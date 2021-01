Ce matin, les fans ont été laissés en larmes et «ont peur de sortir leurs chiens» après que le Sprocker Spaniel Ted, le retraité Mike Jasper, lui ait été volé après une attaque dans un parc du sud de Londres le mois dernier.

La fille de M. Jasper, Lucinda, est apparue dans l’émission ITV aujourd’hui pour inciter les téléspectateurs à obtenir des informations – la famille au cœur brisé offrant une récompense de 5000 £ pour le chien.

M. Jasper, âgé de 66 ans, a été approché alors qu’il marchait avec Ted sur Cannon Hill Common, près de Morden, et s’est senti mal à l’aise quand on lui a posé une série de questions sur son animal de compagnie.

Alors qu’il commençait à s’éloigner, un deuxième homme a frappé M. Jasper dans le dos et l’a poussé au sol, les deux hommes riant alors qu’ils attrapaient Ted et s’enfuyaient.

Lucinda, 28 ans, a raconté comment son père policier à la retraite avait acheté Ted il y a trois ans pour l’aider à combattre la dépression et l’anxiété.

Elle a expliqué aux animateurs de This Morning Alison Hammond et Dermot O’Leary: «Mon père a souffert de dépression et d’anxiété au cours des quatre dernières années, Ted a vraiment aidé à le ramener d’un endroit très sombre.

« Malheureusement, cela vient de détruire complètement tout cela – il souffre du SSPT, il ne quitte pas la maison, il ne peut parler à personne et il est dans un endroit vraiment sombre pour le moment. »

Elle a ajouté: «Il a pris sa retraite tôt en raison de sa santé mentale et après un an, ma mère a suggéré qu’ils aient un nouveau chien et Ted était un chien de soutien absolument incroyable pour lui.

«C’était le chien le plus heureux que vous ayez jamais rencontré, ils étaient vraiment inséparables.»

Discutant de ce qui s’est passé le jour où Ted a été emmené, Lucinda a poursuivi: «Mon père l’a emmené se promener, c’était un endroit très fréquenté et habituel pour que les gens promènent leurs chiens et il est arrivé dans une partie des bois lorsqu’un homme s’est approché de lui. et a commencé à poser beaucoup de questions.

«Il a demandé quelle était la race de Ted, quel âge il avait, s’il avait fini – à quel point mon père était inquiet alors a attiré Ted et lui a mis la laisse.

«L’homme a alors ri et a dit: ‘Quoi? Pensez-vous que je vais voler votre chien? à ce moment, un autre homme est venu derrière lui, lui a donné un coup de poing dans le bas du dos, l’a poussé au sol, puis s’est tenu sur sa main pour qu’il lâche la laisse.

«Les deux hommes se sont enfuis en riant, mon père était absolument dévasté.

Elle a confirmé qu’il n’y avait eu aucune observation jusqu’à présent, bien qu’un inconnu ait rendu le collier de Ted après l’avoir trouvé sur le commun.

L’hôte Dermot a ensuite lancé un appel passionné pour que celui qui a Ted le renvoie, leur disant que ce n’est «pas votre chien».

Il a ensuite poursuivi: «Si vous savez quelque chose sur le chien, si vous avez le chien, si vous l’avez acheté de bonne foi – ou même pas – faites ce qu’il faut et renvoyez-le.»

Les fans à la maison ont fondu en larmes à cause de l’histoire effrayante, affluant sur Twitter pour partager leur réaction.

Un spectateur dévasté a écrit: «Eh bien, cette histoire m’a complètement brisé et me fait peur de sortir mon propre chien seul! J’espère que ces conneries seront retrouvées et que la clé sera jetée.

Un autre a ajouté: «OMG hurlant. Le pauvre homme qui avait volé Ted. Je ne peux pas imaginer. Je fais un gros câlin à mes deux aujourd’hui.

«À quoi vient le monde lorsque vous ne pouvez pas promener votre chien en toute sécurité?»

Un troisième a partagé: «Dans des flots de larmes à propos de Ted le chien disparu et du père de Lucinda. Dévastateur. »

Un autre a fait écho: «Écouter cette histoire ce matin – ça m’a brisé le cœur! J’espère que Ted pourra être trouvé #BringTedhome ».

M. Jasper a payé 600 £ pour le chien en 2018, mais on pense qu’il vaudrait maintenant environ 3000 £ après la hausse des prix des chiens pendant la pandémie de coronavirus en raison de la demande accrue.

Les voleurs de chiens ont été décrits comme deux mâles blancs à la fin de la vingtaine, entre 5 pieds 10 pouces et 5 pieds 11 pouces, M. Jasper partageant précédemment: «Je n’ai jamais pensé que quelque chose de semblable m’arriverait.









«J’ai toujours été capable de prendre soin de moi et je n’ai jamais cru que quelqu’un serait capable de faire ça. Je n’arrête pas de penser ‘non, cela ne peut pas être arrivé. Ted ne peut pas être parti.

Un porte-parole de la police a ajouté: «La police a été appelée le jeudi 15 décembre 2020 à 10h00, pour un vol qualifié sur Cannon Hill Lane.

«À l’arrivée de la police, les agents ont trouvé une victime qui a signalé que son chien avait été volé.

«La victime avait été approchée par un homme qui posait des questions sur son chien et a ensuite été poussée par derrière par un deuxième suspect et son chien, un épagneul blanc, marron clair, aux oreilles marron plus foncé, a été volé.

https://www.thesun.co.uk/tv/13750973/this-morning-tears-pensioner-beaten-robbed-dog/