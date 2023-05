Ce matin: Phillip Schofield admet avoir trompé sa femme avec un jeune collègue masculin

Phillip Schofield a admis avoir eu une relation avec un homme beaucoup plus jeune qui a travaillé avec lui sur This Morning – et plus tard avoir menti à ce sujet.

Dans une déclaration explosive, le présentateur de télévision vétéran a admis que lui et l’homme avaient commencé une relation qui était plus qu’une amitié. L’ex-présentateur de télévision décrit cela comme « imprudent mais pas illégal ».

Schofield a en outre avoué avoir menti à son employeur ITV, à ses collègues, à ses amis et à ses agents de la société de gestion YMU.

Dans ses excuses rampantes, Schofield a déclaré: « Je fais cette déclaration via le Daily Mail, à qui je me suis déjà excusé personnellement pour avoir induit en erreur, par l’intermédiaire de mon avocat que j’ai également induit en erreur, à propos d’une histoire (sic) qu’ils voulaient écrire sur moi Il y a quelques jours.

« La première chose que je veux dire, c’est : je suis profondément désolé de leur avoir menti, ainsi qu’à beaucoup d’autres, au sujet d’une relation que j’ai eue avec quelqu’un travaillant sur This Morning. J’ai eu une relation consensuelle avec un jeune collègue masculin de This Morning.

« Contrairement aux spéculations, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié. Cette relation était imprudente, mais pas illégale. C’est maintenant fini…

« Je suis douloureusement conscient d’avoir menti à mes employeurs chez ITV, à mes collègues et amis, à mes agents, aux médias et donc au public et surtout à ma famille. Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme…

« Je démissionne d’ITV avec effet immédiat, leur exprimant mon immense gratitude pour toutes les opportunités incroyables qu’ils m’ont offertes.

« Je vais réfléchir à mon très mauvais jugement à la fois en participant à la relation et en mentant à ce sujet. »

Icône de caméra Phillip Schofield et Holly Willoughby. Crédit: itv / fourni

La déclaration extraordinaire de Schofield met fin à des semaines de spéculations de plus en plus fébriles dans l’industrie de la télévision et dans le reste du pays sur l’avenir de sa carrière, après son départ soudain du canapé This Morning au début du mois.

Sa sortie d’ITV annule apparemment les plans de l’émission « aux heures de grande écoute » qui lui aurait été offerte par le réseau en guise de consolation pour avoir quitté This Morning après plus de 20 ans dans l’émission.

Schofield devait présenter la semaine prochaine les prestigieux British Soap Awards – un rôle qu’il jouait depuis 2006. Sa déclaration confirme qu’il ne le fera plus.

Même avant sa déclaration explosive hier soir, des sources télévisées étaient furieuses à l’idée qu’il remette les prix.

L’un de ses détracteurs a qualifié la décision d' »incroyable ».

Un autre a dit: « Nous ne voulons pas de lui, merci. »

Un troisième s’est exclamé: « Vous vous moquez de moi?! »

Quelques heures avant la déclaration de Schofield, j’avais reçu un appel téléphonique m’informant que l’artiste avait été largué sans ménagement par YMU, la redoutable agence qui l’avait représenté pendant plus de 25 ans.

« Il était temps de mettre fin au partenariat », a déclaré ma source.

YMU compte Ant et Dec, Claudia Winkleman et Davina McCall parmi ses clients – et est souvent décrit comme le véritable pouvoir derrière ITV.

Sans ces professionnels des relations publiques habiles derrière lui, et à la suite de cette nouvelle déclaration, les chances qu’il revienne bientôt sur le petit écran semblent faibles.

Alors : sa carrière est-elle terminée ?

Toute cette semaine, les fileuses de Schofield avaient fait de leur mieux pour le secourir, essayant avec optimisme de prétendre qu’il conservait un bel avenir à la télévision. Une couchette confortable pourrait même lui être trouvée bientôt à la BBC, ont-ils affirmé.

