Ce matin, les fans ont été stupéfaits aujourd’hui par un spectateur inquiet qui a téléphoné pour demander si son lapin de compagnie était gay.

Yvette d’Essex a participé au segment vétérinaire du Dr Scott Miller, où il a répondu aux questions des amoureux des animaux inquiets.

La fan a admis que sa requête était « un peu gênante » lorsque la conversation a débuté, avant de continuer en expliquant qu’elle avait deux soeurs lapines appelées Hovis et Willow.

Elle a dit au Dr Scott: « Maintenant, il y a 21 semaines, le petit brun, Hovis, monte Willow – le blanc – et la poursuit dans la course. »

Après avoir été informé de la question avec laquelle Yvette avait initialement téléphoné pour participer à l’émission, l’animateur Dermot O’Leary a retenu ses rires en demandant: « Votre question spécifique, Yvette? »

Mais alors qu’elle n’a pas demandé directement, le titre: « Mon lapin est-il lesbien? » apparut à l’écran, Alison Hammond posant elle-même la question au Dr Scott.

Le pro des animaux a été clairement décontenancé alors qu’il souriait et expliquait: «Beaucoup d’animaux peuvent être gays, environ 1 500 espèces d’animaux sont connues pour montrer un comportement homosexuel, donc tout est très, très naturel.

«L’amour est amour, mais dans ce cas particulier, c’est territorial – deux animaux, deux sœurs, partageant la même chambre vont se battre.

« Ils vont vouloir un peu d’espace supplémentaire et les lapines, plus que les lapins mâles, sont plus territoriales car ce sont elles qui vont protéger leur terrier. »

Il a ajouté: « Les neutraliser enlèvera ce besoin hormonal de protéger leur environnement, mais c’est vraiment une chose territoriale et une fois que ces hormones se dissiperont, ces sœurs commenceront à se comporter et à être gentilles les unes envers les autres. »

Les téléspectateurs à la maison ont été choqués par l’inquiétude d’Yvette et ont afflué sur Twitter pour partager leur réaction à la requête.

Un fan a écrit: « Mon lapin est-il lesbien, sérieusement tu me tues! »

Rencontrez Honey, la vache de compagnie qui aime regarder The Chase, mais qui aime moins les femmes lâches

Un autre a ajouté: « Je viens d’allumer #ThisMorning et j’ai vu le slogan » Mon lapin est-il lesbien? » J’adore ce spectacle. «

Un troisième a fait écho: « Mon lapin est-il lesbien? Pleurer à haute voix ».

Un autre a partagé: « Des perruches agressives aux lapins lesbiennes. Oh mes jours. »

Les animaux étaient au centre des préoccupations de la tranche d’aujourd’hui de This Morning, avec des fans hystériques plus tôt dans le programme quand Alison et Dermot ont interviewé une vache qui adore regarder The Chase.