«Mon trouble de l’alimentation a commencé lorsque je suis allé à l’école d’art dramatique. J’ai regardé autour de moi et tout le monde était si grand et beau et j’étais ce grand idiot et je me souviens avoir vraiment ressenti… ce n’est pas bien.

La star de la télévision, bien connue pour animer des émissions telles que How to Look Good Naked et Gok’s Fashion Fix, a déclaré qu’il avait atteint 21 pierres lorsqu’il travaillait dans le restaurant chinois de sa famille à Leicester.

