James Martin déteste #Ce matin n’est-ce pas … Holly et Phil agissent C’est comme s’ils avaient Ant et Dec dans leur oreille … Hmm #SaturdayNightTakeaway Je ne peux vraiment pas attendre Get out of me Ear avec Holly, Phil et James Martin🤣

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy