Ce matin révèle un nouvel ajout à l’émission du jour de Noël alors que Holly et Phil reviennent avec des friandises festives

CE matin a révélé un nouvel ajout à son émission du jour de Noël alors que Holly Willoughby et Phillip Schofield reviennent avec des friandises festives.

Pour la troisième année consécutive, This Morning diffusera un épisode festif préenregistré le jour de Noël.

This Morning a révélé un nouvel ajout à son émission du jour de Noël alors que Holly Willoughby et Phillip Schofield reviennent avec des friandises festives[/caption]

Dermot O’Leary participera à son premier spectacle le jour de Noël[/caption]

Holly et Phil seront rejoints par l’animatrice de vendredi, Alison Hammond, et pour la première fois, Dermot O’Leary fera également partie des festivités.

Dermot, 49 ans, a déclaré: «Ce sera ma première émission du jour de Noël pour This Morning! Je suis vraiment excité.

“J’adore Noël, j’adore la nourriture, j’adore la famille qui se réunit, tout le rituel, alors j’adore que nous fassions ça ici aussi.”

Alison, 47 ans, a ajouté : « Tu vas adorer ! Nous serons à la télé le jour de Noël avec Phil et Holly et j’adore quand la famille This Morning se réunit et que tout est festif.

“Le moment où tous les arbres de Noël montent dans le studio, c’est quand je commence à être festif et c’est à ce moment-là que j’installe mon arbre à la maison.”

Pendant ce temps, Holly et Phil ont expliqué à quel point il était spécial de faire partie des traditions de la programmation télévisée de Noël au cours des deux dernières années.

Phil, 60 ans, a déclaré: “Je pense que c’est vraiment agréable d’être présent pendant la période de Noël, il y a quelque chose de vraiment spécial à faire partie du matin de Noël de tout le monde.

“Il y a une belle ambiance dans le studio et on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer !”

Holly, 41 ans, a ajouté: «Ce matin change et s’adapte à tout ce qui se passe, donc dès que nous arrivons à l’automne, nous cuisinons avec des produits d’automne.

“Noël n’est pas différent, notre studio devient un Winter Wonderland que j’adore. Je pense que nous avons plus de sapins de Noël – qui sont réutilisés chaque année – dans notre studio que dans n’importe quel autre studio à la télévision !

“Notre département artistique est incroyable, ils ont un week-end où tout à coup ils transforment tout.”

La paire a également taquiné ce que les téléspectateurs peuvent attendre de l’émission du jour de Noël.

Phil a déclaré: «Il y a aussi souvent des pressés pendant le spectacle de Noël qui sont toujours amusants et nous avons des invités vraiment fantastiques cette année. Et j’espère que nous pourrons aussi manger et boire des choses savoureuses… »

Holly a ajouté: «Nous avons les meilleurs chefs pour nous cuisiner toutes sortes de choses délicieuses.

« J’ai tellement appris de cette émission sur la cuisine, surtout à Noël – la recette de dinde de Phil Vickery ne ressemble à aucune autre. C’est essayé et testé et brillant.

“C’est vraiment très amusant et ce que j’attends vraiment avec impatience, c’est simplement de mettre une charge de tenues scintillantes tous les jours.

“C’est comme mon calendrier de l’avent des choix de garde-robe avant Noël!”

L’épisode préenregistré semble très amusant[/caption]

Les présentateurs du vendredi Dermot et Alison Hammond entrent également dans l’esprit festif[/caption]

Ce matin se poursuit pendant toute la période des fêtes et sera diffusé le jour de Noël à partir de 10h sur ITV1 & ITVX.