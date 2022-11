Ce matin, Loose Women et Lorraine seront retirés des ondes dans un remaniement d’horaire – et les téléspectateurs seront furieux

ITV1 a révélé un énorme remaniement de son programme qui verra des émissions majeures supprimées.

La chaîne a remanié son ordre de passage pour faire place à la Coupe du monde de football, qui débute ce week-end.

Les fans de foot se réjouiront mercredi prochain lorsque Lorraine, This Morning et Loose Women auront tous un jour de congé pour laisser la place au Maroc face à la Croatie et à l’Allemagne face au Japon.

Le lendemain, Lorraine et This Morning seront à nouveau éliminés en faveur de la Suisse contre le Cameroun, cependant, Loose Women reviendra dans son créneau habituel.

Alors que le vendredi 25, ce sera comme d’habitude sur la chaîne, ce qui sera sans aucun doute de la musique aux oreilles des non-amateurs de sport.

Gary Neville, Roy Keane et Graeme Souness font partie des méga noms confirmés en tant qu’experts ITV pour la Coupe du monde au Qatar.

Le trio emblématique a ravi les fans de foot avec leurs prises chaudes pendant des années.

Et ils ne manqueront pas d’offrir plus de divertissement cet hiver alors que l’Angleterre cherche une première victoire en Coupe du monde depuis 1966.

Ce week-end, les légendes de Man Utd, Neville et Keane, ont eu une énorme crise sur l’avenir de Cristiano Ronaldo.

L’icône de Liverpool, Souness, n’est pas non plus étrangère aux débats houleux.

L’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright et l’ancien milieu de terrain de Chelsea Joe Cole rejoignent le trio.

Le héros gallois Hal-Robson Kanu et le favori de Man City Nigel de Jong se rendront également au studio.

Et trois icônes du football féminin seront également présentes, avec Eni Aluko et Karen Carney rejointes par Nadia Nadim.

Pendant ce temps, il y a trois présentateurs principaux à Mark Pougatch, Laura Woods et Seema Jaswal.

