Ce matin élimine Phillip Schofield de leurs réseaux sociaux – mais Holly Willoughby est également absente

CE matin a effacé Phillip Schofield de leurs réseaux sociaux – mais Holly Willoughby est également absente.

L’émission télévisée en crise a été comparée à un « château de cartes en ruine » alors que les invités et les marques commencent à abandonner l’émission.

Bien qu’à l’origine louant Phillip comme « l’un des meilleurs diffuseurs de sa génération », ITV s’est maintenant séparé du présentateur après que sa liaison avec un jeune collègue a été révélée.

Depuis lors, l’ancienne vedette de l’émission, le Dr Ranj, a dénoncé la culture «toxique» de l’intimidation à This Morning, où il a travaillé pendant dix ans.

Et maintenant, Holly a été effacée des médias sociaux de This Morning, des initiés affirmant que d’autres présentateurs commenceront à démissionner en masse.

Cela survient après que des photos de Schofield ont été retirées des studios ITV hier alors que les patrons tentaient d’atténuer son scandale dans une tentative désespérée de sauver This Morning.

Les initiés du spectacle ont déclaré que toutes les traces de Schofield, 61 ans, et sa carrière étaient en train d’être démolies sur ordre de l’éditeur Martin Frizell, donc ce sera « comme s’il n’avait jamais existé ».

Une source a déclaré: « Toutes les traces de Phil et de sa carrière sont supprimées des studios This Morning et de la base d’ITV à White City. »

ITV a perdu des millions de livres sterling dans des accords de parrainage depuis que le présentateur a admis avoir menti au sujet de sa liaison avec un adolescent coureur qui travaillait sur l’émission.

Une source nous a dit: «Les invités ont abandonné à gauche, à droite et au centre. C’est comme un château de cartes qui s’effondre.

« L’ambiance est plutôt celle du ‘Restez calme et continuez’, mais ça va être une semaine difficile. Ce matin est considéré comme toxique en ce moment et les gens ne veulent pas y être associés.

Arnold Clark a déclaré que son parrainage existant de plusieurs millions de livres prendra fin cet automne comme prévu et ne sera pas renouvelé.

Sa déclaration, ils ont dit: « Notre parrainage existant de This Morning prendra fin cet automne comme prévu. »

Nous avons parlé aux dirigeants d’ITV de la relation de Schofield avec le jeune homme en 2019.

À l’époque, ils ont rejeté l’allégation comme «commérages malveillants».

Mais depuis que Schofield a avoué avoir menti vendredi sur sa liaison avec l’adolescent « ébloui par les stars », les cadres supérieurs ont été enfermés dans des pourparlers de crise dans une tentative désespérée de limiter les dégâts.

Schofield, qui serait caché à Cornwall près de l’endroit où vit sa mère Pat, a présenté des excuses vendredi après avoir admis qu’il avait dissimulé l’affaire avec le coureur – qu’il a rencontré pour la première fois alors que le garçon n’avait que 15 ans.

Il s’est excusé d’avoir menti à sa femme de 26 ans, Stéphanie, au sujet de la relation et a confirmé qu’il avait menti à ITV, son agence artistique YMU et ses collègues.

ITV et YMU ont immédiatement coupé tout lien avec Schofield. Dans un communiqué, ITV a déclaré: « Phillip nous a donné des assurances qu’il reconnaît maintenant être fausses et nous nous sentons très déçus. »

Entreprise

Phillip Schofield a admis avoir menti au sujet d’une liaison avec un jeune membre du personnel[/caption]