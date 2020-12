Ce matin, les téléspectateurs ont versé des larmes après que les favoris de la télé Eamonn Holmes et Ruth Langsford ont signé leur dernière émission régulière du vendredi.

S’adressant à Twitter après avoir terminé son dernier spectacle, Eamonn a déclaré aux fans: « Au revoir à vous tous un vendredi … J’espère vous revoir en février prochain pour la mi-session This Morning. Merci de nous avoir invités et ayez un bon et joyeux Noël. »

Il a été accueilli par une vague de sympathie, de colère et même de détresse de la part de ses partisans – dont beaucoup ont été bouleversés par le changement de line-up.

Un fan a écrit: « Aww Eamonn & Ruth vous m’avez fait pleurer aujourd’hui. Si triste que je ne passerai pas mes vendredis matins avec vous deux. »







(Image: ITV)



Un autre a partagé: « Fin d’une époque aujourd’hui, riant tellement d’Eamonn Holmes et Ruth Langford, ils vont me manquer et leurs plaisanteries les vendredis. » Touché, Eamonn a retweeté le message.

Un autre encore s’est plaint: « La plus grosse erreur que This Morning ait jamais faite dans leur line-up de présentation. Une honte terrible pour toutes les personnes impliquées. J’ai regardé la série depuis le premier jour, loyalement, mais cela m’a fait réfléchir à deux fois. Joyeux Noël xx «

Les messages faisaient partie des nombreux tweets exprimant leur soutien aux présentateurs mariés, qui dirigeront désormais l’émission pendant les vacances scolaires à la place de leur spot hebdomadaire habituel.







(Image: Twitter)



Les deux hommes auraient été dévastés d’apprendre leur hache de choc ITV et que le contributeur de longue date de This Morning Alison Hammond et Dermot O’Leary prendraient leur place à la place.

Alors qu’Eamonn et Ruth se sont retirés aujourd’hui, ils ont demandé aux fans d’être «gentils» avec leurs remplaçants.

Leurs commentaires viennent après qu’Alison ait été frappée par une série de commentaires méchants de trolls qui l’ont laissée avoir des réunions régulières de «devoir de diligence» avec les patrons d’ITV.







(Image: ITV)



Vendredi, Eamonn a déclaré: « Vous ne nous regarderez plus un vendredi, Alison Hammond et Dermot O’Leary seront ici les vendredis à partir de maintenant.

« S’il vous plaît, pouvons-nous vous demander d’être aussi gentils avec eux [Alison and Dermot] nos amis tels qu’ils sont – et nous sommes très proches d’Alison – comme vous l’êtes depuis 15 ans. «