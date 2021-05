Ce matin, les fans éviscérés alors qu’Eamonn et Ruth sont remplacés par Dermot et Alison ENCORE et ne reviendront pas pour la moitié du mandat

Ce matin, les fans sont ravis qu’Eamonn Holmes et Ruth Langsford ne couvriront pas le semestre la semaine prochaine – et ont été remplacés par Dermot O’Leary et Alison Hammond.

Le couple devait toujours couvrir Holly Willougbhy et Phillip Schofield pendant les vacances scolaires après avoir perdu leur créneau du vendredi, mais ne le sera pas à cette occasion.

ITV

Les téléspectateurs n’étaient pas satisfaits lorsqu’ils ont entendu les nouvelles et se sont tournés vers Twitter pour en discuter.

Une personne a écrit: «Je pense que c’est une honte que @ce matin Je n’ai pas ramené Ruth et Eamonn pour les vacances (ils ont été annoncés pour faire les vacances).

«Quand le mettront-ils dans la tête; nous préférons Ruth et Eamonn #ce matin. »

Rex

Alison Hammond et Dermot O’Leary reprendront les rênes[/caption]

Un second a ajouté: «Pas d’Eamonn et Ruth pendant les vacances?! #Ce matin @RuthieeL @EamonnHolmes Où es-tu ? »

Alors qu’un troisième a fait remarquer: «Je suis – c’est ma semaine aussi, je ne veux pas regarder Dermot et Alison !! Fuming – Je vais être dans un souffle droit toute la semaine… J’avais hâte de revoir Eamon et Ruth. Pfft… »

Ruth et Eamonn avaient présenté l’épisode de vendredi de This Morning depuis 2006 – mais ils ne seront désormais appelés que pendant les vacances scolaires lorsque les principaux animateurs profiteront d’un congé bien mérité.

Rex

Phillip et Holly feront une pause la semaine prochaine[/caption]





Le couple a organisé son dernier épisode hebdomadaire en décembre après avoir été expulsé dans le cadre d’un remaniement sur le hit de jour.

Un initié de la télévision avait précédemment déclaré au Sun qu’Eamonn craignait d’être «trop pâle, vicié et masculin» pour rester un visage régulier de l’émission pendant beaucoup plus longtemps.

Bien que les fans aient été divisés par le départ hebdomadaire d’Eamonn et Ruth, Alison et Dermot se sont avérés être un succès, augmentant de 44% les chiffres d’audience de This Morning.