Le diffuseur national, a affirmé Team Phil, avait Schofield «dans son viseur» en tant que candidat à l’émission de danse toujours populaire Strictly.

Ils ont ajouté qu’il était le favori des bookmakers pour remplacer Rylan Clark dans le spin-off de Strictly, It Takes Two.

Auntie, « adorerait l’avoir à bord », ont déclaré des sources proches du présentateur. « Phil a déjà été sollicité, mais cette fois, l’offre était plus agressive. »

Ces affirmations semblent franchement absurdes à la lumière des nouvelles et choquantes révélations de Schofield.

À peine ces fanfaronnades extravagantes ont-elles émergé que la BBC a décidé de les nier. Un rapport cite un personnage de la Corporation disant qu’il y a « plus de chances que Gordon the Gopher apparaisse sur la piste de danse » – une référence caustique à la marionnette à gants qui a servi de mascotte à Schofield à la télévision pour enfants dans les années 1980 et 1990.

Un autre haut responsable de la BBC m’a dit : « La suggestion que Phillip puisse rejoindre la BBC est risible. C’est du fantasme complet. À aucun moment le nom de Schofield n’a été mentionné par qui que ce soit au sein de la Société.

« À l’exception d’apparaître comme une tête parlante dans certaines émissions d’anniversaire liées à la programmation pour enfants, Schofield n’est pas apparu sur la BBC depuis de nombreuses années en tant que présentateur – et cela n’est pas sur le point de changer. »

Icône de caméra Phillip Schofield et sa femme Stephanie Lowe avec leur famille. Crédit: Karwai Tang / WireImage

Cette semaine, j’ai discuté des perspectives de carrière de Schofield avec plusieurs personnalités de haut niveau dans l’industrie de la télévision.

Pas un seul n’était optimiste quant à son avenir – avant même que Schofield n’admette son « mauvais jugement » en se lançant dans une relation intermittente avec un homme beaucoup plus jeune.

En tant que présentateur apparemment capricieux et parfois plutôt pétulant, Schofield, 61 ans, s’est fait un certain nombre d’ennemis au fil des ans.

Il a passé quatre décennies à travailler à la télévision, et de nombreux anciens coureurs et membres juniors des équipes de production sont maintenant des cadres supérieurs sur les grands réseaux, responsables de la mise en service des programmes et de l’embauche du personnel.

« Les gens ont de longs souvenirs dans ce jeu », m’a dit une source cette semaine. « Il était assez difficile de travailler avec lui à l’époque et maintenant nous sommes en charge, nous n’avons pas oublié. »

Un autre responsable de la télévision a déclaré: «C’est un exemple parfait de ce vieux dicton:« Soyez gentil avec les gens en montant, car vous en aurez besoin en descendant.

« Si seulement Phil avait mieux traité les gens dans sa carrière, les choses ne seraient peut-être pas si compliquées pour lui en ce moment. »

Aucun des ennemis de Schofield n’est peut-être plus puissant que Holly Willoughby, sa co-animatrice de This Morning pendant 14 ans.

Willoughby reste furieux contre Schofield, me dit-on, notamment parce qu’il ne lui a pas dit tous les détails des activités épouvantables de son frère pédophile, ou même pour l’avertir du scandale de son procès à l’approche.

La semaine dernière, Timothy Schofield, 54 ans, a été condamné à 12 ans de prison pour une litanie de crimes sexuels contre un garçon mineur. Un rapprochement entre Holly et Phil est actuellement impensable.

Même si Schofield rêvait de rejoindre la BBC, le mari de Willoughby, le producteur de télévision Dan Baldwin – décrit comme « très, très puissant » dans l’industrie – travaille en étroite collaboration avec la société et il est peu probable qu’il embête les patrons de la BBC au nom de Shofield.

Une source de Corporation me dit : « Des programmes majeurs tels que Big Show de Michael McIntyre, The Wheel et le redémarrage très attendu de Gladiators sont tous sous la direction de Hungry Bear, la société de production de Dan.

