CE matin fait face à encore plus de pourparlers de crise alors que DEUX duos de présentation risquent d’être déchirés, a-t-on affirmé.

Selon le Mail on Sunday, la relation d’Alison Hammond avec Dermot O’Leary est devenue « tendue ».

Rex

Rex

On dit que les patrons craignent qu’Alison et Dermot soient obligés de passer moins de temps à l’écran ensemble.

Il est également rapporté qu’Alison et Holly Willoughby ne sont plus aussi proches, ayant déjà été aussi « épais que des voleurs ».

Un porte-parole d’ITV a déclaré au Sun: « Alison, Dermot et Holly sont tous des membres appréciés de la famille This Morning et aiment tous travailler ensemble sur l’émission, ainsi que des amitiés en dehors de l’émission. »

Alison devait à l’origine devenir le bras droit de Holly après la hache de Phillip Schofield.

Mais les initiés disent que la chimie croissante de Holly avec le présentateur remplaçant Craig Doyle, 52 ans, s’avère populaire auprès des téléspectateurs, qui l’appellent à présenter à plein temps.

Alison a eu le « cœur brisé » après que l’ancien animateur de This Morning, Eamonn Holmes, a affirmé qu’elle était « utilisée » par Holly.

Eamonn a fait les allégations contre Holly lors d’une interview explosive sur la «toxicité» au TVI spectacle de jour.

Il a déclaré à GB News: « Cette absurdité sur Holly Willoughby et Alison Hammond comme sa meilleure amie et [Holly] était à la fête d’anniversaire d’Alison.

«Alison Hammond va aux soirées choisies par Holly Willoughby avec ses amis.

« Cela ne serait pas arrivé il y a deux ans. Est-ce que vous plaisantez? Alison Hammond fait partie du programme depuis 13 ans et je suis sûr qu’il y a eu très peu de contacts entre elle et les présentateurs.

« Les gens utilisent simplement d’autres personnes et c’est dégoûtant. »

Pendant ce temps, les hôtes de vendredi, Alison et Dermot, auraient rencontré une autre pierre d’achoppement dans leur relation de travail.

Une source a déclaré au journal: « Alison et Dermot ont connu un début difficile, ils avaient des niveaux d’expérience très différents et venaient d’endroits totalement différents, mais ils ont ensuite commencé à se frotter assez bien.

« Récemment, bien que les choses soient devenues tendues et que cela inquiète les patrons, ils craignent que ce couple qu’ils ont formé et qu’ils espéraient porter le spectacle à travers les moments difficiles qu’il traverse ne doive se séparer un peu plus. »

Une source d’ITV a déclaré au Sun: « C’est un non-sens absolu. Il n’y a pas de tension entre Alison et Dermot, bien au contraire.

TVI

Rex