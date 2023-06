Ce matin, le tournage nu et torride du beau gosse Craig Doyle a été découvert après s’être déshabillé sous la douche

Le présentateur de télévision, 52 ans, est devenu un visage régulier sur le canapé This Morning et a animé avec Holly Willoughby cette semaine.

Il intervient souvent lorsque Alison Hammond et Dermot O’Leary ne sont pas à l’antenne.

Mais il ne manquera pas de faire battre les cœurs alors qu’une photo torride de lui nu sous la douche a refait surface.

Il montre l’Irlandais Craig starkers alors qu’il arbore un sourire effronté tandis qu’une main garde son paquet caché.

Craig avait participé au tournage d’une publicité sur le cancer.

Entre-temps, il est devenu le favori des fans de This Morning pour succéder à Phillip Schofield.

Après 21 ans sur This Morning, Phillip, 61 ans, a annoncé son départ il y a environ trois semaines.

Suivi de la déclaration de Holly Willoughby déclarant que le canapé de l’émission « ne serait plus jamais le même ».

Le présentateur de Dancing On Ice est finalement revenu à This Morning lundi et a prononcé un discours devant les téléspectateurs sur le scandale qui a secoué ITV.

Depuis son retour, Holly a co-animé avec Josie Gibson, mais aujourd’hui, elle a co-animé avec le présentateur de télévision et de radio irlandais Craig Doyle.

En raison de ses expériences d’animation de This Morning avec Josie, Alison Hammond et Rochelle Humes, Craig est déjà un favori des fans.

Cela a amené les fans à croire qu’il était le remplaçant « idéal » de Phillip Schofield.