De plus, Holly a été invitée par la chef de la télé de la BBC, Charlotte Moore, à l’accompagner aux prix du Variety Club en novembre de l’année dernière et à participer à diverses émissions. Il est clair où se situent les loyautés de la BBC.

C’est, tout compte fait, un changement de fortune lamentable pour Schofield, qui a commencé sa carrière en 1985 en tant que présentateur de CBBC dans un petit studio connu sous le nom de Broom Cupboard, puis est passé à la présentation du magazine du samedi matin Going Live! en 1987.

Il a ensuite quitté ITV où il est passé à l’animation de programmes destinés aux adultes tels que Schofield’s Quest, Schofield’s TV Gold, Ten Ball et Talking Telephone Numbers.

Il a été payé environ 730 000 £ (1,4 million de dollars) par an pour présenter This Morning, selon des informations, tandis que son contrat de «menottes dorées» le liant à ITV valait 5 millions de livres supplémentaires.

Et tandis que le cadre supérieur d’ITV, Kevin Lygo, a eu des mots chaleureux pour Schofield dans une déclaration publiée pour annoncer son départ, les mots, comme on dit, sont bon marché.

Icône de caméra Phillip Schofield a été évincé de façon sensationnelle de This Morning après que la co-star Holly Willoughby ait dit aux patrons d’ITV qu’elle ne voulait plus travailler avec lui. Crédit: TVI / TVI

Lygo a décrit le présentateur comme « de loin, l’un des meilleurs diffuseurs de sa génération » et l’a remercié avec enthousiasme pour « deux décennies de télévision absolument formidable sur le canapé This Morning ».

Lygo a également promis une « toute nouvelle série aux heures de pointe » pour la star. Pourtant, après la déclaration d’hier soir, cela semble maintenant presque impossible.

Il y a aussi des spéculations selon lesquelles le prétendu « spectacle » n’était qu’une clause négociée dans le paquet de sortie de Schofield, dont les sources me disent qu’il « s’est compliqué » au milieu de nombreuses querelles sur les détails, notamment le règlement financier.

Une source d’ITV me dit : « Vous devez vous demander si cette ‘émission’ existe même. C’est très ‘Kevin Lygo’ de faire quelque chose comme ça : offrir un édulcorant pour conclure une affaire.

Et bien que Lygo soit, jusqu’à présent, resté publiquement fidèle à Schofield – contrairement à certains autres dirigeants d’ITV qui ont perdu patience avec la star – même il se serait lassé de son comportement récent.

Un initié a déclaré: « Phil n’a pas exactement évolué avec le temps. Nous sommes en 2023.’

Channel 4 n’a pas encore dit si cela le prendrait – mais, franchement, cela aussi semble maintenant hautement improbable.

Quant à Channel 5, on me répète que les patrons n’ont « absolument aucun intérêt » à travailler avec lui.

Et cela, malheureusement pour le diffuseur, semble être un thème trop commun.

Mary Bekhait, PDG du groupe YMU, a déclaré : « L’honnêteté et l’intégrité sont des valeurs fondamentales pour l’ensemble des activités de YMU, définissant tout ce que nous faisons. La gestion des talents est une relation entièrement basée sur la confiance.

« Cette semaine, nous avons appris de nouvelles informations importantes sur notre client Phillip Schofield.

« Ces faits contredisaient ce que Phillip avait précédemment dit à YMU, ainsi que les conseillers externes que nous avions amenés pour le soutenir.

« En conséquence, jeudi, nous avons convenu de nous séparer de Phillip, avec effet immédiat. »

Un porte-parole d’ITV a déclaré vendredi soir: «Nous sommes profondément déçus par les aveux de tromperie faits ce soir par Phillip Schofield.

« Les relations que nous entretenons avec ceux avec qui nous travaillons sont basées sur la confiance. Philip nous a fait des assurances qu’il reconnaît maintenant être fausses et nous nous sentons très déçus.

« Nous acceptons sa démission d’ITV et pouvons donc confirmer qu’il n’apparaîtra pas sur ITV comme cela avait été indiqué précédemment. »