Ce matin, les fans ont été laissés dans l’hystérie aujourd’hui alors qu’Alison Hammond et Dermot O’Leary ont interviewé un spectateur dont la vache domestique « adore regarder The Chase – mais déteste les femmes lâches ».

Les fans de l’émission ont été stupéfaits de voir l’animal de basse-cour occuper la pièce avant de son propriétaire, avec des clichés montrant la vache appréciant la télévision.

Les deux hôtes ont présenté Honey la vache et sa propriétaire Molly dans le Devon, avec Molly vu en train de toiletter son grand animal de compagnie alors qu’ils étaient assis dans le salon.

Molly, qui vit dans une ferme, a expliqué qu’ils avaient amené Honey dans la maison quand elle est née en mars dernier car elle était très faible et ils ne savaient pas si elle survivrait.

Cependant, elle a depuis fait des pas de géant – et Molly n’a pas l’intention de déplacer la vache à l’extérieur à l’avenir.

Discutant de l’amour de Honey pour la télévision, elle a expliqué: «Elle se tient juste devant la télévision et ses oreilles sont piquées.

« Elle le regarde, c’est comme si elle était en transe. »

Dermot a ensuite demandé pourquoi Honey aime tellement The Chase – ainsi que sur quelles émissions Honey n’aime pas autant.

Molly a expliqué: « Je pense que ce sont les différents sons et différentes lumières.

« Elle n’aime pas trop les sombres ou les effrayants. »

Avec Honey tournant le dos à la caméra, Alison s’est exclamée: « J’ai l’impression qu’elle n’aime pas Ce matin pour être honnête avec toi! » avant que les hôtes ne demandent si la vache appréciait les femmes en vrac.

Molly admit d’un air penaud: « L’autre jour, elle était ici et c’était allumé et elle n’était pas intéressée à regarder ça alors j’ai dû mettre The Chase. »

Ceux qui regardaient à la maison ne pouvaient pas croire les scènes et ont trouvé la situation dans son ensemble hilarante.

Sur Twitter, un fan a posté une capture d’écran du chat et a écrit: « C’EST POURQUOI J’AIME LA TV DAYTIME. Et personne ne le fait mieux que le Royaume-Uni… »

Alison Hammond et Dermot O’Leary organisent leur premier vendredi ce matin après avoir succédé à Eamonn et Ruth

Un autre a gloussé: « Parfois, je n’ai pas l’impression que la télévision britannique de jour est réelle. »

Un troisième a partagé une série de pleurs avec des émojis de rire alors qu’ils écrivaient: « Honey The Cow adore regarder The Chase, haha ​​brillant. »

Un autre hoqueta: « Tu es sérieux? Une vache dans le salon! »

D’autres étaient ravis d’avoir autre chose que le coronavirus sur leurs écrans, avec un téléspectateur tweetant: « Assez de Covid … Plus de vaches regardent des quiz. »

Un autre a convenu: « C’est si agréable de se réveiller avec une vache qui aime #TheChase !! »