. »

« Je pense honnêtement que c’est tellement toxique que #thismorning devrait être retiré de l’antenne même si c’est pour quelques mois. Si j’étais Alison Hammond, je refuserais de présenter le spectacle lundi….. maladroit comme l’enfer ! dit un quatrième.

Et un cinquième a commenté: « Aucune quantité de changement de marque ne sauvera #ThisMorning, il devrait être retiré des ondes – tous ceux qui y sont associés sont entachés. »

Dans une déclaration ce soir, Schofield a déclaré qu’il était « profondément désolé » pour l’affaire qu’il a qualifiée d' »imprudente, mais pas illégale ».

Il a déclaré: «J’ai eu une relation consensuelle avec un collègue masculin plus jeune.

« Contrairement aux spéculations, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié.

« Cette relation était imprudente, mais pas illégale. C’est maintenant terminé.

« Quand j’ai choisi de sortir, je l’ai fait entièrement pour mon propre bien-être. Personne ne m’a « forcé » à sortir. Ni moi ni personne d’autre, à ma connaissance, n’avons jamais émis d’injonction, super ou autre, concernant ma relation avec ce collègue, il n’a jamais été déplacé ou limogé par ou à cause de moi.

« Dans un effort pour protéger mon ex-collègue, je n’ai pas dit la vérité sur la relation. Mais mon départ récent, sans rapport avec This Morning, a alimenté les spéculations et soulevé des questions qui l’ont touché, donc pour lui, il est important que je sois honnête maintenant.

Phillip Schofield était toujours marié à sa femme Stephanie Lowe au moment de l’affaire, avec qui il s’est marié en 1993.

Ils sont restés ensemble après qu’il ait révélé qu’il était en 2020.

Et il a déclaré: «Je suis douloureusement conscient d’avoir menti à mes employeurs chez ITV, à mes collègues et amis, à mes agents, aux médias et donc au public et surtout à ma famille. Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme.

« J’ai donc décidé de me retirer des British Soap Awards, mon dernier engagement public, et je démissionne d’ITV avec effet immédiat en leur exprimant mon immense gratitude pour toutes les opportunités incroyables qu’ils m’ont offertes.

« Je vais réfléchir à mon très mauvais jugement à la fois en participant à la relation et en mentant à ce sujet. »

Reuter

Le présentateur a reconnu avoir trompé sa femme[/caption]